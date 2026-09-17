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SON DAKİKA! Ramazan Arıkan cinayetinde şok detaylar! Oğul itirafçı oldu! 'Piknikte yemeğine 'dana deviren' koyduk
SON DAKİKA! Ramazan Arıkan cinayetinde şok detaylar! Oğul itirafçı oldu! "Piknikte yemeğine 'dana deviren' koyduk
Ankara'da 400 milyon liralık servetiyle bilinen emlak zengini 44 yaşındaki Ramazan Arıkan'ın sır ölümü, kan donduran bir cinayet itirafıyla aydınlandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerce konuşulan "çanta çanta paralar", "Dubai'ye kaçış planları" ve kızı Sude'nin 1000 liralık kira pazarlığı gibi şüpheli detayların gölgesindeki olayın ardında; eski eş, sevgili ve 16 yaşındaki oğlun ortaklaşa hazırladığı korkunç bir infaz planı olduğu ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 17.09.2026 13:28
Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 13:41