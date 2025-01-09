Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | ROKETSAN'daki genç mühendisin acılı babası, SABAH’a konuştu: ‘Oğlum intihar etmedi öldürüldü’

SON DAKİKA | ROKETSAN'daki genç mühendisin acılı babası, SABAH’a konuştu: ‘Oğlum intihar etmedi öldürüldü’

Son dakika haberi: Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi firmalarından Roketsan'da yazılım mühendisi olarak görev yapan ve 3 Ocak'ta Ankara'daki evinde ölü bulunan Yusuf Serdar Yücel'in (25), sodyum nitrat nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edilmişti. Isparta'da yaşayan polis emeklisi baba Ahmet Yücel ile hemşire anne Neriman Yücel, tek çocuklarını kaybetmenin acısını yaşıyor.

Erdoğan ÖZTÜRK
Giriş Tarihi: 09.01.2025 07:00 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 07:01
SON DAKİKA | ROKETSAN’daki genç mühendisin acılı babası, SABAH’a konuştu: ‘Oğlum intihar etmedi öldürüldü’

Son dakika haberi: Ankara'daki evinde ölü bulunan ve sodyum nitrat içtiği belirlenen Roketsan çalışanı Yusuf Serdar Yücel'in babası Ahmet ve annesi Neriman Yücel tek evlatlarını kaybetmenin acısını yaşıyor. Oğullarını 4 Ocak Cumartesi günü toprağa veren Yücel çifti oğullarının intihar edecek biri olmadığını söyledi.

SON DAKİKA | ROKETSAN’daki genç mühendisin acılı babası, SABAH’a konuştu: ‘Oğlum intihar etmedi öldürüldü’

Hemşire anne yılbaşından önce Ankara'da oğlunun yanında bir hafta kaldığını ve ona hep sevdiği yemekleri yaptığını söyledi. Oğlunun herhangi bir sıkıntısı olduğunda anne onarak bunu mutlaka fark edeceğini belirten anne Neriman Yücel, "Oğlum sakin, hayat doluydu.

SON DAKİKA | ROKETSAN’daki genç mühendisin acılı babası, SABAH’a konuştu: ‘Oğlum intihar etmedi öldürüldü’

Asla intihar edecek biri değildi. Öyle bir durum olsa mutlaka ben fark ederdim. Bir hafta birlikte Ankara'yı gezdik. Ona en sevdiği yemekleri yaptım. Yılbaşından önce ben Isparta'ya döndüm" dedi.

SON DAKİKA | ROKETSAN’daki genç mühendisin acılı babası, SABAH’a konuştu: ‘Oğlum intihar etmedi öldürüldü’

HİÇBİR SORUNU YOKTU

Baba Ahmet Yücel ise oğlu Yusuf Serdar'ın hiçbir sorunu olmadığını belirterek, "Yılbaşından önce konuştuk. Bende birikmiş 700 bin lira para vardı.

SON DAKİKA | ROKETSAN’daki genç mühendisin acılı babası, SABAH’a konuştu: ‘Oğlum intihar etmedi öldürüldü’

Değerlendir diye oğluma gönderdim. Kısa dönem askerlik için bu paranın bir miktarını yatırdı. Hiçbir sorunu yoktu. Askerliğini yapacaktı. Hele maddi sorunu hiç yoktu.

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