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SON DAKİKA | Ölüm saçan, tabut konut kooperatifi: 27 yıllık inşaatı makyajla sattılar

Son dakika haberi: İstanbul Beylikdüzü'nde 27 yıl atıl kaldığı için çürümeye yüz tutan ve yıllar sonra alınan karot örneği tereddüt oluşturduğu için mühürlenen 10 bloktan oluşan Sarayköy Yapı Kooperatifi'nin tamamlanamayan 3 bloğu, yıkılması gerekirken kanun dinlemeyen kooperatif yönetimi tarafından mührü bozarak ruhsatsız başlattığı tadilat çalışmasıyla oturuma açıldı. İnsan hayatının yok sayıldığı bu kanunsuzluğu, sorumlu Beylikdüzü Belediyesi de durdurmadı.

YUSUF ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 29.12.2024 06:55 Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 06:56
SON DAKİKA | Ölüm saçan, tabut konut kooperatifi: 27 yıllık inşaatı makyajla sattılar

Son dakika haberi: İstanbul Beylikdüzü'nde 27 yıl boyunca atıl halde kalan Sarayköy Yapı Kooperatifi'nin 3 bloğu yıkılması gerekirken, kaçak tadilat yapılarak oturuma açıldı. Taşıyıcı kolonları patlayan, her an yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan tabut bloklarda daha şimdiden 90 hanede oturum başladı.

SON DAKİKA | Ölüm saçan, tabut konut kooperatifi: 27 yıllık inşaatı makyajla sattılar

Kanun tanımayan kooperatif yöneticilerini belediyeye ihbar eden ancak bir sonuç alamayan Kooperatif 2. Başkanı Bora Kalkavan, olası bir deprem tehlikesine dikkat çekerek, "Ne yaptıysam, nereye başvurduysam kimse bu inşaatı durduramadı.Bu kişiler herkesten habersiz ve hukuksuz olarak da depreme dayanıksız olan bu evleri 3 ila 4 milyon TL arasında fiyatlarla arsa hissesi olarak noter sözleşmesi ile satıyorlar.

SON DAKİKA | Ölüm saçan, tabut konut kooperatifi: 27 yıllık inşaatı makyajla sattılar

Bu kanunsuzluğa dur denilmeli ve can güvenlikleri için bu konutlara taşınan vatandaşlar bir an önce tahliye edilmelidir" dedi. SABAH muhabirleri, adeta tabut evleri andıran 3 bloğu yerinde inceledi. Yapılan incelemelerde; Blokların zemin katındaki ana taşıyıcı kolonlarda yapılan incelemelerde ise deformasyon olduğu, birçok kolonun patladığı, kolon demirlerinin paslandığı ve beton içerisinde deniz kabukları olduğu tespit edildi.

SON DAKİKA | Ölüm saçan, tabut konut kooperatifi: 27 yıllık inşaatı makyajla sattılar

1997'DE YAPIMINA BAŞLANDI

10 bloklu olarak planlanan Sarayköy Yapı Kooperatifi inşaatına, 1997 yılında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde başlandı. Yapı işini üstlenen taşeron şirket, taahhüt edilen süre içerisinde 10 bloğun 7'sini tamamladı. Bu 7 blokta oturum planlanan sürede başladı.

SON DAKİKA | Ölüm saçan, tabut konut kooperatifi: 27 yıllık inşaatı makyajla sattılar

3 BLOK YARIM KALDI

Ancak A, B ve C numaralı 3 blok, taahhüt edilen süre içinde tamamlanamadı. Bunun üzerine kooperatif yönetimi 2000 yılında inşaatı yapan şirket ile sözleşmeyi feshetti. Sözleşmenin feshi üzerine kooperatifin 3 bloğu yarım kaldı. Kooperatif yönetimi 2008 yılında belediyeye başvurarak ruhsat yeniledi.

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