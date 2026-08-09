SON DAKİKA | Oyun parası ve kopya sitelerle 200 milyonluk kara para vurgunu! Temel stratejisi “dijitale sızma”

"EMEKLİ OLMAK İSTEMİŞTİM"



Boyacılık yapan Alaattin D. ise trajikomik bir vaatle kandırıldığını söyledi: "Çay ocağında tanıştığım şahıslar, 'Üstüne şirket açalım, sigortanı yatıralım, emekli olursun' dediler.



Bin 500 TL de para verdiler. Bir kurye geldi belgeleri imzalattı. Daha sonra iyi para kazacağız diye bir şirket daha açtırdılar. Ancak hiç ödeme alamadım. Şimdi borçlar yüzünden şirketi kapatamıyorum, büyük mağdurum."