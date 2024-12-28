Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Narin Güran cinayeti davasında karar açıklanıyor! Mahkeme Başkanı saat verdi: Narin Güran'ın katili kim? Narin'i kim öldürdü?

SON DAKİKA | Narin Güran cinayeti davasında karar açıklanıyor! Mahkeme Başkanı saat verdi: Narin Güran'ın katili kim? Narin'i kim öldürdü?

Son dakika haberleri... Türkiye günlerdir Narin Güran'ı kim öldürdü? Narin'in katili kim? Narin neden öldürüldü? gibi soruların yanıtını arıyordu. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada artık karar açıklanıyor. Mahkeme heyeti Narin'in katili kim? sorusuna cevap verecek. Öte yandan duruşmada da çarpıcı ifadeler kayıtlara geçti. Güran ailesi Nevzat Bahtiyar'ı suçlarken, Bahtiyar ise katilin amca Salim Güran olduğunu savundu. Duruşmada tüm sanıkların savunmaları tamamlandı. İşte Narin Güran cinayeti davasında yaşanan son gelişmeler...

Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 28.12.2024 18:24 Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 19:06
SON DAKİKA | Narin Güran cinayeti davasında karar açıklanıyor! Mahkeme Başkanı saat verdi: Narin Güran’ın katili kim? Narin’i kim öldürdü?

Son dakika haberleri... Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın yargılandığı davanın önceki gün başlayan ikinci duruşması bugün de devam etti. Narin Güran cinayeti davasında kararın açıklanması bekleniyor. Narin'i kim ölürdü? Narin'in katili kim soruları artık yanıt bulacak. Yapılan savunmaların ardından Mahkeme Başkanı, kararın açıklanması için duruşmaya 21.00'a kadar ara verdi. Mahkeme Başkanı, 21.00'da son sözlerin alınacağını, sağlık personelinin de salonda hazır edilmesini istedi.

SON DAKİKA | Narin Güran cinayeti davasında karar açıklanıyor! Mahkeme Başkanı saat verdi: Narin Güran’ın katili kim? Narin’i kim öldürdü?

İşte duruşmada dakika dakika yaşananlar...

DAVA GERGİN BAŞLADI

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün 3'üncü gününe girilen Narin Güran duruşması gergin başladı. Eski Baro Başkanı Nahit Eren, söz alarak Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar'a 'duruşma salonunda yargılama usullerine bazen riayet edilmediği zaman müdahale etmiyorsunuz' dedi. Mahkeme Başkanı Dündar, "Ben burda PKK, FETO ya da diğer terör örgütü üyelerini yargıladım.

SON DAKİKA | Narin Güran cinayeti davasında karar açıklanıyor! Mahkeme Başkanı saat verdi: Narin Güran’ın katili kim? Narin’i kim öldürdü?

"BU MAHKEME ACİZ DEĞİLDİR"

Diğer suçları da yargıladım. Ben neye müdahale edeceğimi iyi bilirim. Dün başkan olmuş biri değilim. Enes'in kaleşnikof muhabbetine bilerek müdahale etmedim. Belki sizin görmediğiniz bir şey gördüm. Benim de kendime karşı bir tarzım var. Artık dinleme makamındayız. Benim duruşma salonunda dün attığım kişi avukat değildi. Cübbesi yoktu. Seyircisiniz konuşmayın dedim. Bu mahkeme aciz değildir. Ancak başından beri adil bir yargılama olsun diye uğraştık.

Ben o hür mahkemeye burada da devam ediyorum. İyi niyetim suiistimal edilirse duruşma salonunu boşaltacağım. Var bizim de bir bildiğimiz" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Narin Güran cinayeti davasında karar açıklanıyor! Mahkeme Başkanı saat verdi: Narin Güran’ın katili kim? Narin’i kim öldürdü?

Baba Arif Güran "müşteki", Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Diyarbakır Barosu avukatları da "müşteki kurum" sıfatıyla duruşma salonunda yerini aldı.

Duruşmada, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ve avukatları hazır bulundu.

Kamerayla kayıt altına alınan duruşmada, tutuklu sanık ağabey Enes Güran'ın avukatı Mustafa Demir savunma yaptı.

SON DAKİKA | Narin Güran cinayeti davasında karar açıklanıyor! Mahkeme Başkanı saat verdi: Narin Güran’ın katili kim? Narin’i kim öldürdü?

ANNE YÜKSEL GÜRAN'DAN SON SAVUNMA

Narin Güran cinayetinde tutuklu yargılanan anne Yüksel Güran, Cumhuriyet Savcısı'nın mütalaasına karşı savunmasını yaptı. Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar, anne Güran'a suçunu ve cezasını yüzüne okudu.

Ardından anne Yüksel Güran, savunmasında şunları söyledi: "Ben evladımı kaybettim kimse bana Yüksel başın sağolsun demedi. Sadece ilk gün gelirken bir izleyici anne mahkeme salonunda bana 'Yüksel başın sağolsun' diyince dünyalar benim oldu. Biz Arif ile evlendiğimiz zaman ilk gece söz verdik, birbirimize asla yalan söylemeyeceğiz diye. Narin'in kaybıyla ilgili o gün hiç bir kabahat işlemedik. Beni hep suçladılar. Neredeyse 17 yıl önce kaybettiğim özürlü kızım için bile beni suçlayacaktır. Bana sorguda 'sen neden rahminden ameliyat oldun. Bende kadın hastalığıdır, o nedenle ameliyat oldum. Bana, 'Gece gündüz ilişki mi yaşadın, rahim sarkması var' diye ağır sözler kullandılar. Bu zalimce bir sorguydu. "Neden babasını kaybolduğunda aramadın' dediler, ben babası Narin'in kaybolduğunu öğrenirse kendini kaybederdi o nedenle aramadım."

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