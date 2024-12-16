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SON DAKİKA… Narin’in öldürüldüğü saatle ilgili kafaları karıştıran belge: Amca Salim Güran’ın avukatı açıkladı!

SON DAKİKA… Türkiye, Diyarbakır'da işlenen cinayetle sarsıldı. Canice hayattan koparılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde ulaşıldı. 26 Aralık'ta yapılacak ikinci duruşmaya sayılı günler kalırken, katil hala bulunamadı. Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve Narin'i dereye gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenirken sanıkların avukatları arasında ise delil savaşı başladı! Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ'ın yayınladığı belge ise cinayet saatiyle ilgili bir kez daha kafaları karıştırdı!

Giriş Tarihi: 16.12.2024 10:45 Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 10:45
SON DAKİKA… Narin’in öldürüldüğü saatle ilgili kafaları karıştıran belge: Amca Salim Güran’ın avukatı açıkladı!

SON DAKİKA... Türkiye, nefesini tuttu bu davaya kilitlendi. Ortaya çıkan her detay, her belge cinayeti aydınlatmadı aksine soru işaretlerini beraberinde getirdi. 7'den 70'e hemen herkesin gündemi canice hayattan kopartılan Narin'di.

SON DAKİKA… Narin’in öldürüldüğü saatle ilgili kafaları karıştıran belge: Amca Salim Güran’ın avukatı açıkladı!

NARİN'İN KATİLİ KİM?

Diyarbakır'da yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran'in, 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Yürütülen soruşturmada, birçok şüpheli olsa da katil bir türlü bulunamadı.

SON DAKİKA… Narin’in öldürüldüğü saatle ilgili kafaları karıştıran belge: Amca Salim Güran’ın avukatı açıkladı!

ANNE, AĞABEY, AMCA VE KOMŞU TUTUKLU!

Çelişkili ifadeler veren ve aracında Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran tutuklanırken, soruşturmada her gün çarpıcı bir gelişme yaşandı. Çelişkili ifadeler veren anne Yüksel Güran ile ağabey Enes Güran tutuklandı. Güran Ailesi'nin komşuları Nevzat Bahtiyar ise korkunç cinayetle ilgili detayları anlattı!

SON DAKİKA… Narin’in öldürüldüğü saatle ilgili kafaları karıştıran belge: Amca Salim Güran’ın avukatı açıkladı!

Narin'i Salim Güran'ın öldürdüğünü kendisinin ise çuvala sardığı küçük kızın cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne gömdüğünü açıkladı. Türkiye'nin gündeminden düşmeyen cinayette tutuklu sayısı 12 olurken, ilk duruşma 7 Kasım'da yapıldı. Salim Güran, cinayet suçlamasını reddetti, katilin Nevzat Bahtiyar olduğunu açıkladı.

SON DAKİKA… Narin’in öldürüldüğü saatle ilgili kafaları karıştıran belge: Amca Salim Güran’ın avukatı açıkladı!

26 Aralık'ta yapılacak ikinci duruşmaya sayılı günler kala, Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın avukatları arasında adeta soğuk savaş başladı.

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