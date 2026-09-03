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SON DAKİKA | Nisa Nur Oğul'un rezidanstaki sır ölümü mercek altında! Geride sadece bir mektup bıraktı

Son dakika haberi: İstanbul Kağıthane'de bir rezidansın 14'üncü katındaki dairenin balkonundan düşen 26 yaşındaki Nisa Nur Oğul hayatını kaybetti. Daireyi günlük kiralayan üniversite öğrencisi Oğul'un şüpheli ölümünün ardından soruşturma başlatıldı.

Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 03.09.2026 06:54 Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 06:55
SON DAKİKA | Nisa Nur Oğul’un rezidanstaki sır ölümü mercek altında! Geride sadece bir mektup bıraktı

Son dakika haberi: İstanbul Kağıthane'de bir rezidansın 14'üncü katındaki dairenin balkonundan düşen Nisa Nur Oğul (26), hayatını kaybetti.

SON DAKİKA | Nisa Nur Oğul’un rezidanstaki sır ölümü mercek altında! Geride sadece bir mektup bıraktı

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, 14'üncü kattaki 122 numaralı dairenin kapısında anahtar bulundu.

SON DAKİKA | Nisa Nur Oğul’un rezidanstaki sır ölümü mercek altında! Geride sadece bir mektup bıraktı

Oğul'un daireyi konaklama uygulaması üzerinden kiraladığı ve akşam saatlerinde rezidansa geldiğini belirlendi.

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SON DAKİKA | Nisa Nur Oğul’un rezidanstaki sır ölümü mercek altında! Geride sadece bir mektup bıraktı

UYGULAMADAN KİRALADI

Polis ekipleri, ölen kadının kimliğinin belirlenmesi için rezidansta çalışma başlattı. Ekipler, 14'üncü kattaki 122 numaralı dairenin kapısında anahtar buldu.

SON DAKİKA | Nisa Nur Oğul’un rezidanstaki sır ölümü mercek altında! Geride sadece bir mektup bıraktı

Dairede bulunan kimlik kartları ve kişisel eşyalar üzerinde yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin üniversite öğrencisi Nisa Nur Oğul olduğu tespit edildi.

SON DAKİKA | Nisa Nur Oğul’un rezidanstaki sır ölümü mercek altında! Geride sadece bir mektup bıraktı

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı, rezidansın avlusunda inceleme yaptı. Öte yandan Oğul'un geride bir intihar mektubu bıraktığı da belirlendi.

SON DAKİKA | Nisa Nur Oğul’un rezidanstaki sır ölümü mercek altında! Geride sadece bir mektup bıraktı

Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının ardından Oğul'un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SON DAKİKA | Nisa Nur Oğul’un rezidanstaki sır ölümü mercek altında! Geride sadece bir mektup bıraktı

DÜŞME ANI KAMERADA

Hayatını kaybeden Nisa Nur Oğul'un düşme anları çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

SON DAKİKA | Nisa Nur Oğul’un rezidanstaki sır ölümü mercek altında! Geride sadece bir mektup bıraktı

Görüntülerde Oğul'un yüksekten düştüğü anlar görülüyor.

#İSTANBUL #KAĞITHANE