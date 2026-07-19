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SON DAKİKA… Rojin Kabaiş davasında flaş gelişme! Dikkat çeken DNA incelemesi: Meğer genç kızın kıyafetlerinde…
SON DAKİKA… Rojin Kabaiş davasında flaş gelişme! Dikkat çeken DNA incelemesi: Meğer genç kızın kıyafetlerinde…
SON DAKİKA… Van'da 2024 yılında kaybolduktan 19 gün sonra göl kenarında cansız bedeni bulunan üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş soruşturmasına ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dosya avukatı Abdurrahman Karabulut, DNA incelemesi ile ilgili önemli iddialarda bulundu. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 19.07.2026 11:40
Güncelleme Tarihi: 19.07.2026 12:30