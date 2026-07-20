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SON DAKİKA! Oğzuhan Uğur tutuklamaya sevk edildi! Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Sema DEMİR
Giriş Tarihi: 20.07.2026 17:01 Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 17:07
SON DAKİKA! Oğzuhan Uğur tutuklamaya sevk edildi! Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında daha önce aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 18 şüpheli tutuklanmıştı.

SON DAKİKA! Oğzuhan Uğur tutuklamaya sevk edildi! Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınmıştı

Soruşturma kapsamında aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmış, Uğur ve beraberindekilerin emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edilmişlerdi. Soruşturma kapsamında, Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 10 şüphelinin savcılıkta ifade işlemlerinin tamamlandığı öğrenildi. Bu kapsamda Oğuzhan Uğur tutuklamaya sevk edildi.

SON DAKİKA! Oğzuhan Uğur tutuklamaya sevk edildi! Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınmıştı

NE OLMUŞTU? SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ VE TÜM GELİŞMELER

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ahbap Derneği'ne yönelik düzenlenen operasyonun geçmişi büyük yankı uyandırmıştı. Ahbap Derneği ile yürüttüğü ortak çalışmalar ve dernek adına para topladığı iddialarıyla bir dönem eleştirilen Oğuzhan Uğur ve beraberindekilerin adliyeye sevk edilmesi, gözleri geçmiş operasyonlara çevirdi.

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SON DAKİKA! Oğzuhan Uğur tutuklamaya sevk edildi! Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınmıştı

ŞARKICI HALUK LEVENT TUTUKLANMIŞTI!

Soruşturmanın ilk dalgasında, Ahbap Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Genişletilen operasyon kapsamında yakalanan 25 şüpheliden, Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 11 şüpheli adli kontrolle serbest kalırken, 1 kişi ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

SON DAKİKA! Oğzuhan Uğur tutuklamaya sevk edildi! Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınmıştı

MASAK RAPORUNDAKİ ŞOK TRAFİK: "ÖYLE BİR ŞEY YAPTILAR Kİ..."

"Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması çerçevesinde Oğuzhan Uğur ve ailesine ait Babala TV, Babalayka Film ve Osis Yapım şirketleri mercek altına alındı. MASAK raporuna göre; özellikle 2023 yılından itibaren hızla büyüyen bu şirketlerin dijital medya gelirleri, kısa süre içinde lüks taşıtlara ve gayrimenkullere aktarıldı.

SON DAKİKA! Oğzuhan Uğur tutuklamaya sevk edildi! Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınmıştı

Raporda en dikkat çeken noktalardan biri ise kara para soruşturmalarının merkezindeki Gain Medya'dan Babala TV'ye yapılan 45 milyon 31 bin TL'lik fon girişi oldu. Soruşturmanın seyrini değiştiren bu transferlerin hemen ardından, lüks araç ve Çekmeköy Ömerli'de 25 milyon TL değerinde villa alımı yapıldığı kayıtlara geçti.

SON DAKİKA! Oğzuhan Uğur tutuklamaya sevk edildi! Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınmıştı

MİLYONLAR KAZANDILAR AMA KASADA "SIFIR KÂR" GÖSTERDİLER!

Maliye Bakanlığı (VEDOP) beyanname verilerindeki detaylar ise şaşkınlık yarattı. Babalayka Film'in 10,9 milyon TL, Babala TV'nin ise 8,5 milyon TL net satış cirosuna ulaşmasına rağmen, vergiye esas net kâr hanelerinde resmi olarak "0,00 TL" (Sıfır) beyan ettikleri saptandı. Yüksek cirolara rağmen sıfır vergi ödenmesi, yapay giderlerle vergi bypass etme şüphesini doğurdu. Aynı gün içinde yapılan 2 binden fazla "iş avansı" nakit hareketi MASAK tarafından riskli bulundu.

SON DAKİKA! Oğzuhan Uğur tutuklamaya sevk edildi! Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınmıştı

HALUK LEVENT VE OĞUZHAN UĞUR ORTAK DETAYI: ÜZERLERİNDE ARAÇ YOK!

