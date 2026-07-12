SON DAKİKA | Ölüm raporu verilen bebeğin yaşadığı ortaya çıkmıştı! Yargıtay'dan "Lazarus fenomeni" kararı!

Son dakika haberi: Olay, bir devlet hastanesinin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları bölümünde meydana geldi. Hamileliğinin henüz 24. haftasında olan bir anne, erken doğum yaptı. Doğumu gerçekleştiren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, durumun kritik olması sebebiyle bebeğe uzun süre kalp-akciğer canlandırması (resüsitasyon) uyguladı.



