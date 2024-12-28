SON DAKİKA | Narin Güran cinayeti davasında karar açıklanıyor! Mahkeme Başkanı saat verdi: Narin Güran’ın katili kim? Narin’i kim öldürdü?

Son dakika haberleri... Türkiye günlerdir Narin Güran'ı kim öldürdü? Narin'in katili kim? Narin neden öldürüldü? gibi soruların yanıtını arıyordu. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada artık karar açıklanıyor. Mahkeme heyeti Narin'in katili kim? sorusuna cevap verecek. Öte yandan duruşmada da çarpıcı ifadeler kayıtlara geçti. Güran ailesi Nevzat Bahtiyar'ı suçlarken, Bahtiyar ise katilin amca Salim Güran olduğunu savundu. Duruşmada tüm sanıkların savunmaları tamamlandı. İşte Narin Güran cinayeti davasında yaşanan son gelişmeler...