SON DAKİKA… Okul müdürü İbrahim Oktugan’ı öldürmüştü! 17’lik katilden kan donduran itiraf: Bana ‘Karnına sık’ dedi!

3 SANIK İDDİANAMEDE YER ALIYOR

Ardından gözaltına alınan Y.K. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Hazırlanan iddianamede, öldürülen İbrahim Oktugan'ın ailesi müşteki olarak yer aldı. Sanık olarak Y.K beraberinde yine 18 yaşından küçük iki suça sürüklenen çocuk A.S.A. ve A.S. yer almıştı.