SON DAKİKA! Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Sabah kritik bilgiye ulaştı: Gerekçeli karar için gözler o tarihe çevrildi

Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin davada; sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran TCK'nın ilgili maddelerine göre "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" işledikleri gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cesedi gömen Nevzat Bahtiyar ise 4,5 yıl hapis cezası aldı. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, Narin Güran cinayeti davasında verilen kararların "gerekçeli kararı" yazılmaya başlandı.