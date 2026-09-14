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SON DAKİKA | SABAH korsan taksi dosyasını masaya yatırdı! Polise yakalanmamak için akılalmaz yöntem: Erketeli call center sistemi
SON DAKİKA | SABAH korsan taksi dosyasını masaya yatırdı! Polise yakalanmamak için akılalmaz yöntem: Erketeli call center sistemi
Son dakika haberi: İstanbul Esenyurt'ta korsan taşımacılık denetimi sırasında polis memuru Mehmet Ali Topatan'ın şehit edilmesi, İstanbul'da korsan taksi gerçeğini yeniden gündeme taşıdı. Emniyet verileri, sorunun boyutunu gözler önüne serdi. 2025 yılında 11 bin 677 sürücü ile 11 bin 962 yolcu hakkında işlem yapılırken, 2026'nın 6 Eylül tarihine kadar 10 bin 233 sürücü ve 10 bin 380 yolcuya işlem uygulandı.
Giriş Tarihi: 14.09.2026 06:46
Güncelleme Tarihi: 14.09.2026 06:47