Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Narin Güran'ın en net görüntüsü ortaya çıktı! Hiçbir şeyden habersiz böyle gülümsemiş...

SON DAKİKA | Narin Güran'ın en net görüntüsü ortaya çıktı! Hiçbir şeyden habersiz böyle gülümsemiş...

Son dakika haberleri... Türkiye, Narin Güran cinayetini hala hafızasından silmedi. Diyarbakır'da henüz 8 yaşındayken katledilen minin Narin'in 8 Eylül 2014'te cansız bedeni bulunmuştu. Cinayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Talihsiz çocuğun en net görüntüsü ortaya çıktı. Narin Güran'ın hiçbir şeyden habersiz etrafına neşe saçtığı anlar yürekleri dağladı...

Giriş Tarihi: 04.04.2025 22:22 Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 22:34
SON DAKİKA | Narin Güran’ın en net görüntüsü ortaya çıktı! Hiçbir şeyden habersiz böyle gülümsemiş...

Son dakika haberleri... Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde vahşi bir cinayete kurban giden Narin Güran'ın en net görüntüleri ortaya çıktı.

SON DAKİKA | Narin Güran’ın en net görüntüsü ortaya çıktı! Hiçbir şeyden habersiz böyle gülümsemiş...

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos 2024'te kayboldu. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucunda, Narin'in cansız bedeni 8 Eylül 2024'te köye yaklaşık 1,3 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içinde bulundu.

SON DAKİKA | Narin Güran’ın en net görüntüsü ortaya çıktı! Hiçbir şeyden habersiz böyle gülümsemiş...

Olayla ilgili soruşturma kapsamında, Narin'in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amcası Salim Güran tutuklandı. Ayrıca, cesedi dereye sakladığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar da gözaltına alındı.

SON DAKİKA | Narin Güran’ın en net görüntüsü ortaya çıktı! Hiçbir şeyden habersiz böyle gülümsemiş...

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 28 Aralık 2024 tarihinde karar açıklandı. Mahkeme, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ı "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Nevzat Bahtiyar ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

SON DAKİKA | Narin Güran’ın en net görüntüsü ortaya çıktı! Hiçbir şeyden habersiz böyle gülümsemiş...

Mahkemenin gerekçeli kararında, sanıkların suçlamaları kabul etmediği, ancak toplanan deliller ve tanık ifadeleri doğrultusunda suçun iştirak halinde işlendiğinin sabit olduğu belirtildi.