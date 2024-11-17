SON DAKİKA | Oğlunu 'AIDS' virüsü nedeniyle kaybeden baba SABAH'a konuştu: Bir kez bile öpmedim!
Son dakika... Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan ve 11 Kasım'da tedavi gördüğü İzmir'de AIDS'den hayatını kaybeden 13 yaşındaki A.E.K.'nin turizmci babası K.K.'ye SABAH ulaştı. Telefonla görüştüğümüz acılı baba K.K., "Kan verirken HIV pozitif olduğumu öğrendim. Oğluma benden Nasıl geçtiğine dair herhangi bir bilgim yok. Baba olarak çok dikkat ettim. Acımız çok taze. Küçük bir tane daha çocuğumuz var. Onun bu olaydan etkilenmesini istemiyoruz. Çok kötüyüz. Ayakta zor duruyorum. Taziye için gelenler var" dedi.
Giriş Tarihi: 17.11.2024 07:45
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 07:49