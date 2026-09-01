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SON DAKİKA… Ne araba ne motosiklet! Bu kez eşek yediemin otoparkına çekildi: Normal bir araç gibi çekiciye yüklemişler!
SON DAKİKA… Ne araba ne motosiklet! Bu kez eşek yediemin otoparkına çekildi: Normal bir araç gibi çekiciye yüklemişler!
SON DAKİKA… Ankara'da kaybolan ve Protokol Yolu'na çıkan eşek, polis tarafından bulunarak çekiciyle yediemin otoparkına alındı. Eşeğini otoparkta gören Orhan Figan neye uğradığını şaşırdı! Figan "Eşeği normal bir araç gibi çekiciye yüklemişler. Sonrasında eşeği yediemin otoparkına indirmişler" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 01.09.2026 14:46
Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 14:56