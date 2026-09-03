Trend
Galeri
Trend Yaşam
SON DAKİKA | Nisa Nur Oğul'un rezidanstaki sır ölümü mercek altında! Geride sadece bir mektup bıraktı
SON DAKİKA | Nisa Nur Oğul'un rezidanstaki sır ölümü mercek altında! Geride sadece bir mektup bıraktı
Son dakika haberi: İstanbul Kağıthane'de bir rezidansın 14'üncü katındaki dairenin balkonundan düşen 26 yaşındaki Nisa Nur Oğul hayatını kaybetti. Daireyi günlük kiralayan üniversite öğrencisi Oğul'un şüpheli ölümünün ardından soruşturma başlatıldı.
Giriş Tarihi: 03.09.2026 06:54
Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 06:55