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SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde yeni görüntü! O cani Narin'in cesedini böyle taşımış!

SON DAKİKA… Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Soruşturmada Narin annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran ve komşusu dahil olmak üzere 12 kişi tutuklandı. Herkes "Katil kim?" sorusunu sorarken, Türkiye'yi sarsan cinayetle ilgili iddianame hazırlandı. Öyle ki Narin'in evinde, mutfağın karşısında bulunan odada öldürüldüğü ve cinayet sırasında anne, ağabey, amca ve Nevzat Bahtiyar'ın orada olduğu anlaşıldı. 4 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, iddianame Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildiği açıklandı. İşte canilerin hakim karşısına çıkacağı tarih…

Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 24.10.2024 00:12 Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 00:12
SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde yeni görüntü! O cani Narin’in cesedini böyle taşımış!

Türkiye nefesini tuttu Diyarbakır'ın Tavşantepe Köyü'nde işlenen cinayete kilitlendi. 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın kan donduran bir cinayete kurban gittiği belirlendi.

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde yeni görüntü! O cani Narin’in cesedini böyle taşımış!

Cesedi, Eğertutmaz Deresi'nde çuval içerisinde bulunan Narin'in ölümünü aydınlatmak için ekipler harekete geçti. Aracında Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde yeni görüntü! O cani Narin’in cesedini böyle taşımış!

NEVZAT BAHTİYAR İTİRAF ETTİ: CESEDİ AMCADAN ALDIM!

Narin, gözyaşları ile toprağa verilirken soruşturma derinleştirildi. Çelişkili ifadeler veren anne Yüksel Güran ile ağabeyi Enes Güran başta olmak üzere 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu sırada ifadesi alınan Güran ailesinin komşusu Nevzat Bahtiyar korkunç cinayeti itiraf etti. Narin'in cansız bedenini amca Salim Güran'dan teslim aldığını ve Eğertutmaz Deresi'ne gömdüğünü söyledi.

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde yeni görüntü! O cani Narin’in cesedini böyle taşımış!

NARİN'İ KİM ÖLDÜRDÜ?

Herkes, "Narin'i kim öldürdü?" sorusunun cevabını merak ederken Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi. Boğularak öldürüldüğü kesinleşen Narin cinayetiyle ilgili hazırlanan iddianamede yer alan detaylar tüyler ürpertti. Buna göre Narin, 21 Ağustos günü Tavşantepe Köyü'ndeki evine girdi. Burada, tam da mutfağın karşısındaki odada canice katledildi.

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde yeni görüntü! O cani Narin’in cesedini böyle taşımış!

Yapılan daraltılmış baz incelemesinde Narin'in öldürüldüğü saatlerde evde anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar'ın olduğu belirlendi.

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