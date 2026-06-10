Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Onlyfans fenomenleri iddianamesinde yeni gelişme! Merve Taşkın, Burçin Erol, Zeynep Alkan, Serpil Cansız ve Gizem Bağçiçek için yakalama kararı

SON DAKİKA… Onlyfans fenomenleri iddianamesinde yeni gelişme! Merve Taşkın, Burçin Erol, Zeynep Alkan, Serpil Cansız ve Gizem Bağçiçek için yakalama kararı

SON DAKİKA… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından müstehcen içerik yapan OnlyFans sitesine yönelik düğmeye basıldı. 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 300 milyon liralık mal varlığına el konulduğu açıklandı. Aralarında fenomen Merve Taşkın, Ciciş Kardeşler olarak tanınan Ceyda Ersoy ve fenomenlerin bulunduğu 27 kişi hakkında 10'ar yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Öte yandan Merve Taşkın, Burçin Erol, Zeynep Alkan, Serpil Cansız ve Gizem Bağçiçek hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İşte haberin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 10.06.2026 16:17 Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 16:20