Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Nevşehir Kapadokya’da peribacası faciasında 3 kişi can verdi! Düşen kaya parçasının önceki görüntüsü dikkat çekti

SON DAKİKA… Nevşehir Kapadokya’da peribacası faciasında 3 kişi can verdi! Düşen kaya parçasının önceki görüntüsü dikkat çekti

SON DAKİKA… Nevşehir'deki Göreme Açık Hava Müzesi girişinde bulunan peribacalarından birinin çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. 5 yaralının hastanedeki tedavisi devam ederken, düşen haya parçalarının önceki görüntüsü dikkat çekti.

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İHA
Giriş Tarihi: 30.10.2026 09:08 Güncelleme Tarihi: 30.10.2026 09:16
SON DAKİKA… Nevşehir Kapadokya’da peribacası faciasında 3 kişi can verdi! Düşen kaya parçasının önceki görüntüsü dikkat çekti

SON DAKİKA… Edinilen bilgiye göre, Göreme Açık Hava Müzesi girişinde bulunan peribacalarından bir tanesi yıkıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, UMKE, jandarma, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

SON DAKİKA… Nevşehir Kapadokya’da peribacası faciasında 3 kişi can verdi! Düşen kaya parçasının önceki görüntüsü dikkat çekti

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bölgede kriz masası oluşturulurken Nevşehir Valisi Hüseyin Kök de bölgeye gelerek çalışmaları yerinde takip ediyor. Basın mensuplarına açıklama yapan Vali Kök, aşırı yağışlardan kaynaklı toprak kayması sonucu peribacasının yıkıldığını ve ilk bilgilere göre kayalıklar altında kalan iki kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti.

Yapılan çalışmalarla kayalıklar altında kalan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

SON DAKİKA… Nevşehir Kapadokya’da peribacası faciasında 3 kişi can verdi! Düşen kaya parçasının önceki görüntüsü dikkat çekti

İSİMLERİ BELLİ OLDU

Peribacasının çökmesi sonucu kayalıkların altında kalan Fatih Eray Tuna (31) ile eşi Begüm Çetinkaya Tuna (31) ve Fransız turist Cynthia Francine Marie Madeleine Houpert'in (37) hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca, kayalıkların altında kalarak yaralanan 3'ü Fransız turist ve 2 Türk vatandaşının da hastanedeki tedavileri sürüyor.

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SON DAKİKA… Nevşehir Kapadokya’da peribacası faciasında 3 kişi can verdi! Düşen kaya parçasının önceki görüntüsü dikkat çekti

ESKİ GÖRÜNTÜLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Kapadokya'nın dünyaca ünlü peribacalarının bulunduğu Göreme beldesinde yaşanan kaya düşmesi faciasının ardından bölgenin eski ve yeni dron görüntüleri arasındaki fark dikkat çekti.

Kapadokya'daki peribacası faciasında 3 kişi can vermişti! Bölgenin eski ve yeni görüntüleri arasındaki fark dikkat çekti

SON DAKİKA… Nevşehir Kapadokya’da peribacası faciasında 3 kişi can verdi! Düşen kaya parçasının önceki görüntüsü dikkat çekti

Olay öncesinde doğal yapısıyla dikkat çeken bölgenin, kaya kütlelerinin koparak düşmesinin ardından değişen görüntüsü havadan kaydedildi.

SON DAKİKA… Nevşehir Kapadokya’da peribacası faciasında 3 kişi can verdi! Düşen kaya parçasının önceki görüntüsü dikkat çekti

Havadan kaydedilen görüntüler, Kapadokya'nın milyonlarca yılda oluşan doğal mirasının ne kadar hassas bir yapıya sahip olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Özellikle turizm hareketliliğinin yoğun olduğu Göreme Açık Hava Müzesi çevresinde yaşanan olay, bölgedeki doğal oluşumların korunması ve kaya yapılarının güvenliğinin önemini de gündeme getirdi.

SON DAKİKA… Nevşehir Kapadokya’da peribacası faciasında 3 kişi can verdi! Düşen kaya parçasının önceki görüntüsü dikkat çekti

Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, ekiplerin çalışmaları ve incelemeleri devam ediyor.

#NEVŞEHİR #KAPADOKYA