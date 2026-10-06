SON DAKİKA... Rus fenomen Tatiana’ın ölümüne neden olan sürücüye verilen ceza belli oldu!

Rusya uyruklu sosyal medya fenomeni Tatiana Ozolina (38) Muğla'nın Milas ilçesinde geçirdiği feci motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz hafta Milas'ta görülen davada karar açıklandı. Kazada asli kusurlu bulunan Onu Obut (31) 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. İşte detaylar…Rusya uyruklu sosyal medya fenomeni Tatiana Ozolina (38) Muğla'nın Milas ilçesinde geçirdiği feci motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz hafta Milas'ta görülen davada karar açıklandı. Kazada asli kusurlu bulunan Onu Obut (31) 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. İşte detaylar…