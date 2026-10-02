Son Dakika | Nigar Bilgin cinayetinde kan donduran detaylar: Ağabeyim sopayla döverek öldürdü

SUÇU KAYINPEDERİNE ATTI

Suçu, talihsiz kadının yıllar önce ölen babasının üzerine atmaya çalışan Zeki Bilgin, "Eşimle tartışınca babasının evine gitti.Ben de almak için eve gittim. Burada babasının onu sopayla dövdüğünü gördüm. Eşimi zorla alıp kendi evime getirdim."