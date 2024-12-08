SON DAKİKA… Rojin Kabaiş’e ne oldu? Baba Nizamettin Kabaiş’ten kan donduran iddia: 2 erkeğe ait DNA çıktı!

'BAŞÖRTÜSÜNÜ ROJİN'İ DARBEDEN İNSANLAR BIRAKMIŞ'

Aramaların 13'üncü gününde Rojin'e ait başörtünün bırakıldığını iddia eden Kabaiş, "13 gün sonra da arama devam ederken, başörtüsünü getirdiler gölün kenarına bıraktılar. Telefonla başörtüsünü arasında 150 metre mesafe vardı. O başörtü de gölün kenarında değildi. Gölden 4-5 metre falan uzaklıkta ve bir avuç kum üzerine bırakmışlardı. Onu da demek ki Rojin'i darbeden insanlar bırakmışlar. İzi kaybettirmek için sonradan oraya getirdiler. Polisler de 'Karışma' dedi. İzin vermedi fotoğraf çekeyim. Orada beklediler, olay yeri geldi. Tahlile götürdüler. 2 defa sonucunu istedik ama halen bize gelmedi. Israr ederek Bardakçı köyünü aradılar ama öbür köyleri aramadılar, evleri aramadılar. Benden yaşça küçüktü polis, bana 'Amca biz bu köylerin hepsini aramışız' dedi. Ben de onlara 'Nasıl arama ettiniz?' dedim. Arabayla köyün içini ve sokakları gezdiler ama evleri aramamışlar. Ben polislere 'Hocam evlerin içini de aradınız mı?' dedim. Bana, "Valla evlerin içini aramamışız. Bunu doğru söyleyelim. Ama kameraları incelemişiz' dedi" diye konuştu.