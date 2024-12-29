SON DAKİKA | Ölüm saçan, tabut konut kooperatifi: 27 yıllık inşaatı makyajla sattılar

Kanun tanımayan kooperatif yöneticilerini belediyeye ihbar eden ancak bir sonuç alamayan Kooperatif 2. Başkanı Bora Kalkavan, olası bir deprem tehlikesine dikkat çekerek, "Ne yaptıysam, nereye başvurduysam kimse bu inşaatı durduramadı.Bu kişiler herkesten habersiz ve hukuksuz olarak da depreme dayanıksız olan bu evleri 3 ila 4 milyon TL arasında fiyatlarla arsa hissesi olarak noter sözleşmesi ile satıyorlar.



