SON DAKİKA | SABAH korsan taksi dosyasını masaya yatırdı! Polise yakalanmamak için akılalmaz yöntem: Erketeli call center sistemi

MOTOSİKLETLERLE BİLE YOLCU TAŞIYORLAR



Başkan Dalcı,; "Korsan taşımacılık eskiden olduğu gibi birkaç gece ek gelire ihtiyaç olan insanların, mahallenin ağabeylerinin yaptığı nostaljik bir durum olmaktan çıktı. Artık mobil uygulamalar ile aleni bir şekilde yapılır hale geldi. Bunu kendi araçlarıyla, başkasının araçlarıyla ya da kiralık araçlarla yapanlar var. Öyle ki motosikletlerle bile yolcu taşımacılığı yapanlar var. Uygulama sahibi çıkıp diyor ki ben yasalım ve yediğiniz cezaları öderim diyor. İnsanların korsan taşımadan yediği cezaları ödüyor. Kimse de bunu yapmaktan vazgeçmiyor" ifadelerini kullandı.