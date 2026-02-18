Trend
SON DAKİKA! Otoyol kenarında cesedi bulunmuştu: Korkunç cinayette sır perdesi aralandı! "Tartıştık cesedi aşağıya yuvarladım"
Son dakika haberi! İstanbul Bayrampaşa'da Sağmalcılar'da yol kenarında bulunan cesedin 40 yaşındaki cezaevi firarisi Mehmet Gür'e ait olduğu ortaya çıktı. Hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen Mehmet Gür'ün cinayete kurban gittiği belirlendi. Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda Gür'ü viyadük altında öldürüp atan şüpheli Umut O. yakalanarak gözaltına alındı. Adım adım korkunç cinayeti aydınlatan Bayrampaşa Polisi şüphelinin günlerce gelip cesedi kontrol ettiğini gören olmayınca kendisinin sanki ilk kez görmüş gibi ceset ihbarında bulunduğunu belirledi. Cinayeti itiraf eden şüpheli Umut O. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Giriş Tarihi: 18.02.2026 13:47
Güncelleme Tarihi: 18.02.2026 13:55