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SON DAKİKA! Oğzuhan Uğur tutuklamaya sevk edildi! Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınmıştı
SON DAKİKA! Oğzuhan Uğur tutuklamaya sevk edildi! Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınmıştı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Giriş Tarihi: 20.07.2026 17:01
Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 17:07