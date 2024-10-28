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SON DAKİKA… Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi: Ağabey Baran Güran’dan kafaları karıştıran paylaşım!

SON DAKİKA… Türkiye günlerce Narin cinayetini konuştu katil kim öğrenmeye çalıştı. Hazırlanan 12 sayfalık iddianamede, amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar hakkında müebbet hapis istenirken katil kim sorusuna bir türlü cevap bulunamadı. Mahkeme ise baba Arif Güran ile ağabey Baran Güran hakkında zorla getirilme kararı çıkardı. Daha önce, "Sorumlular cezalandırılsın" diyerek vekaletini Diyarbakır Barosu'na veren ancak kısa süre önce geri adım atan ağabey Baran Güran'ın yaptığı o paylaşım kafaları karıştırdı! İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 28.10.2024 09:39 Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 09:58
SON DAKİKA… Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi: Ağabey Baran Güran’dan kafaları karıştıran paylaşım!

SON DAKİKA… Türkiye'nin gözü kulağı Diyarbakır Bağlar'daydı. 21 Ağustos'ta Kur'an kursuna gitmek için evden çıkan 8 yaşındaki Narin Güran'ın 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı.

SON DAKİKA… Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi: Ağabey Baran Güran’dan kafaları karıştıran paylaşım!

8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde çuval içerisinde cansız bedeni bulunan Narin'in cinayetini aydınlatmak için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA… Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi: Ağabey Baran Güran’dan kafaları karıştıran paylaşım!

ANNE, AĞABEY VE AMCA DAHİL 12 TUTUKLU VAR

Bu kapsamda, aracında Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran başta olmak üzere Narin'in cansız bedenini taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin'in anne Yüksel, ağabey Enes, amca Fuat ve eşi Hediye kuzenler Muhammet Kaya ve Birsen Güran, yenge Maşallah, halanın eşi Mehmet Şevket Kaya, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy (40) ile oğlu Ramazan Atasoy (15) tutuklandı. Ancak iki ayı aşkın süredir devam eden soruşturmada katil ya da katiller kim hala bulunamadı.

SON DAKİKA… Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi: Ağabey Baran Güran’dan kafaları karıştıran paylaşım!

İLK DURUŞMA 7 KASIM'DA

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianameye göre anne, amca, ağabey ve Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hapis istenirken ilk duruşmanın 7 Kasım'da yapılacağı açıklandı.

SON DAKİKA… Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi: Ağabey Baran Güran’dan kafaları karıştıran paylaşım!

BABA VE AĞABEY HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN KARAR: ZORLA GETİRİLME...

İddianamede yer alan detaylarda ise cinayet günü ve saatinde anne, ağabey, amca ile Nevzat Bahtiyar'ın, Narin Güran'ın evinde olduğu ve daraltılmış HTS incelemesinde Narin'in mutfağın karşısındaki boş odada öldürüldüğü bilgisine ulaşıldı. HTS kayıtlarını inceleyen ekipler, olay günü aile üyelerinin dakika dakika nerede olduğunu tespit ederken gözler Narin'in babası Arif Güran ile ağabeyi Baran Güran'daydı.

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