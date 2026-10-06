Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika | Rüşvet soruşturmasında şok detaylara SABAH ulaştı: Tahliyeyi verdi, tarlaları aldı

Son dakika | Rüşvet soruşturmasında şok detaylara SABAH ulaştı: Tahliyeyi verdi, tarlaları aldı

Son dakika haberi: İstanbul adliyelerinde para karşılığında yargısal süreçlere müdahale edildiği iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen rüşvet ve örgüt soruşturmasında görevden uzaklaştırılan Cumhuriyet Savcısı Bayram Gülhan hakkındaki vahim detaylara SABAH ulaştı. Gülhan'ın devremülk dolandırıcılığı dosyasında mahkeme kararlarını ve MASAK raporlarını da hiçe sayarak tutuklu şüphelileri resen serbest bıraktığı ve meslekten çıkarma talebiyle kovuşturulduğu ortaya çıktı. İşte detaylar!

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Ali Rıza AKBULUT
Giriş Tarihi: 06.10.2026 07:32 Güncelleme Tarihi: 06.10.2026 07:33
Son dakika | Rüşvet soruşturmasında şok detaylara SABAH ulaştı: Tahliyeyi verdi, tarlaları aldı

Son dakika... İstanbul adliyelerinde para karşılığında yargısal süreçlere müdahale edildiği iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen rüşvet ve örgüt soruşturmasında görevden uzaklaştırılan Cumhuriyet Savcısı Bayram Gülhan hakkındaki vahim detaylara SABAH ulaştı.

Son dakika | Rüşvet soruşturmasında şok detaylara SABAH ulaştı: Tahliyeyi verdi, tarlaları aldı

Eski hâkim B.K.'nın da arasında olduğu 8 şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfi Türkkan'ın taraf olduğu icra davasına da rüşvet çarkı üzerinden müdahale edildiği saptanmış, aralarında Savcı Bayram Gülhan'ın da olduğu 5 hâkim ve savcı görevden uzaklaştırılmıştı.

Son dakika | Rüşvet soruşturmasında şok detaylara SABAH ulaştı: Tahliyeyi verdi, tarlaları aldı

Gülhan'ın devremülk dolandırıcılığı dosyasında mahkeme kararlarını ve MASAK raporlarını da hiçe sayarak tutuklu şüphelileri resen serbest bıraktığı ve meslekten çıkarma talebiyle kovuşturulduğu ortaya çıktı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Son dakika | Rüşvet soruşturmasında şok detaylara SABAH ulaştı: Tahliyeyi verdi, tarlaları aldı

Gülhan'ın tahliyeden sonra Çatalca'da resmi tapu bedeli 450 bin TL gösterilen ancak gerçek değeri 2.5 milyon TL olan iki tarlayı kısa aralıklarla satın aldığı belirlendi.

Son dakika | Rüşvet soruşturmasında şok detaylara SABAH ulaştı: Tahliyeyi verdi, tarlaları aldı

HSK, Gülhan'ın meslekten çıkarılmasına karar verdi.

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