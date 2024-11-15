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SON DAKİKA! Narin Güran cinayetini aydınlatacak görüntü: İşte Enes Güran’ın kolundaki ısırık izi ve yüzündeki morluk!

SON DAKİKA… Türkiye nefesini tuttu Diyarbakır'da işlenen Narin Güran cinayeti davasına kilitlendi. 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde çuval içerisinde bulunan Narin'in katilinin kim olduğu hala tespit edilemedi. Şüpheler ise çelişkili ifadeler veren, yüzündeki morluk ve kolundaki ısırık izi olan ağabey Enes Güran'ın üzerindeydi. Anne, ağabey ve amcanın yargılandığı dava 26 Aralık'a ertelenirken Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, A Haber ekranlarında çarpıcı görüntülere yer verdi. Dava dosyasına da giren Enes Güran'ın kolundaki ısırık izi ve gözündeki moruklara ait görüntüler ilk kez A Haber'de ekrana geldi. İşte cinayeti aydınlatacak o görüntüler!

Giriş Tarihi: 15.11.2024 10:17 Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 10:32
SON DAKİKA! Narin Güran cinayetini aydınlatacak görüntü: İşte Enes Güran’ın kolundaki ısırık izi ve yüzündeki morluk!

SON DAKİKA… Diyarbakır'da yaşayan Narin Güran 21 Ağustos günü Kur'an kursuna gitmek için evinden ayrıldı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı.

SON DAKİKA! Narin Güran cinayetini aydınlatacak görüntü: İşte Enes Güran’ın kolundaki ısırık izi ve yüzündeki morluk!

Son olarak saat 15.11'de okulun güvenlik kamerası tarafından görüntülenen Narin, evine gitmek için tırmandığı patikada kayıplara karıştı. 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin'in boğularak öldürüldüğü anlaşıldı.

SON DAKİKA! Narin Güran cinayetini aydınlatacak görüntü: İşte Enes Güran’ın kolundaki ısırık izi ve yüzündeki morluk!

12 TUTUKLU VAR, KATİL YOK!

Soruşturma kapsamında ilk olarak aracında Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran tutuklandı. Ardından çelişkili ifadeler veren anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran ile komşu Nevzat Bahtiyar gözaltına alındı.

SON DAKİKA! Narin Güran cinayetini aydınlatacak görüntü: İşte Enes Güran’ın kolundaki ısırık izi ve yüzündeki morluk!

İfadesinde cinayeti itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin'i amca Salim Güran'ın öldürdüğünü kendisinin ise Eğertutmaz Deresi'ne gömdüğünü anlattı. Cinayet soruşturmasında anne, amca, ağabey ve Nevzat Bahtiyar olmak üzere 12 kişi tutuklandı.

SON DAKİKA! Narin Güran cinayetini aydınlatacak görüntü: İşte Enes Güran’ın kolundaki ısırık izi ve yüzündeki morluk!

BİR SONRAKİ DURUŞMA 26 ARALIK'A ERTELENDİ

Hazırlanan iddianamede ise cinayet saatinde bir arada oldukları belirlenen anne, amca, ağabey ve Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. 7 Kasım'da başlayan davada sanıklar cinayet iddialarını reddederken katilin kim olduğu hala ortaya çıkmadı. Duruşmanın ise 26 Aralık'a ertelenmesi kararlaştırıldı.

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