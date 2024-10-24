SON DAKİKA… Narin Güran cinayetinde son dakika: Baba Arif Güran ve ağabey Baran Güran hakkında dikkat çeken karar!

SON DAKİKA… Türkiye, Diyarbakır'da işlenen cinayetle sarsıldı. 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Cesedi Eğertutmaz Deresi'nde çuval içerisinde bulunan küçük kızın cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Soruşturma kapsamında anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran başta olmak üzere 12 kişi tutuklanırken Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. Anne, ağabey, amca Salim Güran ve Narin'in cesedini gömdüğü belirlenen Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Öte yandan Narin'in babası Arif Güran ve ağabeyi Baran Güran hakkında da çarpıcı bir gelişme yaşandı…