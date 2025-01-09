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SON DAKİKA | ROKETSAN'daki genç mühendisin acılı babası, SABAH’a konuştu: ‘Oğlum intihar etmedi öldürüldü’
SON DAKİKA | ROKETSAN'daki genç mühendisin acılı babası, SABAH’a konuştu: ‘Oğlum intihar etmedi öldürüldü’
Son dakika haberi: Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi firmalarından Roketsan'da yazılım mühendisi olarak görev yapan ve 3 Ocak'ta Ankara'daki evinde ölü bulunan Yusuf Serdar Yücel'in (25), sodyum nitrat nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edilmişti. Isparta'da yaşayan polis emeklisi baba Ahmet Yücel ile hemşire anne Neriman Yücel, tek çocuklarını kaybetmenin acısını yaşıyor.
Giriş Tarihi: 09.01.2025 07:00
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 07:01