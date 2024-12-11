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Son dakika: Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni detaylar! Telefonda ilginç arama trafiği
Son dakika: Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni detaylar! Telefonda ilginç arama trafiği
Son dakika haberi: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'in kaybolmasından 18 gün sonra Mollakasım Köyü plaj kısmında cansız bedeninin bulunmasına ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkıyor. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, Van Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan koordinesinde yürütülen soruşturmada; otopside 5 adet tırnak ve 79 adet numune alınarak Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderildi.
Giriş Tarihi: 11.12.2024 07:12
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 07:14