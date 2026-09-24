SON DAKİKA! "Okula gidecekti, mezarda yatıyor" 9 yaşındaki Emir'i hayattan koparan akılalmaz sebep! Dişçiye giden abisine eşlik ederken...

ACILI BABA KONUŞTU

Adaletin yerini bulmasını istediğini belirten acılı baba Latif Çalışan, "Reçete yazdırmak için ağabeyiyle birlikte hastaneye gittiler. Dönüş yolunda bir çatışma çıkmış. Oradan kaçmak isterlerken; mermi bizim otomobilimize isabet etmiş. Mermi ön camdan girip, arka koltukta oturan oğlunun başına isabet etmiş. O benim canım, ciğerimdi. Nereye gitsem, benimle birlikte gelirdi. Pazar günü evden çıktık, biraz gezdik. Acıktığını söyledi, ona döner yaptırdım. Okul formasını almak için mağazalara baktık ancak bulamadık. Alışverişi ertesi güne bıraktık. Pazartesi günü okula başlayacak çocuk, şu anda mezarda yatıyor. Eşim, çocuklarım herkes perişan şu an. Bu silahların bir an önce toplanmasını, silahı olanların da en ağır cezayı almasını istiyorum. İçimin yangını ancak o zaman söner" dedi.