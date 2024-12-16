SON DAKİKA… Narin’in öldürüldüğü saatle ilgili kafaları karıştıran belge: Amca Salim Güran’ın avukatı açıkladı!

SON DAKİKA… Türkiye, Diyarbakır'da işlenen cinayetle sarsıldı. Canice hayattan koparılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde ulaşıldı. 26 Aralık'ta yapılacak ikinci duruşmaya sayılı günler kalırken, katil hala bulunamadı. Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve Narin'i dereye gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenirken sanıkların avukatları arasında ise delil savaşı başladı! Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ'ın yayınladığı belge ise cinayet saatiyle ilgili bir kez daha kafaları karıştırdı!