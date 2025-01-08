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SON DAKİKA... Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel evinde ölü bulunmuştu: Komşusundan kafaları karıştıran iddia!
SON DAKİKA... Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel evinde ölü bulunmuştu: Komşusundan kafaları karıştıran iddia!
SON DAKİKA... Roketsan'da yazılım mühendisi olarak çalışan Yusuf Serdar Yücel'in, Ankara'da kaldığı evde cansız bedenine ulaşıldı. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatılırken genç mühendisin komşusunun anlattıkları kafaları karıştırdı.
Giriş Tarihi: 08.01.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 17:12