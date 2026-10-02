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Son Dakika | Nigar Bilgin cinayetinde kan donduran detaylar: Ağabeyim sopayla döverek öldürdü

Son dakika haberi: Artvin'de 30 yıl önce kaybolan Nigar Bilgin'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan eşi Zeki Bilgin, suçu talihsiz kadının ölmüş babasının üzerine attı. Kardeşi ise ifadesinde, "Yengemi, ağabeyim sopayla döverek öldürdü" dedi. İşte detaylar!

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Özgür ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 02.10.2026 07:22 Güncelleme Tarihi: 02.10.2026 07:23
Son Dakika | Nigar Bilgin cinayetinde kan donduran detaylar: Ağabeyim sopayla döverek öldürdü

Son dakika haberi... Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Çoraklı köyünde 30 yıl önce kaybolan ve JASAT tarafından cinayete kurban gittiği ortaya çıkarılan Nigar Bilgin'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan eşi Zeki Bilgin'in ifadesine SABAH ulaştı.

Son Dakika | Nigar Bilgin cinayetinde kan donduran detaylar: Ağabeyim sopayla döverek öldürdü

SUÇU KAYINPEDERİNE ATTI

Suçu, talihsiz kadının yıllar önce ölen babasının üzerine atmaya çalışan Zeki Bilgin, "Eşimle tartışınca babasının evine gitti.Ben de almak için eve gittim. Burada babasının onu sopayla dövdüğünü gördüm. Eşimi zorla alıp kendi evime getirdim."

Son Dakika | Nigar Bilgin cinayetinde kan donduran detaylar: Ağabeyim sopayla döverek öldürdü

"Eve geldiğimizde bayıldığını sandım. Bir süre sonra nefes almadığını fark ettim. Bunun üzerine cesedi ormanlık alana gömdüm. Eşimi ben öldürmedim, babası dövdü. Sonra benim evde öldü" dedi.

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Son Dakika | Nigar Bilgin cinayetinde kan donduran detaylar: Ağabeyim sopayla döverek öldürdü

Ancak soruşturma kapsamında gözaltına alınan Zeki Bilgin'in kardeşlerinden M.B. ifadesinde cinayeti itiraf ederek Nigar Bilgin'i ağabeyinin sopayla döverek öldürdüğünü söyledi.

Son Dakika | Nigar Bilgin cinayetinde kan donduran detaylar: Ağabeyim sopayla döverek öldürdü

Bu ifade ve elde edilen diğer deliller üzerine de Zeki Bilgin (65) tutuklandı.

Son Dakika | Nigar Bilgin cinayetinde kan donduran detaylar: Ağabeyim sopayla döverek öldürdü
Son Dakika | Nigar Bilgin cinayetinde kan donduran detaylar: Ağabeyim sopayla döverek öldürdü
Son Dakika | Nigar Bilgin cinayetinde kan donduran detaylar: Ağabeyim sopayla döverek öldürdü
Son Dakika | Nigar Bilgin cinayetinde kan donduran detaylar: Ağabeyim sopayla döverek öldürdü
Son Dakika | Nigar Bilgin cinayetinde kan donduran detaylar: Ağabeyim sopayla döverek öldürdü
Son Dakika | Nigar Bilgin cinayetinde kan donduran detaylar: Ağabeyim sopayla döverek öldürdü
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