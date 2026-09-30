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Son dakika | Nigar Bilgin cinayeti aydınlatıldı: Katil mağarada yakalandı! Kemik ve kıyafet parçaları bulundu
Son dakika | Nigar Bilgin cinayeti aydınlatıldı: Katil mağarada yakalandı! Kemik ve kıyafet parçaları bulundu
Son dakika haberi: Artvin'in Şavşat ilçesinde yaklaşık 30 yıldır kendisinden haber alınamayan Nigar Bilgin'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. JASAT ekiplerinin titiz çalışmasıyla yıllardır saklanan cinayetin izine ulaşıldı. Bilgin'in resmî nikâhlı eşi Z.B.'nin yaklaşık 20 yıldır köy dışındaki ormanlık alanda bir mağarada tek başına yaşadığı belirlendi. Operasyonla yakalanan Z.B. tutuklanırken, mağarada Nigar Bilgin'e ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçaları bulundu.
Giriş Tarihi: 30.09.2026 08:26
Güncelleme Tarihi: 30.09.2026 08:52