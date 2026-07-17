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SON DAKİKA | Rojin Kabaiş soruşturmasında flaş gelişme! Dikkat çeken 'Fethi kabir' adımı...
SON DAKİKA | Rojin Kabaiş soruşturmasında flaş gelişme! Dikkat çeken 'Fethi kabir' adımı...
SON DAKİKA | Van'da 2024 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in (21) babası Nizamettin Kabaiş, kızının suda boğulup boğulmadığının kesinleşmesi amacıyla 'diatom' testi için başvurduklarını belirtti. Baba Kabaiş'in 'fethi kabir' çıkışı dikkat çekti. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 17.07.2026 10:54
Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 11:00