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SON DAKİKA… Okul müdürü İbrahim Oktugan’ı öldürmüştü! 17’lik katilden kan donduran itiraf: Bana ‘Karnına sık’ dedi!
SON DAKİKA… Okul müdürü İbrahim Oktugan’ı öldürmüştü! 17’lik katilden kan donduran itiraf: Bana ‘Karnına sık’ dedi!
SON DAKİKA… İstanbul Eyüpsultan'da 7 Mayıs'ta 17 yaşındaki yabacı uyruklu Y.K., okulu bastı. Özel bir lisede müdürlük yapan 74 yaşındaki İbrahim Oktugan'a kurşun yağdırdı. Hazırlanan iddianamede 27 yıla kadar hapsi istenen Y.K., hakim karşısına çıktı. Olayla ilgili kan donduran detayı anlattı: Bana karnına sık ölsün dedi!
Giriş Tarihi: 05.12.2024 16:13
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 16:22