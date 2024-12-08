Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Rojin Kabaiş’e ne oldu? Baba Nizamettin Kabaiş’ten kan donduran iddia: 2 erkeğe ait DNA çıktı!

SON DAKİKA… Rojin Kabaiş’e ne oldu? Baba Nizamettin Kabaiş’ten kan donduran iddia: 2 erkeğe ait DNA çıktı!

SON DAKİKA… Üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, Van Gölü'nde kayboldu. Tam 18 gün sonra cansız bedeni bulundu! Baba Nizamettin Kabaiş'in iddiası ise kan dondurdu: Cenazede 2 erkeğe ait DNA örneği bulunmuş!

DHA
Giriş Tarihi: 08.12.2024 12:01 Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 12:01
SON DAKİKA… Rojin Kabaiş’e ne oldu? Baba Nizamettin Kabaiş’ten kan donduran iddia: 2 erkeğe ait DNA çıktı!

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı. Geri dönmeyen Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi. Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi.

SON DAKİKA… Rojin Kabaiş’e ne oldu? Baba Nizamettin Kabaiş’ten kan donduran iddia: 2 erkeğe ait DNA çıktı!

28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Telefon incelenmek üzere polise teslim edildi. Telefonla konuştuğu annesine markete gidip, kahve, su ve kek alacağını söyleyen Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarının 18'inci gününde Rojin Kabaiş'ın cansız bedeni, YYÜ sahilinden kara yoluyla yaklaşık 24 kilometre uzaklıktaki Tuşba ilçesine bağlı, özellikle yazlıkların bulunduğu kırsal Mollakasım Mahallesi'nde bahçe sulamaya gelen Mehmet Emin Ankay (60) tarafından bulundu. Rojin Kabaiş'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yaklaşık 7 saat süren otopsi işlemlerinin ardından memleketi Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SON DAKİKA… Rojin Kabaiş’e ne oldu? Baba Nizamettin Kabaiş’ten kan donduran iddia: 2 erkeğe ait DNA çıktı!

'ROJİN'İ KATLETTİLER, DARP ETTİLER VE ORAYA GÖTÜRÜP BIRAKTILAR'

Rojin'in darbedildiğini söyleyen babası Nizamettin Kabaiş, "Rojin'i kendim üniversiteye götürdüm. İlk senesiydi beraber gittik. Sevinçli keyfi gayet yerindeydi herhangi bir sıkıntısı yoktu ve okuluna sevinerek gitti. Çarşıya gittik, yemek yedik, videolar çektik. Üniversiteye götürdüm, yurda götürdüm, eşyalarını teslim ettik, bahçede gezdik. Rojin'e 'Okulunu görelim' dedim. Kendisi çok çalışkandı, daha önce internette okulunu görmüştü.

SON DAKİKA… Rojin Kabaiş’e ne oldu? Baba Nizamettin Kabaiş’ten kan donduran iddia: 2 erkeğe ait DNA çıktı!

Bana 'Okulla yurt birbirine çok yakındır' dedi. Biz gittik, gerçekten de çok yakındı. Biraz dolaştık, video çektik en son onu yurda götürürken orada vedalaştık. Videoya çektik el sallayarak, sevinerek, gülerek içeri girdi. Rojin'in cansız bedeninin bulunduğu yerle üniversite arasında 24 kilometre uzaklık var. Mollakasım ve üniversite arasındaki mesafe 24 kilometredir. Onu darbettiler, katlettiler. En sonunda götürdüler oraya bıraktılar. Rojin'in intihar ettiği veya suda boğulduğunu kimse söylemesin. Kesinlikle öyle değil. Rojin intihar etmemiş. Rojin'i katlettiler, darbettiler ve oraya götürüp bıraktılar" dedi.

SON DAKİKA… Rojin Kabaiş’e ne oldu? Baba Nizamettin Kabaiş’ten kan donduran iddia: 2 erkeğe ait DNA çıktı!

'BAŞÖRTÜSÜNÜ ROJİN'İ DARBEDEN İNSANLAR BIRAKMIŞ'

Aramaların 13'üncü gününde Rojin'e ait başörtünün bırakıldığını iddia eden Kabaiş, "13 gün sonra da arama devam ederken, başörtüsünü getirdiler gölün kenarına bıraktılar. Telefonla başörtüsünü arasında 150 metre mesafe vardı. O başörtü de gölün kenarında değildi. Gölden 4-5 metre falan uzaklıkta ve bir avuç kum üzerine bırakmışlardı. Onu da demek ki Rojin'i darbeden insanlar bırakmışlar. İzi kaybettirmek için sonradan oraya getirdiler. Polisler de 'Karışma' dedi. İzin vermedi fotoğraf çekeyim. Orada beklediler, olay yeri geldi. Tahlile götürdüler. 2 defa sonucunu istedik ama halen bize gelmedi. Israr ederek Bardakçı köyünü aradılar ama öbür köyleri aramadılar, evleri aramadılar. Benden yaşça küçüktü polis, bana 'Amca biz bu köylerin hepsini aramışız' dedi. Ben de onlara 'Nasıl arama ettiniz?' dedim. Arabayla köyün içini ve sokakları gezdiler ama evleri aramamışlar. Ben polislere 'Hocam evlerin içini de aradınız mı?' dedim. Bana, "Valla evlerin içini aramamışız. Bunu doğru söyleyelim. Ama kameraları incelemişiz' dedi" diye konuştu.

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