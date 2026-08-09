Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Oyun parası ve kopya sitelerle 200 milyonluk kara para vurgunu! Temel stratejisi “dijitale sızma”

SON DAKİKA | Oyun parası ve kopya sitelerle 200 milyonluk kara para vurgunu! Temel stratejisi “dijitale sızma”

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 yıldır teknik, fiziki ve mali incelemeyle yürütülen kara para aklama soruşturmasında, suç örgütlerinin aklama yöntemleri deşifre edildi. Kasım 2025 yılında ifade veren şüphelilere ait belgelere SABAH ulaştı.

Ali Rıza AKBULUT
Giriş Tarihi: 09.08.2026 08:06 Güncelleme Tarihi: 09.08.2026 08:08
SON DAKİKA | Oyun parası ve kopya sitelerle 200 milyonluk kara para vurgunu! Temel stratejisi dijitale sızma

Son dakika haberi: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 2021 yılında başlatılan teknik ve fiziki takip, mali sistem içinde gizlenmeye çalışan organize kara para aklama ağını gün yüzüne çıkardı.

SON DAKİKA | Oyun parası ve kopya sitelerle 200 milyonluk kara para vurgunu! Temel stratejisi dijitale sızma

Suç örgütlerinin, izlerini kaybettirmek için hem dijital dünyayı hem de toplumun dar gelirli kesimini kullandığı saptandı. Örgütün yöneticiliğini Cihan Erdoğmuş ve onun muhasebecisi Pınar Jamali'nin yaptığı değerlendirildi.

SON DAKİKA | Oyun parası ve kopya sitelerle 200 milyonluk kara para vurgunu! Temel stratejisi dijitale sızma

TEMEL STRATEJİSİ "DİJİTALE SIZMA"

Polisin yaptığı incelemelerinde, örgütün parayı sisteme sokmak için iki ana yol izlediği belirlendi. Kopya Sitelerle (Phishing) operatör ve alışveriş sitelerinin birebir kopyalarını oluşturan çete, vatandaşların kart bilgilerini ele geçirerek normal tutarların 30-40 katı üzerinde çekimler yaptı.

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SON DAKİKA | Oyun parası ve kopya sitelerle 200 milyonluk kara para vurgunu! Temel stratejisi dijitale sızma

Bir diğer yöntem ise oyun parası (E-Pin) yöntemiyle yurt dışından kaynağı belirsiz şekilde temin edilen oyun paraları, Türkiye pazarında oyunun sunduğu resmi fiyatın altına satılarak nakde çevrildi. Bu sayede yurt dışındaki kara para, ticari faaliyet adı altında Türkiye finans sistemine dahil edildi.

SON DAKİKA | Oyun parası ve kopya sitelerle 200 milyonluk kara para vurgunu! Temel stratejisi dijitale sızma

İZİ KAYBETMEK İÇİN PARAYI DEFALARCA DOLAŞIMA SOKTULAR

Tespit edilen 248 firmanın çoğunun faal olmadığı, birçoğunun yalnızca para trafiği için kurulduğu anlaşıldı. Suç gelirinin takibini zorlaştırmak amacıyla örgütün, paranın en az 6-7 farklı banka hesabı arasında transfer edildiği ve ardından temiz olarak sisteme sokulmaya çalışıldığını belirlendi.

SON DAKİKA | Oyun parası ve kopya sitelerle 200 milyonluk kara para vurgunu! Temel stratejisi dijitale sızma

Polis ve mali yetkililer transfer izini adım adım takip ederek kirli paranın haritasını çıkardı. Paraların çıkış yaptığı ve giriş yaptığı birimler ile tutar belirlendi, sorumlu firma veya kişiler ortaya çıkarılarak Kasım 2025 yılında ifadesi alındı. Her bir işlemin sebebi, gerekçesi ve belgesi soruldu.

SON DAKİKA | Oyun parası ve kopya sitelerle 200 milyonluk kara para vurgunu! Temel stratejisi dijitale sızma

SÖZDE PATRONLAR VAAT VERİLMİŞ MAĞDUR ÇIKTI

SABAH'ın ulaştığı soruşturma belgelerinde, üzerlerine milyonlarca liralık şirket açılan "sözde" patronların dramı gözler önüne serdi. Kurye olarak çalışan Adem Ü., "Aylık 2 bin 500 TL maaş vaadiyle üzerime şirket açtılar.

SON DAKİKA | Oyun parası ve kopya sitelerle 200 milyonluk kara para vurgunu! Temel stratejisi dijitale sızma

Toplamda elime 10 bin TL geçti. Şirketin finansal hareketlerinden haberim yoktu" dedi. Yapılan incelemede, Adem Ü.'nün sahibi olarak göründüğü şirketinden 7.4 milyon TL'lik trafik geçtiği belirlenirken cebinden 400 TL çıktı.

SON DAKİKA | Oyun parası ve kopya sitelerle 200 milyonluk kara para vurgunu! Temel stratejisi dijitale sızma

SICAK YUVA VAADİYLE 200 MİLYONLUK VURGUN

Sokakta yaşadığı dönemde kandırıldığını anlatan şoför Ahmet A., "Beni evine alıp samimiyet kurdular, e-ticaret yapacağız diyerek imza attırdılar. Adıma 200 milyon TL'lik işlem yapmışlar. Durumu fark edince şikâyetçi oldum. Arkadaşlarımda bu tuzağa çekilmiş sonradan öğrendim" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Oyun parası ve kopya sitelerle 200 milyonluk kara para vurgunu! Temel stratejisi dijitale sızma

"EMEKLİ OLMAK İSTEMİŞTİM"

Boyacılık yapan Alaattin D. ise trajikomik bir vaatle kandırıldığını söyledi: "Çay ocağında tanıştığım şahıslar, 'Üstüne şirket açalım, sigortanı yatıralım, emekli olursun' dediler.

Bin 500 TL de para verdiler. Bir kurye geldi belgeleri imzalattı. Daha sonra iyi para kazacağız diye bir şirket daha açtırdılar. Ancak hiç ödeme alamadım. Şimdi borçlar yüzünden şirketi kapatamıyorum, büyük mağdurum."

SON DAKİKA | Oyun parası ve kopya sitelerle 200 milyonluk kara para vurgunu! Temel stratejisi dijitale sızma

EVLİLİK İÇİM PARA ARARKEN KREDİ TUZAĞIYLA BATIK ŞİRKET SAHİBİ YAPILDI

Bülent A., kardeşine duyduğu güvenin bedelini 100 milyon TL'lik usulsüz işlemle öderken spotçu Halit D., evlilik kredisi çekebilmek için devraldığı şirketlerin "kırmızı listede" olduğunu bankada öğrendiğini belirtti.

SON DAKİKA | Oyun parası ve kopya sitelerle 200 milyonluk kara para vurgunu! Temel stratejisi dijitale sızma

Şirketleri devraldığı kişi geri alamdı. Borç sebebiyle şirketlerde kapatılamadı. "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma" ve "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçların açılan soruşturma devam ediyor.