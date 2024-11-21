Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Narin Güran cinayetini aydınlatacak delil! Otopsi raporunda ortaya çıktı: O saç teli kimin?

SON DAKİKA… Narin Güran cinayetini aydınlatacak delil! Otopsi raporunda ortaya çıktı: O saç teli kimin?

SON DAKİKA… Diyarbakır'ın Tavşantepe Köyü'nde yaşayan Narin Güran'ın, 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Soruşturmada anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve Narin'in cesedini gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar tutuklandı. 7 Kasım'daki ilk duruşmada sanıklar suçlamaları kabul etmezken küçük kızın katili hala bulunamadı. Narin'in otopsi raporuyla ilgili çarpıcı detaylara AHaber ulaştı. Narin'in avuç içinde bulunan saç teli ise kafaları karıştırdı: Kime ait?

Giriş Tarihi: 21.11.2024 09:20 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 09:20
SON DAKİKA… Narin Güran cinayetini aydınlatacak delil! Otopsi raporunda ortaya çıktı: O saç teli kimin?

SON DAKİKA HABERİ… Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'ne bağlı Tavşantepe Köyü, Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı. 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Eğertutmaz Deresi'ne çuval içerisinde gömülmüş halde bulunan Narin'in cinayetini aydınlatmak için derinlemesine bir soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA… Narin Güran cinayetini aydınlatacak delil! Otopsi raporunda ortaya çıktı: O saç teli kimin?

ANNE, AMCA VE AĞABEY TUTUKLANDI

İlk olarak aracından Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran tutuklandı. Ardından anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve Narin'in cesedini gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar tutuklanarak cezaevine yollandı.

SON DAKİKA… Narin Güran cinayetini aydınlatacak delil! Otopsi raporunda ortaya çıktı: O saç teli kimin?

NARİN'İN KATİLİ KİM?

İfadelerinde suçlamaları reddeden sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı. 7 Kasım'da hakim karşısına çıkartılan sanıklar, cinayet iddialarını reddederken Narin'in katili hala bulunamadı.

SON DAKİKA… Narin Güran cinayetini aydınlatacak delil! Otopsi raporunda ortaya çıktı: O saç teli kimin?

NARİN'İN OTOPSİ RAPORU AHABER'DE

İkinci duruşmanın yapılacağı 26 Aralık'a sayılı günler kala, Narin Güran cinayetinde çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Öyle ki Narin'in otopsi raporuyla ilgili detaylar, ilk olarak AHaber ekranlarında yayınlandı. İstanbul'da Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun hazırladığı en geniş raporda, Narin'in boğularak öldürüldüğü bilgisi yer aldı.

SON DAKİKA… Narin Güran cinayetini aydınlatacak delil! Otopsi raporunda ortaya çıktı: O saç teli kimin?

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Raporda, "Otopsi fotoğraflarının kurumumuz tarafından yapılan incelemesinde elde edilen bulgular da dikkate alındığında; Çocuğun ağız burun kapanması ve boyuna basıya bağlı oksijensiz bırakılması dışında başkaca bir travmatik tesirle öldüğünün tıbbı delillerinin bulunmadığı, 7. Adli dosyada kayıtlı bilgilerde; çocuğun 21/08/2024 tarihinde kaybolduğu, 08/09/2024 tarihinde dere yatağında üzerinde kaya parçası bulunan çuval içerisinde ölü olarak bulunduğu, otopsisinde dış muayenede ağızda dudak içlerinde kanama alanları, boyun bölgesinde ciltte ve yumuşak dokularda kanama alanları görüldüğü, iç muayenesinde boyun yumuşak dokularında kanama alanları görüldüğü, bu bölgelerden histopatolojik inceleme amacıyla doku örnekleri alındığı, yapılan incelemede kanama alanları tespit edildiği, boyun bölgesinde tiroid kıkırdakta kırık görüldüğü, iç organlarda tespit edilen makroskopik bulgular, iç organların histopatolojik tetkikinden elde edilen bulgular, otopsi fotoğraflarının kurulumuzca yapılan değerlendirmesinden elde edilen bulgular dikkate alındığında çocuğun ölümünün ağız burun kapanması ve boyunu bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana gelmiş olduğu oy birliği ile mütalaa olunur" ifadeleri kullanıldı.

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