Rapordaki bir diğer çarpıcı ayrıntı ise mal varlığı kayıtlarında ortaya çıktı. Şirket kasasından çekilen avanslarla lüks araçlar alındığı iddia edilirken; tıpkı tutuklu bulunan Haluk Levent gibi Oğuzhan Uğur'un da kendi üzerine kayıtlı hiçbir aktif aracının bulunmadığı belirlendi.

SON DAKİKA! Oğzuhan Uğur tutuklamaya sevk edildi! Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınmıştı

HESAP HAREKETLERİNDE DİKKAT ÇEKEN BAĞLANTILAR VE YASA DIŞI BAHİS İDDİASI

MASAK analizi, Uğur ailesi ile Ahbap Derneği ve bağlantılı isimler arasında doğrudan değil, iki ayrı dolaylı mali bağlantı hattı tespit etti: Birinci Hat: Oğuzhan Uğur'un 3 kişi üzerinden dolaylı olarak Mehmet Sait Köse ve onun vasıtasıyla Yeliz Kaya'ya ulaşan 550 bin TL'lik bir transfer trafiği saptandı. İkinci Hat: Kardeş Tuğrul Uğur'un hesap hareketleri üzerinden yine Yeliz Kaya'ya uzanan bağımsız bir dolaylı hat belirlendi.

KIBRIS MERKEZLİ ŞİRKETLER RAPORDA!

Raporda, Tuğrul Uğur ve bağlantılı şirket hesaplarından yasa dışı bahis faaliyetleriyle ilişkilendirilen Kıbrıs merkezli şirketlere (Kantara Palace Ltd, Arkın Ventures Limited, Çağın Ltd, Aydoğan Investments Ltd) yüz binlerce liralık para gönderildiği bilgisi yer aldı. Babala TV ve Babalayka Film üzerinden de bu şirketlere aktarımlar yapıldığı iddia edildi.

SON DAKİKA! Oğzuhan Uğur tutuklamaya sevk edildi! Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınmıştı

TUĞRUL UĞUR'UN HESABINDA 163 MİLYON TL'LİK DEV HACİM

Oğuzhan Uğur: Hesaplarında 1.066 işlemde toplam 24 milyon 55 bin TL'lik işlem hacmi oluştuğu ve hareketliliğin 2023'ten sonra sıra dışı arttığı görüldü. Tuğrul Uğur: Hesaplarında tam 9.412 işlemde 163 milyon 951 bin TL'lik devasa bir finansal hareketlilik saptandı. Hesaba 15 milyon TL nakit yatırılırken, sadece 572 bin TL çekilmesi ve fonların hızla başka kişilere dağıtılması "güçlü mali emare" olarak değerlendirildi. Ayrıca Tuğrul Uğur'un 2.130 farklı kişiyle, 693 banka şubesi üzerinden 91 milyon TL'lik transfer yaptığı raporda yer aldı.

SON DAKİKA! Oğzuhan Uğur tutuklamaya sevk edildi! Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınmıştı

25 MİLYON TL'LİK ÖMERLİ VİLLASI NASIL ALINDI?

Babala TV'nin 5 Ocak 2024'te Çekmeköy Ömerli'de aldığı 25 milyon TL'lik villa işlemi de incelemeye takıldı. Raporda; para çıkışının yapıldığı hesapta işlem öncesinde bu tutarı karşılayacak bir bakiyenin, nakit girişinin veya o büyüklükte bir kredinin bulunmadığı açıklandı.

SONUÇ: "BÜTÜNLEŞİK MALİ YAPI"

MASAK raporunun sonuç bölümünde; aile bireyleri, şirketler, AHBAP Derneği ve bağlantılı şahıslar arasındaki yoğun fon dolaşımı, yasa dışı bahis dosyalarında adı geçen şirketlerle temaslar ve kaynağı belirlenemeyen lüks varlık edinimleri nedeniyle "kuvvetli ve somut mali emareler" oluştuğu ve ayrıntılı incelemenin sürmesi gerektiği kanaatine varıldı. Adliyeye sevk edilen ve tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkması beklenen Oğuzhan Uğur ve diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

#AHBAP DERNEĞİ #İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI