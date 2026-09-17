Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! Ramazan Arıkan cinayetinde şok detaylar! Oğul itirafçı oldu! 'Piknikte yemeğine 'dana deviren' koyduk

SON DAKİKA! Ramazan Arıkan cinayetinde şok detaylar! Oğul itirafçı oldu! "Piknikte yemeğine 'dana deviren' koyduk

Ankara'da 400 milyon liralık servetiyle bilinen emlak zengini 44 yaşındaki Ramazan Arıkan'ın sır ölümü, kan donduran bir cinayet itirafıyla aydınlandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerce konuşulan "çanta çanta paralar", "Dubai'ye kaçış planları" ve kızı Sude'nin 1000 liralık kira pazarlığı gibi şüpheli detayların gölgesindeki olayın ardında; eski eş, sevgili ve 16 yaşındaki oğlun ortaklaşa hazırladığı korkunç bir infaz planı olduğu ortaya çıktı.

AA
Giriş Tarihi: 17.09.2026 13:28 Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 13:41
SON DAKİKA! Ramazan Arıkan cinayetinde şok detaylar! Oğul itirafçı oldu! Piknikte yemeğine ’dana deviren’ koyduk

16 Kasım 2025 tarihinde, boşandığı eski eşi Sultan Seki'nin evinde kızı Sude tarafından ölü bulunduğunda, Arıkan'ın kalp krizi geçirdiği veya alkol zehirlenmesinden öldüğü iddia edilmişti. Ancak olayın hemen ardından ailenin sergilediği panik hali, cinayet şüphelerini program ekranlarından savcılık dosyasına taşıdı.

SON DAKİKA! Ramazan Arıkan cinayetinde şok detaylar! Oğul itirafçı oldu! Piknikte yemeğine ’dana deviren’ koyduk

Olay sonrası anneanne ve dedenin telefon hatlarını değiştirmesi, ailenin "Müge Anlı'ya gidiyoruz" diyerek aslında mal varlığını bölüşmek üzere Dubai'ye gitme planları yapması ve motosiklet dükkanına taşınan çanta dolusu paralar dikkat çekmişti.

SON DAKİKA! Ramazan Arıkan cinayetinde şok detaylar! Oğul itirafçı oldu! Piknikte yemeğine ’dana deviren’ koyduk

Özellikle kızı Sude'nin, ölümün hemen ardından emlakçıyla "Elimizde torunların torununa yetecek para var" demesine rağmen 1000 TL'nin pazarlığını yapması, şüpheleri aile üzerinde yoğunlaştırdı. Baba ile oğlun pikniğe gittiği gün, eski eşin sevgilisi Mustafa Ünal'ın telefonunun aynı alandan sinyal vermesi ise soruşturmanın seyrini tamamen değiştirdi.

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SON DAKİKA! Ramazan Arıkan cinayetinde şok detaylar! Oğul itirafçı oldu! Piknikte yemeğine ’dana deviren’ koyduk

OTOPSİ RAPORU: "DANA DEVİREN" İLE ZEHİRLENDİ

Kamera kayıtları ve telefon sinyallerinin ardından Adli Tıp Kurumu'nun raporu, cinayeti kesinleştirdi. Ramazan Arıkan'ın doğal yollarla değil, veterinerlerin kullandığı ve halk arasında "dana deviren" olarak bilinen; yüksek dozda kalbi durduran kas gevşetici bir hayvan ilacıyla zehirlendiği tespit edildi.

SON DAKİKA! Ramazan Arıkan cinayetinde şok detaylar! Oğul itirafçı oldu! Piknikte yemeğine ’dana deviren’ koyduk

"SARIMSAK YİYOR, ÖLMEDİ" VE KİRALIK KATİL ARAYIŞI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame, 1-2 milyon TL borcu olduğu belirtilen eski eş Sultan Seki'nin aylara yayılan cinayet planını gözler önüne serdi. GATA temizlik görevlisi tutuklu Ertan Ede ifadesinde, Seki'nin kendisinden defalarca ilaç istediğini, Arıkan'ın içkisine daha önce de ilaç katıldığını ancak "Sürekli sarımsak yiyor, hiçbir ilaç etki etmiyor" diyerek şikayet ettiğini anlattı.

