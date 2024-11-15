SON DAKİKA! Narin Güran cinayetini aydınlatacak görüntü: İşte Enes Güran’ın kolundaki ısırık izi ve yüzündeki morluk!

SON DAKİKA… Türkiye nefesini tuttu Diyarbakır'da işlenen Narin Güran cinayeti davasına kilitlendi. 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde çuval içerisinde bulunan Narin'in katilinin kim olduğu hala tespit edilemedi. Şüpheler ise çelişkili ifadeler veren, yüzündeki morluk ve kolundaki ısırık izi olan ağabey Enes Güran'ın üzerindeydi. Anne, ağabey ve amcanın yargılandığı dava 26 Aralık'a ertelenirken Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, A Haber ekranlarında çarpıcı görüntülere yer verdi. Dava dosyasına da giren Enes Güran'ın kolundaki ısırık izi ve gözündeki moruklara ait görüntüler ilk kez A Haber'de ekrana geldi. İşte cinayeti aydınlatacak o görüntüler!