Trend
Galeri
Trend Yaşam
Son dakika | Rüşvet soruşturmasında şok detaylara SABAH ulaştı: Tahliyeyi verdi, tarlaları aldı
Son dakika | Rüşvet soruşturmasında şok detaylara SABAH ulaştı: Tahliyeyi verdi, tarlaları aldı
Son dakika haberi: İstanbul adliyelerinde para karşılığında yargısal süreçlere müdahale edildiği iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen rüşvet ve örgüt soruşturmasında görevden uzaklaştırılan Cumhuriyet Savcısı Bayram Gülhan hakkındaki vahim detaylara SABAH ulaştı. Gülhan'ın devremülk dolandırıcılığı dosyasında mahkeme kararlarını ve MASAK raporlarını da hiçe sayarak tutuklu şüphelileri resen serbest bıraktığı ve meslekten çıkarma talebiyle kovuşturulduğu ortaya çıktı. İşte detaylar!
Giriş Tarihi: 06.10.2026 07:32
Güncelleme Tarihi: 06.10.2026 07:33