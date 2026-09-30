Son dakika | Nigar Bilgin cinayeti aydınlatıldı: Katil mağarada yakalandı! Kemik ve kıyafet parçaları bulundu

Bilgin'in yeni kimlik kartı başvurusunda bulunmaması üzerine başlatılan mahallî tahkikatta, yaklaşık 30 yıldır kayıp olduğu belirlendi. Yapılan araştırmada Bilgin hakkında resmî bir kayıp başvurusunun bulunmadığı ve yıllar içinde herhangi bir dijital izine de rastlanmadığı tespit edildi.

JASAT YILLARDIR SAKLANAN CİNAYETİ AYDINLATTI 🇹🇷



Artvin'in Şavşat ilçesinde yıllardır kendisinden haber alınamayan Nigar Bilgin'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. JASAT ekiplerimizin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucu cinayet aydınlatıldı ve zanlılar adalete teslim edildi.… pic.twitter.com/CP5Uw7ECO8 — Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) September 30, 2026