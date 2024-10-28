SON DAKİKA… Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi: Ağabey Baran Güran’dan kafaları karıştıran paylaşım!

ANNE, AĞABEY VE AMCA DAHİL 12 TUTUKLU VAR

Bu kapsamda, aracında Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran başta olmak üzere Narin'in cansız bedenini taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin'in anne Yüksel, ağabey Enes, amca Fuat ve eşi Hediye kuzenler Muhammet Kaya ve Birsen Güran, yenge Maşallah, halanın eşi Mehmet Şevket Kaya, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy (40) ile oğlu Ramazan Atasoy (15) tutuklandı. Ancak iki ayı aşkın süredir devam eden soruşturmada katil ya da katiller kim hala bulunamadı.