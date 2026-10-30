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SON DAKİKA… Nevşehir Kapadokya’da peribacası faciasında 3 kişi can verdi! Düşen kaya parçasının önceki görüntüsü dikkat çekti
SON DAKİKA… Nevşehir Kapadokya’da peribacası faciasında 3 kişi can verdi! Düşen kaya parçasının önceki görüntüsü dikkat çekti
SON DAKİKA… Nevşehir'deki Göreme Açık Hava Müzesi girişinde bulunan peribacalarından birinin çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. 5 yaralının hastanedeki tedavisi devam ederken, düşen haya parçalarının önceki görüntüsü dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 30.10.2026 09:08
Güncelleme Tarihi: 30.10.2026 09:16