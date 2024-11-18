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SON DAKİKA: Rojin Kabaiş’i kaybolmadan 2 gün önceki görüntüleri ortaya çıktı! Babası yurda bırakmış!

Türkiye'nin günlerce konuştuğu olay Van'da yaşanmıştı. Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılmıştı. Talihsiz genç kızın boğularak öldüğü anlaşılmıştı. Rojin Kabaiş'in 25 Eylül'de babası tarafından kaldığı yurda bırakılmadan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. O anlar kameralara böyle yansıdı…

DHA
Giriş Tarihi: 18.11.2024 15:41 Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 15:41
SON DAKİKA: Rojin Kabaiş’i kaybolmadan 2 gün önceki görüntüleri ortaya çıktı! Babası yurda bırakmış!

Rojin Kabaiş'in ölümünde yeni bir gelişme yaşandı… Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, Diyarbakır'dan gidip 25 Eylül'de yurda yerleşti. 27 Eylül'de yurttan çıkan Kabaiş, geri dönmedi. Rojin Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi.

SON DAKİKA: Rojin Kabaiş’i kaybolmadan 2 gün önceki görüntüleri ortaya çıktı! Babası yurda bırakmış!

Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi. 28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu.

SON DAKİKA: Rojin Kabaiş’i kaybolmadan 2 gün önceki görüntüleri ortaya çıktı! Babası yurda bırakmış!

Telefonla konuştuğu annesine markete gidip, kahve, su ve kek alacağını söyleyen Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı.

SON DAKİKA: Rojin Kabaiş’i kaybolmadan 2 gün önceki görüntüleri ortaya çıktı! Babası yurda bırakmış!

Arama çalışmalarının 18'inci gününde Rojin Kabaiş'ın cansız bedeni, YYÜ sahilinden kara yoluyla yaklaşık 24 kilometre uzaklıktaki Tuşba ilçesine bağlı, özellikle yazlıkların bulunduğu kırsal Mollakasım Mahallesi'nde bahçe sulamaya gelen Mehmet Emin Ankay (60) tarafından bulundu. Rojin Kabaiş'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yaklaşık 7 saat süren otopsi işlemlerinin ardından memleketi Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SON DAKİKA: Rojin Kabaiş’i kaybolmadan 2 gün önceki görüntüleri ortaya çıktı! Babası yurda bırakmış!

Yapılan otopsi işlemlerinde Kabaiş'ten alınan 100'e yakın numune İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan incelemenin sonucu Van Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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