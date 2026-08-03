Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! Pendik'te iş insanı Ercan Ekşi'ye kanlı pusu! Detaylar ortaya çıktı: 3 saat durakta bekleyip...

SON DAKİKA! Pendik'te iş insanı Ercan Ekşi'ye kanlı pusu! Detaylar ortaya çıktı: 3 saat durakta bekleyip...

İstanbul Pendik'te iş insanı Ercan Ekşi'ye yönelik düzenlenen kanlı pusunun altından akılalmaz bir plan çıktı. Şantiyesinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden iş insanı için bir otobüs durağında tam 3 saat pusuya yatan tetikçi, cinayetin ardından öyle bir şey yaptı ki duyanlar şaşkına döndü! Peki, Taksim'in göbeğinde nefes kesen bir operasyonla son bulan film gibi kaçış planının arkasındaki o sır neydi?

Ali Rıza AKBULUT
Giriş Tarihi: 03.08.2026 14:32 Güncelleme Tarihi: 03.08.2026 14:33
SON DAKİKA! Pendik’te iş insanı Ercan Ekşi’ye kanlı pusu! Detaylar ortaya çıktı: 3 saat durakta bekleyip...

Güvenlik kameralarını saniye saniye inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet planı ortaya çıkardı.

SON DAKİKA! Pendik’te iş insanı Ercan Ekşi’ye kanlı pusu! Detaylar ortaya çıktı: 3 saat durakta bekleyip...

Olay yerine yaya olarak gelen saldırganın, Ercan Ekşi'yi vurmak için yaklaşık 3 saat boyunca yakındaki bir otobüs durağında beklediği tespit edildi. Ekşi'nin aracına bineceği anı kollayan zanlı, ateş açtıktan sonra kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı.

SON DAKİKA! Pendik’te iş insanı Ercan Ekşi’ye kanlı pusu! Detaylar ortaya çıktı: 3 saat durakta bekleyip...

KAÇIŞ GÜZERGAHI DEŞİFRE EDİLDİ

Saldırganın, olayda kullandığı tabancayı 300 metre ilerideki boş bir alana attığı, ardından kendisini bekleyen bir araçla Bahçelievler'e geçtiği belirlendi.

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SON DAKİKA! Pendik’te iş insanı Ercan Ekşi’ye kanlı pusu! Detaylar ortaya çıktı: 3 saat durakta bekleyip...

Buradan Taksim'e kaçan zanlı, polisin takibi sonucu Taksim Meydanı'nda gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren polis; kaçışa yardım eden ve cinayetin azmettiricisiyle irtibatı sağlayan 2 şüpheliyi daha yakaladı.

SON DAKİKA! Pendik’te iş insanı Ercan Ekşi’ye kanlı pusu! Detaylar ortaya çıktı: 3 saat durakta bekleyip...

PUSU VE YAKALAMA ANI KAMERALARA YANSIDI

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildiği öğrenilirken, saldırı anı ve polisin operasyonu kameralarına yansıdı.

SON DAKİKA! Pendik’te iş insanı Ercan Ekşi’ye kanlı pusu! Detaylar ortaya çıktı: 3 saat durakta bekleyip...

Görüntülerde; saldırganın durakta sabırla beklemesi, hedefine ateş açıp kaçması ve son olarak Taksim'in ortasında polis ekiplerince etrafının sarılıp gözaltına alındığı anlar görüldü.

SON DAKİKA! Pendik’te iş insanı Ercan Ekşi’ye kanlı pusu! Detaylar ortaya çıktı: 3 saat durakta bekleyip...
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