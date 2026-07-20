SON DAKİKA! Oğzuhan Uğur tutuklamaya sevk edildi! Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınmıştı

HESAP HAREKETLERİNDE DİKKAT ÇEKEN BAĞLANTILAR VE YASA DIŞI BAHİS İDDİASI

MASAK analizi, Uğur ailesi ile Ahbap Derneği ve bağlantılı isimler arasında doğrudan değil, iki ayrı dolaylı mali bağlantı hattı tespit etti: Birinci Hat: Oğuzhan Uğur'un 3 kişi üzerinden dolaylı olarak Mehmet Sait Köse ve onun vasıtasıyla Yeliz Kaya'ya ulaşan 550 bin TL'lik bir transfer trafiği saptandı. İkinci Hat: Kardeş Tuğrul Uğur'un hesap hareketleri üzerinden yine Yeliz Kaya'ya uzanan bağımsız bir dolaylı hat belirlendi.

KIBRIS MERKEZLİ ŞİRKETLER RAPORDA!

Raporda, Tuğrul Uğur ve bağlantılı şirket hesaplarından yasa dışı bahis faaliyetleriyle ilişkilendirilen Kıbrıs merkezli şirketlere (Kantara Palace Ltd, Arkın Ventures Limited, Çağın Ltd, Aydoğan Investments Ltd) yüz binlerce liralık para gönderildiği bilgisi yer aldı. Babala TV ve Babalayka Film üzerinden de bu şirketlere aktarımlar yapıldığı iddia edildi.