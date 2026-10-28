Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Ölen ikizinin kimliğiyle uyuşturucu rotası çizdi! Fransız lakaplı Soner Nusret Aka böyle yakalandı

SON DAKİKA… Ölen ikizinin kimliğiyle uyuşturucu rotası çizdi! Fransız lakaplı Soner Nusret Aka böyle yakalandı

SON DAKİKA… İnterpol tarafından uluslararası kokain kaçakçılığı ağının baş aktörü olarak tüm dünyada aranırken Kolombiya'da yakalanan "Fransız" (El Francesé) lakaplı Soner Nusret Aka'nın Fransa'ya iade edildiği açıklandı! Kolombiya-Fransa hattındaki tonlarca uyuşturucunun sevkiyatından sorumlu olmasına rağmen bugüne kadar hiç yakalanmayan Aka'nın 2017 yılında öldürülen ikiz kardeşinin kimliğiyle sistemi yönettiği ortaya çıktı. SABAH, kardeşinin ölümünden sonra bir dönem itirafçı olan Aka'nın karanlık geçmişiyle ilgili detaylara ulaştı.

Giriş Tarihi: 28.10.2026 15:35 Güncelleme Tarihi: 28.10.2026 15:38