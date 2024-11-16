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SON DAKİKA… Narin Güran cinayetinde çarpıcı görüntü: İşte Nevzat Bahtiyar’ın Narin’in cansız bedenini taşıdığı o araba!

SON DAKİKA… Türkiye, nefesini tuttu Diyarbakır'da 8 yaşında hayattan koparılan Narin Güran'ın davasına kilitlendi. 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve itirafçı komşu Nevzat Bahtiyar 7 Kasım'da hakim karşısına getirildi. 4 sanık, 23 tanığın olduğu davada hala katilin kim olduğu tespit edilemezken, SABAH korkunç cinayetle ilgili yeni detaylar elde etti. Cinayetin bir numaralı sanığı olarak gösterilen ağabey Enes Güran'ın kolundaki ısırık, yüzündeki morluk ve sırtındaki tırnak izleri ilk kez A Haber ekranlarında gündeme geldi. Nevzat Bahtiyar'ın Narin'in cansız bedenini taşıdığı arabası ise ilk kez görüntülendi. İşte detaylar!

Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 16.11.2024 15:37 Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 15:58
SON DAKİKA… Narin Güran cinayetinde çarpıcı görüntü: İşte Nevzat Bahtiyar’ın Narin’in cansız bedenini taşıdığı o araba!

SON DAKİKA HABERİ... Diyarbakır'da yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos'ta Kur'an kursuna gitmek için evden ayrıldı. En son 15.11'de okulunun güvenlik kamerası tarafından görüntülenen Narin'den bir daha haber alınamadı. 19 gün süren arama çalışmaları sonucu Narin'in Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşıldı.

SON DAKİKA… Narin Güran cinayetinde çarpıcı görüntü: İşte Nevzat Bahtiyar’ın Narin’in cansız bedenini taşıdığı o araba!

"NARİN'İ SALİM ÖLDÜRDÜ BEN DE GÖMDÜM"

Soruşturma kapsamında aracında Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran ile çelişkili ifadeler veren anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar tutuklandı. İtirafçı olan Nevzat Bahtiyar ifadesinde Narin'in amca Salim Güran tarafından öldürüldüğünü anlattı. "Salim'in Narin'in annesi Yüksel ile ilişkisi vardı. Bana 'Narin Yüksel ile olan ilişkimi gördü ben de öldürdüm' dedi. Narin'in cesedini alıp parçalamamı istedi ancak ben dereye gömdüm" diyerek kan donduran cinayeti anlattı.

SON DAKİKA… Narin Güran cinayetinde çarpıcı görüntü: İşte Nevzat Bahtiyar’ın Narin’in cansız bedenini taşıdığı o araba!

KOLUNDAKİ ISIRIK, YÜZÜNDEKİ MORLUK...

Hazırlanan iddianame 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istenirken, sanıklar 7 Kasım'da hakim karşısına çıktı. Cinayeti ve suçlamaları kabul etmeyen sanıklar mahkemede de çelişkili ifadeler verirken Narin'in katili hala bulunamadı. Ancak dosyanın bir numaralı sanığı kolundaki ısırık, yüzündeki morluk ve sırtındaki tırnak ile dikkatleri üzerine çeken ağabey Enes Güran'dı.

SON DAKİKA… Narin Güran cinayetinde çarpıcı görüntü: İşte Nevzat Bahtiyar’ın Narin’in cansız bedenini taşıdığı o araba!

SABAH, Narin Güran cinayetiyle ilgili çarpıcı detaylara ulaştı. Öyle ki Enes Güran'ın kolundaki ısırık ve yüzündeki morluk izleri ilk kez AHaber'de ekranlara taşındı.

SON DAKİKA… Narin Güran cinayetinde çarpıcı görüntü: İşte Nevzat Bahtiyar’ın Narin’in cansız bedenini taşıdığı o araba!

Narin'in kaybolmasından günler sonra Jandarma tarafından sorgulanan Enes Güran'ın Adli Tıp'ta yapılan incelemelerine ait fotoğraflar Türkiye'de ilk kez AHaber ekranlarında yayınlandı.

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