SON DAKİKA... Rus fenomen Tatiana’ın ölümüne neden olan sürücüye verilen ceza belli oldu!

Feci kaza, 21 Temmuz 2024'te saat 17.30 sıralarında Söke-Milas kara yolunda meydana geldi. Rusya vatandaşı, motosiklet tutkunu, sanal medya ünlüsü Tatiana Ozolina, dünya turu kapsamında temmuz ayının ikinci haftasında Türkiye'ye giriş yaptı. Turda Tatiana Ozolina'ya, Onur Obut ve Sergei Khadrikov eşlik etti. Milas yönüne doğru hareket eden 3 motosikletliden Sergei Khadrikov, iddiaya göre geride kaldı. Bunun üzerine Obut ve Ozolina hız keserek, arkadaşlarının kendilerine yaklaşmasını bekledi. Bu sırada Tatiana Ozolina'nın kullandığı 4898 AM 55 plakalı motosiklet ile Onur Obut yönetimindeki 01 ATM 970 plakalı motosiklet kaza yaptı. Sürücüler savrulurken, kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde Ozolina'nın öldüğü belirlendi. Yaralanan Obut ise hastaneye götürüldü.