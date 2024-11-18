SON DAKİKA: Rojin Kabaiş’i kaybolmadan 2 gün önceki görüntüleri ortaya çıktı! Babası yurda bırakmış!
Türkiye'nin günlerce konuştuğu olay Van'da yaşanmıştı. Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılmıştı. Talihsiz genç kızın boğularak öldüğü anlaşılmıştı. Rojin Kabaiş'in 25 Eylül'de babası tarafından kaldığı yurda bırakılmadan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. O anlar kameralara böyle yansıdı…
Giriş Tarihi: 18.11.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 15:41