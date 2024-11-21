SON DAKİKA… Narin Güran cinayetini aydınlatacak delil! Otopsi raporunda ortaya çıktı: O saç teli kimin?

SON DAKİKA… Diyarbakır'ın Tavşantepe Köyü'nde yaşayan Narin Güran'ın, 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Soruşturmada anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve Narin'in cesedini gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar tutuklandı. 7 Kasım'daki ilk duruşmada sanıklar suçlamaları kabul etmezken küçük kızın katili hala bulunamadı. Narin'in otopsi raporuyla ilgili çarpıcı detaylara AHaber ulaştı. Narin'in avuç içinde bulunan saç teli ise kafaları karıştırdı: Kime ait?