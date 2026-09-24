Trend
Galeri
Trend Yaşam
SON DAKİKA! 'Okula gidecekti, mezarda yatıyor' 9 yaşındaki Emir'i hayattan koparan akılalmaz sebep! Dişçiye giden abisine eşlik ederken...
SON DAKİKA! "Okula gidecekti, mezarda yatıyor" 9 yaşındaki Emir'i hayattan koparan akılalmaz sebep! Dişçiye giden abisine eşlik ederken...
Son dakika haberleri... Adana'da ağabeyiyle birlikte gittiği hastaneden dönen 9 yaşındaki Muhammed Emir, akılalmaz bir tartışmanın ortasında kaldı. Küçük çocuğun ölümüne neden olan maganda dehşetinin çıkış sebebi duyanları şoke ederken, acılı babanın "Okul forması arıyorduk" feryadı yürekleri dağladı.
Giriş Tarihi: 24.09.2026 10:06
Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 10:08