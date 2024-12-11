Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika: Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni detaylar! Telefonda ilginç arama trafiği

Son dakika: Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni detaylar! Telefonda ilginç arama trafiği

Son dakika haberi: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'in kaybolmasından 18 gün sonra Mollakasım Köyü plaj kısmında cansız bedeninin bulunmasına ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkıyor. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, Van Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan koordinesinde yürütülen soruşturmada; otopside 5 adet tırnak ve 79 adet numune alınarak Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderildi.

ABDURRAHMAN ŞİMŞEK
Giriş Tarihi: 11.12.2024 07:12 Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 07:14
Son dakika: Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni detaylar! Telefonda ilginç arama trafiği

Son dakika haberi: Ön inceleme otopsi raporunda şüpheli bir duruma rastlanmazken, Jandarma Kriminal Başkanlığında kıyafet numunelerinde yapılan incelemede de şüpheli (sperm veya meni) bir durum tespit edilmedi.

Son dakika: Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni detaylar! Telefonda ilginç arama trafiği

Adli Tıp raporunda, darp-cebir, zehirlenme, cinsel saldırı, travmatik bir olay gibi hiçbir şüpheye rastlanmadığı, travmatik bir tesirle öldüğünün tıbbi delilleri bulunmadığı, toksik madde bulunmadığı, cinsel bölgesinden alınan doku örneklerinde sperm ve farklı DNA profili tespit edilmediği, cinsel dokunulmazlığının ihlal edildiğine dair tıbbi delil bulunmadığı belirtildi.

Son dakika: Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni detaylar! Telefonda ilginç arama trafiği

Raporda Rojin'in ölümünün 'suda boğulma' sonucu gerçekleştiği ancak olayın intihar mı, kazara mı veya başkası tarafından mı gerçekleştirildiğine ilişkin tıbben değerlendirme yapılamadığı ifade edildi.

Son dakika: Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni detaylar! Telefonda ilginç arama trafiği

2 FARKLI ERKEK DNA'SI TESPİT EDİLDİ

Raporda, Rojin'in göğüs ve karın bölgesinde ikisi farklı erkeğe ait üç adet DNA profili tespit edildi. Adli tıp makamları, bu DNA örneklerinin bir cinsel saldırı olamayacağı, bulaş yöntemiyle geçmiş olduğunu değerlendiriyor.

Son dakika: Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni detaylar! Telefonda ilginç arama trafiği

Ancak başsavcılık bu görüşe rağmen söz konusu DNA örneklerinin kime ait olduğunu belirlemek için çok yönlü araştırmasını sürdürüyor.

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