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SON DAKİKA... Narin Güran'ın amcası Salim Güran cinayet gününü anlattı! Hakimden sert tepki: Sen çok akıllısın!

SON DAKİKA... Türkiye'nin yakından takip ettiği Narin Güran cinayetinde hesap günü geldi. Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar bugün ilk kez hakim karşısına getirildi. Duruşmada son söz, aracında Narin'in DNA'sı bulunan ve Nevzat Bahtiyar'ın "Narin'in cesedini ondan teslim aldım" dediği amca Salim Güran'ın ifadesine geçildi. Salim Güran, cinayet günüyle ilgili çarpıcı bilgiler verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.11.2024 18:30 Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 18:52
SON DAKİKA... Narin Güran’ın amcası Salim Güran cinayet gününü anlattı! Hakimden sert tepki: Sen çok akıllısın!

Son dakika haberi: Narin Güran cinayetinde sanıklar bugün hakim karşısına getirildi. Nevzat Bahtiyar, Enes Güran ve Yüksel Güran'ın ardından amca Salim Güran'ın ifadesine geçildi. Amca Salim Güran ifadesinde "Evliyim. 7 çocuğum var. Hem çiftçi hem de muhtarım. Aylık kazancım 50 bin TL" dedi.

SON DAKİKA... Narin Güran’ın amcası Salim Güran cinayet gününü anlattı! Hakimden sert tepki: Sen çok akıllısın!

Cinayet günü olan 21 Ağustos'u anlatan amca Salim Güran şöyle devam etti:

Sabah erken uyandım tarlaya gittim. Saat 10-11 gibi eve geldim. Çocuklara size elbise alayım dedim. Diyarbakır'a elbise almaya gittik. Elbise aldıktan sonra tekrar yukarı çıktım bir elektrikçi arkadaş arızadan bahsetti, arabası ile gittik. O sırada (isim anlaşılamadı) direğin üstüne gitti. Hasan ot topluyordu. Saat 18'e kadar tarladaydım. O sırada şüpheli bir araç bizim olduğumuz tarafa doğru geliyordu. O sırada Nevzat bahçenin içindeydi.

SON DAKİKA... Narin Güran’ın amcası Salim Güran cinayet gününü anlattı! Hakimden sert tepki: Sen çok akıllısın!

"NEVZAT BANA SELAM BİLE VERMİYORDU"

Ne selam verdim ne de konuştum. 2 aydır konuşmuyorduk. Arif'in parasını vermiyordu. Yolun kenarından geçiyor. Bana selam vermiyor ben de ona selam vermiyordum. Ben Nevzat'a "Arif'in parasını öde" dedim. Sana sıva işi bulacağım dedim.

SON DAKİKA... Narin Güran’ın amcası Salim Güran cinayet gününü anlattı! Hakimden sert tepki: Sen çok akıllısın!

HAKİM: NARİN'İN KAYBOLDUĞUNU NE ZAMAN ÖĞRENDİN?

Hakim: Olay günü tarladasın, Narin'in kaybolduğunu ne zaman öğrendin?

Salim Güran: Saat 18:30 gibi. O sırada tarladaydım. Telefon geldi kızım Gizem aradı "Narin kaybolmuş" dedi. Arabayı park ettim köy halkı herkes orada baktım olay ciddi. Şakir başcavuşu 20:18'de aradım

SON DAKİKA... Narin Güran’ın amcası Salim Güran cinayet gününü anlattı! Hakimden sert tepki: Sen çok akıllısın!

"BENDE UNUTKANLIK VAR O YÜZDEN İNDİRDİM"

Hakim: Ses kaydı alan programı telefonuna neden indirdin?

Salim Güran: Toplantı için, bende unutkanlık var o yüzden indirdim.

Hakim: Narin kaybolduktan sonra o program sana lazım neden sildin?

Salim Güran: Ben silmedim.

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