SON DAKİKA… Rojin Kabaiş davasında flaş gelişme! Dikkat çeken DNA incelemesi: Meğer genç kızın kıyafetlerinde…

Van'da şüpheli bir şekilde hayatımı kaybeden üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş soruşturmasına ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dosya avukatı Abdurrahman Karabulut, Rojin Kabaiş'e ait kıyafetler üzerinde bugüne kadar DNA incelemesi yapılmadığını belirterek, bu yönde resmi talepte bulunduklarını açıkladı.