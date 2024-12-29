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SON DAKİKA | Ölüm saçan, tabut konut kooperatifi: 27 yıllık inşaatı makyajla sattılar
SON DAKİKA | Ölüm saçan, tabut konut kooperatifi: 27 yıllık inşaatı makyajla sattılar
Son dakika haberi: İstanbul Beylikdüzü'nde 27 yıl atıl kaldığı için çürümeye yüz tutan ve yıllar sonra alınan karot örneği tereddüt oluşturduğu için mühürlenen 10 bloktan oluşan Sarayköy Yapı Kooperatifi'nin tamamlanamayan 3 bloğu, yıkılması gerekirken kanun dinlemeyen kooperatif yönetimi tarafından mührü bozarak ruhsatsız başlattığı tadilat çalışmasıyla oturuma açıldı. İnsan hayatının yok sayıldığı bu kanunsuzluğu, sorumlu Beylikdüzü Belediyesi de durdurmadı.
Giriş Tarihi: 29.12.2024 06:55
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 06:56