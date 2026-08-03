SON DAKİKA! Pendik’te iş insanı Ercan Ekşi’ye kanlı pusu! Detaylar ortaya çıktı: 3 saat durakta bekleyip...

Olay yerine yaya olarak gelen saldırganın, Ercan Ekşi'yi vurmak için yaklaşık 3 saat boyunca yakındaki bir otobüs durağında beklediği tespit edildi. Ekşi'nin aracına bineceği anı kollayan zanlı, ateş açtıktan sonra kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı.