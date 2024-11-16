SON DAKİKA… Narin Güran cinayetinde çarpıcı görüntü: İşte Nevzat Bahtiyar’ın Narin’in cansız bedenini taşıdığı o araba!

SON DAKİKA… Türkiye, nefesini tuttu Diyarbakır'da 8 yaşında hayattan koparılan Narin Güran'ın davasına kilitlendi. 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve itirafçı komşu Nevzat Bahtiyar 7 Kasım'da hakim karşısına getirildi. 4 sanık, 23 tanığın olduğu davada hala katilin kim olduğu tespit edilemezken, SABAH korkunç cinayetle ilgili yeni detaylar elde etti. Cinayetin bir numaralı sanığı olarak gösterilen ağabey Enes Güran'ın kolundaki ısırık, yüzündeki morluk ve sırtındaki tırnak izleri ilk kez A Haber ekranlarında gündeme geldi. Nevzat Bahtiyar'ın Narin'in cansız bedenini taşıdığı arabası ise ilk kez görüntülendi. İşte detaylar!