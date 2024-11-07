SON DAKİKA... Narin Güran'ın amcası Salim Güran cinayet gününü anlattı! Hakimden sert tepki: Sen çok akıllısın!
SON DAKİKA... Türkiye'nin yakından takip ettiği Narin Güran cinayetinde hesap günü geldi. Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar bugün ilk kez hakim karşısına getirildi. Duruşmada son söz, aracında Narin'in DNA'sı bulunan ve Nevzat Bahtiyar'ın "Narin'in cesedini ondan teslim aldım" dediği amca Salim Güran'ın ifadesine geçildi. Salim Güran, cinayet günüyle ilgili çarpıcı bilgiler verdi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 07.11.2024 18:30
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 18:52