SON DAKİKA… Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi: Ağabey Baran Güran’dan kafaları karıştıran paylaşım!

SON DAKİKA… Türkiye günlerce Narin cinayetini konuştu katil kim öğrenmeye çalıştı. Hazırlanan 12 sayfalık iddianamede, amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar hakkında müebbet hapis istenirken katil kim sorusuna bir türlü cevap bulunamadı. Mahkeme ise baba Arif Güran ile ağabey Baran Güran hakkında zorla getirilme kararı çıkardı. Daha önce, "Sorumlular cezalandırılsın" diyerek vekaletini Diyarbakır Barosu'na veren ancak kısa süre önce geri adım atan ağabey Baran Güran'ın yaptığı o paylaşım kafaları karıştırdı! İşte detaylar…