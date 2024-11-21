SON DAKİKA… Narin Güran cinayetini aydınlatacak delil! Otopsi raporunda ortaya çıktı: O saç teli kimin?

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Raporda, "Otopsi fotoğraflarının kurumumuz tarafından yapılan incelemesinde elde edilen bulgular da dikkate alındığında; Çocuğun ağız burun kapanması ve boyuna basıya bağlı oksijensiz bırakılması dışında başkaca bir travmatik tesirle öldüğünün tıbbı delillerinin bulunmadığı, 7. Adli dosyada kayıtlı bilgilerde; çocuğun 21/08/2024 tarihinde kaybolduğu, 08/09/2024 tarihinde dere yatağında üzerinde kaya parçası bulunan çuval içerisinde ölü olarak bulunduğu, otopsisinde dış muayenede ağızda dudak içlerinde kanama alanları, boyun bölgesinde ciltte ve yumuşak dokularda kanama alanları görüldüğü, iç muayenesinde boyun yumuşak dokularında kanama alanları görüldüğü, bu bölgelerden histopatolojik inceleme amacıyla doku örnekleri alındığı, yapılan incelemede kanama alanları tespit edildiği, boyun bölgesinde tiroid kıkırdakta kırık görüldüğü, iç organlarda tespit edilen makroskopik bulgular, iç organların histopatolojik tetkikinden elde edilen bulgular, otopsi fotoğraflarının kurulumuzca yapılan değerlendirmesinden elde edilen bulgular dikkate alındığında çocuğun ölümünün ağız burun kapanması ve boyunu bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana gelmiş olduğu oy birliği ile mütalaa olunur" ifadeleri kullanıldı.