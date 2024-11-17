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SON DAKİKA | Oğlunu 'AIDS' virüsü nedeniyle kaybeden baba SABAH'a konuştu: Bir kez bile öpmedim!

Son dakika... Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan ve 11 Kasım'da tedavi gördüğü İzmir'de AIDS'den hayatını kaybeden 13 yaşındaki A.E.K.'nin turizmci babası K.K.'ye SABAH ulaştı. Telefonla görüştüğümüz acılı baba K.K., "Kan verirken HIV pozitif olduğumu öğrendim. Oğluma benden Nasıl geçtiğine dair herhangi bir bilgim yok. Baba olarak çok dikkat ettim. Acımız çok taze. Küçük bir tane daha çocuğumuz var. Onun bu olaydan etkilenmesini istemiyoruz. Çok kötüyüz. Ayakta zor duruyorum. Taziye için gelenler var" dedi.

Ceyhan TORLAK
MURAT KARAMAN
Özgür ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 17.11.2024 07:45 Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 07:49
SON DAKİKA | Oğlunu ’AIDS’ virüsü nedeniyle kaybeden baba SABAH’a konuştu: Bir kez bile öpmedim!

Son dakika haberi: İzmir'de kemik erimesi şüphesiyle tedavi altına alınan ancak AIDS olduğu ortaya çıkan 13 yaşındaki A.E.K. 11 Kasım'da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. 8. sınıf öğrencisi A.E.K.'nin ölümü şok etkisi yarattı.

SON DAKİKA | Oğlunu ’AIDS’ virüsü nedeniyle kaybeden baba SABAH’a konuştu: Bir kez bile öpmedim!

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan A.E.K.'nin kendisinden küçük D.K. isminde bir erkek kardeşi bulunan talihsiz çocuğun hastalığı turizmci baba K.K.'den kaptığı anlaşılmıştı. A.E.K. hayattayken İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan muayene yapıldı. Yapılan muayenede cinsel istismar bulgusuna rastlanılmadı.

SON DAKİKA | Oğlunu ’AIDS’ virüsü nedeniyle kaybeden baba SABAH’a konuştu: Bir kez bile öpmedim!

Ayrıca Sosyal Pediatri ve Çocuk psikiyatrisi bilim dallarından rapor istendi. Durum Çocuk İzlem Merkezi'ne (ÇİM) bildirildi. 8 Ekim ve 17 Ekim tarihlerinde gerekli psikiyatrik muayeneler yapıldı. Yapılan psikiyatrik muayenelerde de cinsel istismar olmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın ve adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

SON DAKİKA | Oğlunu ’AIDS’ virüsü nedeniyle kaybeden baba SABAH’a konuştu: Bir kez bile öpmedim!

SABAH O BABAYA TELEFONLA ULAŞTI

13 yaşındaki A.E.K.'nın turizmci babası K.K.'ya SABAH ulaştı. Telefonla görüştüğümüz acılı baba, "Kan vermek istediğimde HIV pozitif olduğumu öğrendim. Oğluma benden nasıl geçtiğine dair herhangi bir bilgim yok. Baba olarak çok dikkat ettim. Acımız çok taze. Küçük bir tane daha çocuğumuz var. Onun bu olaydan etkilenmesini istemiyoruz. Çok kötüyüz. Ayakta zor duruyorum. Bir baba olarak çok zor durumdayım. Ben de kendi hastalığımı öğrendiğimde şoke oldum. Hastalığın bana nasıl bulaştığını bilmiyorum. Bir baba hiçbir zaman çocuğuna hastalığı bulaştırmak istemez. Ortak eşya bile kullanmıyorduk. Hastalık geçmesin diye oğluma sarılıp öpemedim bile" dedi.

SON DAKİKA | Oğlunu ’AIDS’ virüsü nedeniyle kaybeden baba SABAH’a konuştu: Bir kez bile öpmedim!

GÖZYAŞI TER VE TÜKÜRÜKTEN BULAŞMAZ

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Dr. Hüseyin Tarakçı, "HIV, pozitif kişi ile korunmasız yapılan her türlü oral, vajinal, anal cinsel ilişkiyle, ortak kullanılan ve HIV ile enfekte enjektör veya steril edilmemiş cerrahi malzemelerle, enfekte olmuş kan ve kan ürünleriyle, HIV pozitif anneden bebeğe gebelik döneminde ve doğum sırasında ya da doğum sonrasında emzirme ile bulaşabiliyor. "

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