SON DAKİKA! Ramazan Arıkan cinayetinde şok detaylar! Oğul itirafçı oldu! Piknikte yemeğine ’dana deviren’ koyduk

4 milyon TL istenen kiralık katil planı parasızlıktan suya düşünce, nihai cinayet planı Sultan Seki'nin sevgilisi TIR şoförü Mustafa Ünal'ın aracında yapıldı. 15 bin TL karşılığında B12 şişelerine gizlenmiş zehir ve şırıngalar temin edildi.

SON DAKİKA! Ramazan Arıkan cinayetinde şok detaylar! Oğul itirafçı oldu! Piknikte yemeğine ’dana deviren’ koyduk

16 YAŞINDAKİ OĞULDAN KAN DONDURAN İTİRAF

Olayın en sarsıcı boyutu ise 16 yaşındaki Batuhan Arıkan'ın savcılıktaki itiraflarıyla ortaya çıktı. Çubuk Barajı'ndaki piknikte babasının salatasına, ayranına ve kolasına Mustafa Ünal tarafından zehir katıldığını belirten Batuhan, yarı baygın halde eve taşıdıkları babasının ölüm anını şöyle anlattı: "Bana, kardeşlerime ve anneme şiddet uyguladığı için içmesine engel olmadım. Mustafa evde babama yine ilaçlı su içirdi. Sonra cebinden şırıngayı çıkarıp, 'Öldüğünden emin olalım, kalbine ilaç basacağım, kollarından tut' dedi. Ben kollarından tuttum, Mustafa şırıngayı kalbine sapladı ve ilacı boşalttı. Kalbini kontrol etti, attığını görünce ikinci kez kalbine, sonra kalçasına saplayarak ilacı bitirdi." Vahşetin ardından ablası Sude ve annesi Sultan'ın kapıya gelmesiyle evden ayrılan Batuhan'ın, anneannesinin "Ne yaptınız?" sorusuna "Hallettik anneanne" şeklinde yanıt vermesi, cinayetin tüm aile tarafından bilindiğini ortaya koydu.

SON DAKİKA! Ramazan Arıkan cinayetinde şok detaylar! Oğul itirafçı oldu! Piknikte yemeğine ’dana deviren’ koyduk

SANIKLAR İÇİN İSTENEN CEZALAR

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada sanıkların hukuki durumları ve istenen cezalar şu şekilde şekillendi:

Mustafa Ünal (TIR Şoförü / Sevgili): "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis (Tutuklu). Sultan Seki (Eski Eş): "Tasarlayarak eski eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis (Tutuklu). Batuhan Arıkan (Oğul): "Tasarlayarak üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis (Tutuklu). Sude Arıkan (Kız): "Tasarlayarak üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanıyor, adli süreci devam ediyor. Ertan Ede (GATA Çalışanı): Cinayet ilacını temin etmekten yargılanıyor (Tutuklu). Avukat Özge T. ve Teslim Ç.: Yurtdışından ilaç temin etme ve olay sonrası yardım iddialarıyla tutuksuz yargılanıyorlar.

SON DAKİKA! Ramazan Arıkan cinayetinde şok detaylar! Oğul itirafçı oldu! Piknikte yemeğine ’dana deviren’ koyduk

Jandarma ekiplerinin başlattığı operasyonla aydınlatılan 400 milyon liralık servet cinayetinde, ailenin yargılanma süreci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

SON DAKİKA! Ramazan Arıkan cinayetinde şok detaylar! Oğul itirafçı oldu! Piknikte yemeğine ’dana deviren’ koyduk
SON DAKİKA! Ramazan Arıkan cinayetinde şok detaylar! Oğul itirafçı oldu! Piknikte yemeğine ’dana deviren’ koyduk
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