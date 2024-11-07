SON DAKİKA... Narin Güran’ın amcası Salim Güran cinayet gününü anlattı! Hakimden sert tepki: Sen çok akıllısın!

Cinayet günü olan 21 Ağustos'u anlatan amca Salim Güran şöyle devam etti:

Sabah erken uyandım tarlaya gittim. Saat 10-11 gibi eve geldim. Çocuklara size elbise alayım dedim. Diyarbakır'a elbise almaya gittik. Elbise aldıktan sonra tekrar yukarı çıktım bir elektrikçi arkadaş arızadan bahsetti, arabası ile gittik. O sırada (isim anlaşılamadı) direğin üstüne gitti. Hasan ot topluyordu. Saat 18'e kadar tarladaydım. O sırada şüpheli bir araç bizim olduğumuz tarafa doğru geliyordu. O sırada Nevzat bahçenin içindeydi.