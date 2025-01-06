Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Sabah kritik bilgiye ulaştı: Gerekçeli karar için gözler o tarihe çevrildi

SON DAKİKA! Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Sabah kritik bilgiye ulaştı: Gerekçeli karar için gözler o tarihe çevrildi

Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin davada; sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran TCK'nın ilgili maddelerine göre "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" işledikleri gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cesedi gömen Nevzat Bahtiyar ise 4,5 yıl hapis cezası aldı. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, Narin Güran cinayeti davasında verilen kararların "gerekçeli kararı" yazılmaya başlandı.

Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 06.01.2025 12:56 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 12:56
SON DAKİKA! Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Sabah kritik bilgiye ulaştı: Gerekçeli karar için gözler o tarihe çevrildi

Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü'nde, 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos günü kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni evinden 1,5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.

SON DAKİKA! Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Sabah kritik bilgiye ulaştı: Gerekçeli karar için gözler o tarihe çevrildi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ile küçük kızın cansız bedenini teslim alarak dereye gömdüğünü itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar hakkında dava açıldı.

SON DAKİKA! Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Sabah kritik bilgiye ulaştı: Gerekçeli karar için gözler o tarihe çevrildi

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen yargılama sonucunda, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran TCK'nın ilgili maddelerine göre "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" işledikleri gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

SON DAKİKA! Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Sabah kritik bilgiye ulaştı: Gerekçeli karar için gözler o tarihe çevrildi

Cesedi gömen Nevzat Bahtiyar ise 4,5 yıl hapis cezası aldı.

SON DAKİKA! Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Sabah kritik bilgiye ulaştı: Gerekçeli karar için gözler o tarihe çevrildi

GEREKÇELİ KARARIN YAZIMINA BAŞLANDI

Diyarbakır'da 6 celse yapılan yargılamalarda, sanıklar, avukat ile tanıkların alınan ifade ve savunmaları kamera kaydı altına alınarak UYAP'a yüklendi.

SON DAKİKA SON DAKİKA