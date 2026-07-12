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SON DAKİKA | Ölüm raporu verilen bebeğin yaşadığı ortaya çıkmıştı! Yargıtay'dan "Lazarus fenomeni" kararı!
SON DAKİKA | Ölüm raporu verilen bebeğin yaşadığı ortaya çıkmıştı! Yargıtay'dan "Lazarus fenomeni" kararı!
Son dakika haberi: Doğumdan sonra "öldü" raporu verilerek ailesine teslim edilen ancak sonradan nefes aldığı fark edilen 24 haftalık bebeğin davasında Yargıtay, tıp ve hukuk literatürüne geçecek emsal bir karara imza attı. Yargıtay, tıp dünyasında "Lazarus Fenomeni" (tıbbi müdahale bittikten sonra kişinin kendiliğinden hayata dönmesi) olarak bilinen durumu gerekçe göstererek, suçlanan çocuk doktorunun kusursuz olduğuna hükmetti.
Giriş Tarihi: 12.07.2026 06:44
Güncelleme Tarihi: 12.07.2026 06:46