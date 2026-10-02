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Son Dakika | Nigar Bilgin cinayetinde kan donduran detaylar: Ağabeyim sopayla döverek öldürdü
Son Dakika | Nigar Bilgin cinayetinde kan donduran detaylar: Ağabeyim sopayla döverek öldürdü
Son dakika haberi: Artvin'de 30 yıl önce kaybolan Nigar Bilgin'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan eşi Zeki Bilgin, suçu talihsiz kadının ölmüş babasının üzerine attı. Kardeşi ise ifadesinde, "Yengemi, ağabeyim sopayla döverek öldürdü" dedi. İşte detaylar!
Giriş Tarihi: 02.10.2026 07:46
Güncelleme Tarihi: 02.10.2026 07:47