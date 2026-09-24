Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! 'Okula gidecekti, mezarda yatıyor' 9 yaşındaki Emir'i hayattan koparan akılalmaz sebep! Dişçiye giden abisine eşlik ederken...

SON DAKİKA! "Okula gidecekti, mezarda yatıyor" 9 yaşındaki Emir'i hayattan koparan akılalmaz sebep! Dişçiye giden abisine eşlik ederken...

Son dakika haberleri... Adana'da ağabeyiyle birlikte gittiği hastaneden dönen 9 yaşındaki Muhammed Emir, akılalmaz bir tartışmanın ortasında kaldı. Küçük çocuğun ölümüne neden olan maganda dehşetinin çıkış sebebi duyanları şoke ederken, acılı babanın "Okul forması arıyorduk" feryadı yürekleri dağladı.

Ziya RAMOĞLU
Giriş Tarihi: 24.09.2026 10:06 Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 10:08
SON DAKİKA! Okula gidecekti, mezarda yatıyor 9 yaşındaki Emir’i hayattan koparan akılalmaz sebep! Dişçiye giden abisine eşlik ederken...
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Polis, olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı. Suçu birbirinin üzerine atan zanlılardan 2'si tutuklandı. Evladını kaybeden acılı baba Latif Çalışan, "Pazar günü okul formasını almak için mağazalara baktık ancak bulamadık. Alışverişi ertesi güne bıraktık. Pazartesi günü okula başlayacak çocuk, şu anda mezarda yatıyor. En ağır cezayı almasını istiyorum. İçimin yangını ancak o zaman söner" dedi.

SON DAKİKA! Okula gidecekti, mezarda yatıyor 9 yaşındaki Emir’i hayattan koparan akılalmaz sebep! Dişçiye giden abisine eşlik ederken...

YÜKSEK SESLİ MÜZİK KAVGASI

Olay, 20 Eylül'de saat 23:30'da merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki Yüreğir Otogarı'nda meydana geldi. Otogarda otobüs yıkayan Hayri A. (31) ile Gökhan A. (31), iddiaya göre, yüksek sesli müzik dinleyen Derman U. (26), babası Adil U. (60), arkadaşları Erden Ç. (24) ve İbrahim Ö.'e (22) tepki gösterdi. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce taraflar birbirlerine saldırdı. Hayri A. ile Gökhan A. tekme ve yumruklarla karşı gruptakileri darbederken, diğerleri de tabancayla karşılık verdi.

SON DAKİKA! Okula gidecekti, mezarda yatıyor 9 yaşındaki Emir’i hayattan koparan akılalmaz sebep! Dişçiye giden abisine eşlik ederken...

2 GÜN SONRA ÖLDÜ

Silahtan çıkan kurşunlardan biri, o sırada Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nden çıkıp, kardeşiyle birlikte evine dönen Halit Çalışan'ın otomobiline isabet etti. Çalışan'ın, otomobilin arka koltuğunda oturan kardeşi Muhammed Emir Çalışan başından vuruldu. Çalışan, ağır yaralanan kardeşi Muhammed Emir'i otomobille Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne götürdü. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan Muhammed Emir, daha sonra Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Muhammed Emir, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde 22 Eylül'de hayatını kaybetti.

SON DAKİKA! Okula gidecekti, mezarda yatıyor 9 yaşındaki Emir’i hayattan koparan akılalmaz sebep! Dişçiye giden abisine eşlik ederken...

SUÇU BİRBİRİNİN ÜZERİNE ATTILAR

Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından yakınları tarafından alınan Muhammed Emir'in cenazesi, Ali Hocalı Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde saklandıkları eve yapılan baskında gözaltına aldı. Evde yapılan aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca da ele geçirildi. Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında, silahı kendilerinin kullanmadığını öne sürerek birbirlerini suçladı.

SON DAKİKA! Okula gidecekti, mezarda yatıyor 9 yaşındaki Emir’i hayattan koparan akılalmaz sebep! Dişçiye giden abisine eşlik ederken...

ACILI BABA KONUŞTU

Adaletin yerini bulmasını istediğini belirten acılı baba Latif Çalışan, "Reçete yazdırmak için ağabeyiyle birlikte hastaneye gittiler. Dönüş yolunda bir çatışma çıkmış. Oradan kaçmak isterlerken; mermi bizim otomobilimize isabet etmiş. Mermi ön camdan girip, arka koltukta oturan oğlunun başına isabet etmiş. O benim canım, ciğerimdi. Nereye gitsem, benimle birlikte gelirdi. Pazar günü evden çıktık, biraz gezdik. Acıktığını söyledi, ona döner yaptırdım. Okul formasını almak için mağazalara baktık ancak bulamadık. Alışverişi ertesi güne bıraktık. Pazartesi günü okula başlayacak çocuk, şu anda mezarda yatıyor. Eşim, çocuklarım herkes perişan şu an. Bu silahların bir an önce toplanmasını, silahı olanların da en ağır cezayı almasını istiyorum. İçimin yangını ancak o zaman söner" dedi.

SON DAKİKA! Okula gidecekti, mezarda yatıyor 9 yaşındaki Emir’i hayattan koparan akılalmaz sebep! Dişçiye giden abisine eşlik ederken...

"ŞOKA GİRDİM"

Muhammed Emir'in vurulduğu otomobili kullanan ağabeyi Halit Çalışan ise, "Hastaneden çıktıktan sonra eve dönerken; otogarın önünde kavga olduğunu gördüm. Manevra yaptığımda bize doğru ateş ettiler. Kardeşim başından vuruldu. Başta şoka girdim ancak kendime gelince hemen hastaneye götürdüm. Bunu yapanlar en ağır cezayı alsın" diye konuştu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Derman U. ile Erden Ç. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, Adil U. ile İbrahim Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

#ADANA #MUHAMMED