Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Narin Güran'ın en net görüntüsü ortaya çıktı! Hiçbir şeyden habersiz böyle gülümsemiş...

SON DAKİKA | Narin Güran'ın en net görüntüsü ortaya çıktı! Hiçbir şeyden habersiz böyle gülümsemiş...

Son dakika haberleri... Türkiye, Narin Güran cinayetini hala hafızasından silmedi. Diyarbakır'da henüz 8 yaşındayken katledilen minin Narin'in 8 Eylül 2014'te cansız bedeni bulunmuştu. Cinayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Talihsiz çocuğun en net görüntüsü ortaya çıktı. Narin Güran'ın hiçbir şeyden habersiz etrafına neşe saçtığı anlar yürekleri dağladı...