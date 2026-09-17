SON DAKİKA! Ramazan Arıkan cinayetinde şok detaylar! Oğul itirafçı oldu! "Piknikte yemeğine 'dana deviren' koyduk

16 YAŞINDAKİ OĞULDAN KAN DONDURAN İTİRAF

Olayın en sarsıcı boyutu ise 16 yaşındaki Batuhan Arıkan'ın savcılıktaki itiraflarıyla ortaya çıktı. Çubuk Barajı'ndaki piknikte babasının salatasına, ayranına ve kolasına Mustafa Ünal tarafından zehir katıldığını belirten Batuhan, yarı baygın halde eve taşıdıkları babasının ölüm anını şöyle anlattı: "Bana, kardeşlerime ve anneme şiddet uyguladığı için içmesine engel olmadım. Mustafa evde babama yine ilaçlı su içirdi. Sonra cebinden şırıngayı çıkarıp, 'Öldüğünden emin olalım, kalbine ilaç basacağım, kollarından tut' dedi. Ben kollarından tuttum, Mustafa şırıngayı kalbine sapladı ve ilacı boşalttı. Kalbini kontrol etti, attığını görünce ikinci kez kalbine, sonra kalçasına saplayarak ilacı bitirdi." Vahşetin ardından ablası Sude ve annesi Sultan'ın kapıya gelmesiyle evden ayrılan Batuhan'ın, anneannesinin "Ne yaptınız?" sorusuna "Hallettik anneanne" şeklinde yanıt vermesi, cinayetin tüm aile tarafından bilindiğini ortaya koydu.