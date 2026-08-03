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SON DAKİKA! Pendik'te iş insanı Ercan Ekşi'ye kanlı pusu! Detaylar ortaya çıktı: 3 saat durakta bekleyip...
SON DAKİKA! Pendik'te iş insanı Ercan Ekşi'ye kanlı pusu! Detaylar ortaya çıktı: 3 saat durakta bekleyip...
İstanbul Pendik'te iş insanı Ercan Ekşi'ye yönelik düzenlenen kanlı pusunun altından akılalmaz bir plan çıktı. Şantiyesinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden iş insanı için bir otobüs durağında tam 3 saat pusuya yatan tetikçi, cinayetin ardından öyle bir şey yaptı ki duyanlar şaşkına döndü! Peki, Taksim'in göbeğinde nefes kesen bir operasyonla son bulan film gibi kaçış planının arkasındaki o sır neydi?
Giriş Tarihi: 03.08.2026 14:32
Güncelleme Tarihi: 03.08.2026 14:33