Trend
Galeri
Trend Yaşam
SON DAKİKA | Oyun parası ve kopya sitelerle 200 milyonluk kara para vurgunu! Temel stratejisi “dijitale sızma”
SON DAKİKA | Oyun parası ve kopya sitelerle 200 milyonluk kara para vurgunu! Temel stratejisi “dijitale sızma”
Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 yıldır teknik, fiziki ve mali incelemeyle yürütülen kara para aklama soruşturmasında, suç örgütlerinin aklama yöntemleri deşifre edildi. Kasım 2025 yılında ifade veren şüphelilere ait belgelere SABAH ulaştı.
Giriş Tarihi: 09.08.2026 08:06
Güncelleme Tarihi: 09.08.2026 08:08