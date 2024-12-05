Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Okul müdürü İbrahim Oktugan’ı öldürmüştü! 17’lik katilden kan donduran itiraf: Bana ‘Karnına sık’ dedi!

SON DAKİKA… Okul müdürü İbrahim Oktugan’ı öldürmüştü! 17’lik katilden kan donduran itiraf: Bana ‘Karnına sık’ dedi!

SON DAKİKA… İstanbul Eyüpsultan'da 7 Mayıs'ta 17 yaşındaki yabacı uyruklu Y.K., okulu bastı. Özel bir lisede müdürlük yapan 74 yaşındaki İbrahim Oktugan'a kurşun yağdırdı. Hazırlanan iddianamede 27 yıla kadar hapsi istenen Y.K., hakim karşısına çıktı. Olayla ilgili kan donduran detayı anlattı: Bana karnına sık ölsün dedi!

Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 05.12.2024 16:13 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 16:22
SON DAKİKA… Okul müdürü İbrahim Oktugan’ı öldürmüştü! 17’lik katilden kan donduran itiraf: Bana ‘Karnına sık’ dedi!

Türkiye'nin konuştuğu olay 7 Mayıs'ta İstanbul'un Eyüpsultan'da yaşandı.

SON DAKİKA… Okul müdürü İbrahim Oktugan’ı öldürmüştü! 17’lik katilden kan donduran itiraf: Bana ‘Karnına sık’ dedi!

Özel bir lisede müdürlük yapan 74 yaşındaki İbrahim Oktugan, 5 ay önce okuldan atılan yabancı uyruklu 17 yaşındaki Y.K. tarafından odasında silahlı saldırıya uğramıştı.

SON DAKİKA… Okul müdürü İbrahim Oktugan’ı öldürmüştü! 17’lik katilden kan donduran itiraf: Bana ‘Karnına sık’ dedi!

Vücuduna 5 kurşun isabet eden ve ağır yaralanan Oktugan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Y.K. olay yerinden kaçarak uzaklaşmıştı.

SON DAKİKA… Okul müdürü İbrahim Oktugan’ı öldürmüştü! 17’lik katilden kan donduran itiraf: Bana ‘Karnına sık’ dedi!

3 SANIK İDDİANAMEDE YER ALIYOR

Ardından gözaltına alınan Y.K. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Hazırlanan iddianamede, öldürülen İbrahim Oktugan'ın ailesi müşteki olarak yer aldı. Sanık olarak Y.K beraberinde yine 18 yaşından küçük iki suça sürüklenen çocuk A.S.A. ve A.S. yer almıştı.

SON DAKİKA… Okul müdürü İbrahim Oktugan’ı öldürmüştü! 17’lik katilden kan donduran itiraf: Bana ‘Karnına sık’ dedi!

27 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede Y.K.'nın "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 19 yıldan 27 yıla kadar hapis dava açılmıştı.

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