Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Onlyfans fenomenleri iddianamesinde yeni gelişme! Merve Taşkın, Burçin Erol, Zeynep Alkan, Serpil Cansız ve Gizem Bağçiçek için yakalama kararı

SON DAKİKA… Onlyfans fenomenleri iddianamesinde yeni gelişme! Merve Taşkın, Burçin Erol, Zeynep Alkan, Serpil Cansız ve Gizem Bağçiçek için yakalama kararı

SON DAKİKA… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından müstehcen içerik yapan OnlyFans sitesine yönelik düğmeye basıldı. 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 300 milyon liralık mal varlığına el konulduğu açıklandı. Aralarında fenomen Merve Taşkın, Ciciş Kardeşler olarak tanınan Ceyda Ersoy ve fenomenlerin bulunduğu 27 kişi hakkında 10'ar yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Öte yandan Merve Taşkın, Burçin Erol, Zeynep Alkan, Serpil Cansız ve Gizem Bağçiçek hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İşte haberin ayrıntıları…

Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 10.06.2026 16:17 Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 16:20
SON DAKİKA… Onlyfans fenomenleri iddianamesinde yeni gelişme! Merve Taşkın, Burçin Erol, Zeynep Alkan, Serpil Cansız ve Gizem Bağçiçek için yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından OnlyFans platformuna yönelik yürüten soruşturma kapsamında iddianame hazırlanmıştı.

SON DAKİKA… Onlyfans fenomenleri iddianamesinde yeni gelişme! Merve Taşkın, Burçin Erol, Zeynep Alkan, Serpil Cansız ve Gizem Bağçiçek için yakalama kararı

Aralarında fenomen Merve Taşkın, Ciciş Kardeşler olarak tanınan Ceyda Ersoy ve fenomenlerin bulunduğu 27 kişi hakkında 'malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' ve 'müstehcen yayınlara aracılık etmek' suçlarından 10'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

SON DAKİKA… Onlyfans fenomenleri iddianamesinde yeni gelişme! Merve Taşkın, Burçin Erol, Zeynep Alkan, Serpil Cansız ve Gizem Bağçiçek için yakalama kararı

3 YILDA 73 MİLYONLUK HESAP HARAKETİ

İddianamede, şüphelilerin müstehcen içerik üreterek ve yayımlayarak gelir elde ettikleri, elde edilen kazançların ise çeşitli yöntemlerle aklanmaya çalışıldığı yer almıştı.

(Görsel: Merve Taşkın)

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SON DAKİKA… Onlyfans fenomenleri iddianamesinde yeni gelişme! Merve Taşkın, Burçin Erol, Zeynep Alkan, Serpil Cansız ve Gizem Bağçiçek için yakalama kararı

MASAK tarafından hazırlanan raporda, şüphelilerden birinin banka hesabında son üç yıl içerisinde yaklaşık 73 milyon liralık işlem hacmi tespit edilmişti.

(Görsel: Merve Taşkın)

SON DAKİKA… Onlyfans fenomenleri iddianamesinde yeni gelişme! Merve Taşkın, Burçin Erol, Zeynep Alkan, Serpil Cansız ve Gizem Bağçiçek için yakalama kararı

O İSİMLERİN TAMAMI

Dava açılan isimler arasında Gizem Bağdaçiçek, Merve Taşkın, Azranur Ay Vandan, Zeynep Alkan, Ebru Arman, Meltem Bakır, Gizem Avcı, Yağmur Şimşek, Öznur Güven, Cansu Bade Taş, Kübra Yurdakul, Arzu Yılmaz,

(Görsel: Serpil Cansız)

SON DAKİKA… Onlyfans fenomenleri iddianamesinde yeni gelişme! Merve Taşkın, Burçin Erol, Zeynep Alkan, Serpil Cansız ve Gizem Bağçiçek için yakalama kararı

Ceyda Ersoy, Derin Gür, Dilber Doğan, Eda Alboya, Eme Nur Süder, Kadriye Değirmenci, Lina Su Özgen, Yaprak Meriç Yücel, Nisanur Kavak, Tuğçe Cansu Parlak, Tülin Arıkoğlu, Burçin Erol ve Serpil Cansız yer alıyordu.

(Görsel: Ceyda Ersoy)

SON DAKİKA… Onlyfans fenomenleri iddianamesinde yeni gelişme! Merve Taşkın, Burçin Erol, Zeynep Alkan, Serpil Cansız ve Gizem Bağçiçek için yakalama kararı

5 FİRARİ İSME YAKALAMA KARARI

Yaşanan yeni gelişmeye göre dava açılan 27 isim arasında bulunan firari konumdaki Merve Taşkın, Burçin Erol, Zeynep Alkan, Serpil Cansız ve Gizem Bağçiçek hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

(Görsel: Gizem Bağdaçiçek)

SON DAKİKA… Onlyfans fenomenleri iddianamesinde yeni gelişme! Merve Taşkın, Burçin Erol, Zeynep Alkan, Serpil Cansız ve Gizem Bağçiçek için yakalama kararı

KASIM GARİPOĞLU'NUN LÜKS VİLLASINDAKİ PARTİLERE DE KATILMIŞTI!

Öte yandan Merve Taşkın'ın Kasım Garipoğlu'nun lüks villasındaki uyuşturucu partilerine katıldığı belirlenmiş ve hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.

#İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI