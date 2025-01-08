SON DAKİKA... Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel evinde ölü bulunmuştu: Komşusundan kafaları karıştıran iddia!

"YÜZ KISMINDA MORLUK..."

Olayla ilgili konuşan gencin komşularından Fuat Yıldırım, "Ev, kokudan durulmaz hale gelmiş. Dışarıda polisler vardı. Ne olduğunu sorduğumda cenaze olduğunu söylediler. Ölen kişinin vücudunda morarma veya darp izleri yokmuş, yatağında ölü bulunmuş. Sadece yüz kısmında morluk varmış. Karşılaştığımızda selamlaşırdık. Bir keresinde dış kapısının açık olduğunu fark ettim. İçeriye girdiğimizde her yer dağınıktı ve alkol şişeleri etrafa dağılmıştı. Biz de 'Kapınızı açık unutmayın' diye uyarmıştık. Herhangi bir problemini görmedim bugüne kadar. Kendi halinde birisiydi. İyi bir insandı, hiçbir kötülüğünü görmedim" dedi.