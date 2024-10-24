Trend Galeri Trend Yaşam

SON DAKİKA… Narin Güran cinayetinde son dakika: Baba Arif Güran ve ağabey Baran Güran hakkında dikkat çeken karar!

SON DAKİKA… Türkiye, Diyarbakır'da işlenen cinayetle sarsıldı. 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Cesedi Eğertutmaz Deresi'nde çuval içerisinde bulunan küçük kızın cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Soruşturma kapsamında anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran başta olmak üzere 12 kişi tutuklanırken Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. Anne, ağabey, amca Salim Güran ve Narin'in cesedini gömdüğü belirlenen Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Öte yandan Narin'in babası Arif Güran ve ağabeyi Baran Güran hakkında da çarpıcı bir gelişme yaşandı…

Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 24.10.2024 15:21 Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 15:21
SON DAKİKA… Narin Güran cinayetinde son dakika: Baba Arif Güran ve ağabey Baran Güran hakkında dikkat çeken karar!

SON DAKİKA HABERİ... Diyarbakır'da yaşayan Narin Güran, daha 8 yaşındaydı. 21 Ağustos günü Kur'an kursuna gidiyorum diyerek Tavşantepe Köyü'ndeki evinden çıkan küçük kızdan bir daha haber alınamadı. 19 gün boyunca, deyim yerindeyse her taşın altına bakıldı. Ancak arama çalışmalarının sonunda küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı.

SON DAKİKA… Narin Güran cinayetinde son dakika: Baba Arif Güran ve ağabey Baran Güran hakkında dikkat çeken karar!

CEDESİ ÇUVAL İÇERİSİNDE BULUNDU

Köyüne yalnızca birkaç kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çuval içerisinde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Kan donduran cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada ise çarpıcı detaylara ulaşıldı.

SON DAKİKA… Narin Güran cinayetinde son dakika: Baba Arif Güran ve ağabey Baran Güran hakkında dikkat çeken karar!

ANNE, AĞABEY, AMCA DAHİL 12 KİŞİ TUTUKLANDI

İlk olarak aracında Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran tutuklandı. Narin'in cansız bedeni toprağa verilirken, aralarında anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar başta olmak üzere tam 12 kişi tutuklandı.

SON DAKİKA… Narin Güran cinayetinde son dakika: Baba Arif Güran ve ağabey Baran Güran hakkında dikkat çeken karar!

"NARİN'İ AMCA SALİM GÜRAN ÖLDÜRDÜ"

İfadesini tam 3 defa değiştiren Nevzat Bahtiyar, Narin'in amca Salim Güran tarafından öldürüldüğünü anlattı. "Olay günü Salim beni Narin'in evine çağırdı. Eve girdiğimde Narin evde cansız yatıyordu. Salim bana 'Narin Yüksel ile olan ilişkimi öğrendi, onu öldürdüm' dedi. Benden Narin'in cesedini yok etmemi istedi" diyerek kan donduran cinayeti anlattı.

SON DAKİKA… Narin Güran cinayetinde son dakika: Baba Arif Güran ve ağabey Baran Güran hakkında dikkat çeken karar!

Amca Salim Güran, iddiaları reddederken, Narin'in katilinin kim olduğu bir türlü bulunamadı. Bir yandan da alınan ifadeler, DNA analizleri, HTS kayıtları ve kamera görüntüleri incelenerek Narin cinayetiyle ilgili iddianame hazırlandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve mahkemeye gönderilen iddianame kabul edilirken 12 sayfalık dosyada çarpıcı bilgiler yer aldı.

SON DAKİKA SON DAKİKA