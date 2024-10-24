SON DAKİKA… Narin Güran cinayetinde son dakika: Baba Arif Güran ve ağabey Baran Güran hakkında dikkat çeken karar!

"NARİN'İ AMCA SALİM GÜRAN ÖLDÜRDÜ"

İfadesini tam 3 defa değiştiren Nevzat Bahtiyar, Narin'in amca Salim Güran tarafından öldürüldüğünü anlattı. "Olay günü Salim beni Narin'in evine çağırdı. Eve girdiğimde Narin evde cansız yatıyordu. Salim bana 'Narin Yüksel ile olan ilişkimi öğrendi, onu öldürdüm' dedi. Benden Narin'in cesedini yok etmemi istedi" diyerek kan donduran cinayeti anlattı.