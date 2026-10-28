Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Ölen ikizinin kimliğiyle uyuşturucu rotası çizdi! Fransız lakaplı Soner Nusret Aka böyle yakalandı

SON DAKİKA… Ölen ikizinin kimliğiyle uyuşturucu rotası çizdi! Fransız lakaplı Soner Nusret Aka böyle yakalandı

SON DAKİKA… İnterpol tarafından uluslararası kokain kaçakçılığı ağının baş aktörü olarak tüm dünyada aranırken Kolombiya'da yakalanan "Fransız" (El Francesé) lakaplı Soner Nusret Aka'nın Fransa'ya iade edildiği açıklandı! Kolombiya-Fransa hattındaki tonlarca uyuşturucunun sevkiyatından sorumlu olmasına rağmen bugüne kadar hiç yakalanmayan Aka'nın 2017 yılında öldürülen ikiz kardeşinin kimliğiyle sistemi yönettiği ortaya çıktı. SABAH, kardeşinin ölümünden sonra bir dönem itirafçı olan Aka'nın karanlık geçmişiyle ilgili detaylara ulaştı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Ümit Erkan DEMİRCAN
Giriş Tarihi: 28.10.2026 15:35 Güncelleme Tarihi: 28.10.2026 15:38
SON DAKİKA… Ölen ikizinin kimliğiyle uyuşturucu rotası çizdi! Fransız lakaplı Soner Nusret Aka böyle yakalandı

Paris yakınlarındaki Montfermeil kentinde büyüyen Soner Nusret Aka ikiz kardeşi İlker Nazif Aka ile birlikte suç dünyasıyla çok erken yaşlarda tanıştı. Fransa'da yeraltı dünyasında kısa sürede söz sahibi olan Aka Kardeşler, bu hızlı yükselişinin ardından sistemin merkezi olan Karayipler'e geçti.

SON DAKİKA… Ölen ikizinin kimliğiyle uyuşturucu rotası çizdi! Fransız lakaplı Soner Nusret Aka böyle yakalandı

Burada büyük bir sevkiyat ağı kuran iki kardeş, meyve ve sebzelere emdirilmiş kokaini, Punta Cana ve Puerta Plata havalimanları üzerinden kuryeler aracılığıyla Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'na ulaştırıyordu.

SON DAKİKA… Ölen ikizinin kimliğiyle uyuşturucu rotası çizdi! Fransız lakaplı Soner Nusret Aka böyle yakalandı

İKİZ AVANTAJINI KULLANDI

2007 yılında Dominik Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DNCD) kurye ağını takibe aldı. Takip, 2010 Şubat'ında Dominik Cumhuriyeti'nin Santiago kentinde bir eve uzandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA… Ölen ikizinin kimliğiyle uyuşturucu rotası çizdi! Fransız lakaplı Soner Nusret Aka böyle yakalandı

Baskında Soner Nusret Aka gözaltına alındı. Ancak Aka, Paris seyahatlerinde sürekli kendi kimliği yerine ikizi İlker Nazif Aka'nın kimliğini kullanması nedeniyle kendisine suç isnat edilemedi ve kısa bir süre sonra serbest kaldı. İlker Nazif Aka'ya ise bir türlü ulaşılamadı.

SON DAKİKA… Ölen ikizinin kimliğiyle uyuşturucu rotası çizdi! Fransız lakaplı Soner Nusret Aka böyle yakalandı

KARDEŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Aka kardeşlerin, Dominik Cumhuriyeti'nden, Fransa'ya uzanan uyuşturucu sevkiyatı devam ederken İlker Nazif Aka, 26 Kasım 2017 tarihinde esrarengiz bir şekilde Santiago'da kayboldu. 4 gün sonra ise Aka'nın cesedi El Valiente bölgesinde bir foseptik kuyusunda bulundu. Aka'nın bir uyuşturucu hırsızlığı nedeniyle öldürüldüğü belirlenirken aralarında 2 istihbarat yüzbaşısının da bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

SON DAKİKA… Ölen ikizinin kimliğiyle uyuşturucu rotası çizdi! Fransız lakaplı Soner Nusret Aka böyle yakalandı

BIRAKTIĞINI BELGESELLE DUYURDU

Kardeşinin ölümünün kendisini çok sarstığı söyleyen Soner Nusret Aka ise 2018 yılında "Traffics" isimli bir Fransız yapımı belgesel dizisinde kameraların karşısına çıktı. "Kokainin rotaları" bölümünde, geçmişteki uyuşturucu ticaretindeki rolünü ve rotaları deşifre eden Aka, "bu kolay para değil, hızlı para" diyerek suç dünyasından çıktığını ve gıda işine gireceğini duyurdu.

#FRANSA #KOLOMBİYA #SABAH