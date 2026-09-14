Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | SABAH korsan taksi dosyasını masaya yatırdı! Polise yakalanmamak için akılalmaz yöntem: Erketeli call center sistemi

SON DAKİKA | SABAH korsan taksi dosyasını masaya yatırdı! Polise yakalanmamak için akılalmaz yöntem: Erketeli call center sistemi

Son dakika haberi: İstanbul Esenyurt'ta korsan taşımacılık denetimi sırasında polis memuru Mehmet Ali Topatan'ın şehit edilmesi, İstanbul'da korsan taksi gerçeğini yeniden gündeme taşıdı. Emniyet verileri, sorunun boyutunu gözler önüne serdi. 2025 yılında 11 bin 677 sürücü ile 11 bin 962 yolcu hakkında işlem yapılırken, 2026'nın 6 Eylül tarihine kadar 10 bin 233 sürücü ve 10 bin 380 yolcuya işlem uygulandı.

Yunus Emre KAVAK
Emir SOMER
Giriş Tarihi: 14.09.2026 06:46 Güncelleme Tarihi: 14.09.2026 06:47
SON DAKİKA | SABAH korsan taksi dosyasını masaya yatırdı! Polise yakalanmamak için akılalmaz yöntem: Erketeli call center sistemi

Son dakika haberi: İstanbul'da her gün milyonlarca kişi bir yerden başka bir yere ulaşmak için yola çıkıyor. Trafiğin yoğunluğu, ulaşım maliyetleri ve hızlı ulaşım arayışı ise korsan taşımacılığa zemin hazırlıyor. Ancak kimi zaman sıradan bir yolculuk olarak görülen bu faaliyet, hem sürücü hem de yolcu açısından ciddi idari yaptırımları beraberinde getiriyor.

SON DAKİKA | SABAH korsan taksi dosyasını masaya yatırdı! Polise yakalanmamak için akılalmaz yöntem: Erketeli call center sistemi

Esenyurt'ta korsan taşımacılık yaptığı belirlenen bir araca yönelik trafik uygulaması sırasında yaşanan silahlı saldırıda polis memuru Mehmet Ali Topatan'ın şehit olmasıyla birlikte korsan taksi meselesi yeniden Türkiye'nin gündemine geldi. Yaşanan acı olayın ardından İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün korsan taşımacılıkla mücadele kapsamında tuttuğu veriler, İstanbul'daki tablonun boyutunu ortaya koydu.

SON DAKİKA | SABAH korsan taksi dosyasını masaya yatırdı! Polise yakalanmamak için akılalmaz yöntem: Erketeli call center sistemi

2025'TE 23 BİN 639 KİŞİYE İŞLEM

Emniyet verilerine göre 2025 yılında İstanbul genelinde 11 bin 677 sürücüye, gerekli çalışma izni veya ruhsatı bulunmadan belediye sınırları içerisinde yolcu taşımaları nedeniyle işlem yapıldı. Söz konusu araçlar trafikten men edildi. Aynı dönemde korsan taşımacılık hizmetinden yararlanan 11 bin 962 yolcu hakkında da işlem uygulandı. Böylece 2025 yılı içerisinde sürücü ve yolcular dahil olmak üzere toplam 23 bin 639 kişi korsan taşımacılık kapsamında işlem gördü.

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SON DAKİKA | SABAH korsan taksi dosyasını masaya yatırdı! Polise yakalanmamak için akılalmaz yöntem: Erketeli call center sistemi

2026'DA 20 BİNİ AŞTI

Denetimler 2026 yılında da hız kesmeden devam etti. Emniyet verilerine göre 6 Eylül 2026 itibarıyla 10 bin 233 sürücüye korsan taşımacılık yaptığı gerekçesiyle işlem uygulandı ve araçları trafikten men edildi. Korsan taşımacılıktan yararlanan 10 bin 380 yolcuya da işlem yapıldı. Böylece 2026 yılının henüz ilk 9 ayı tamamlanmadan toplam 20 bin 613 sürücü ve yolcu hakkında işlem gerçekleştirildi. Bu rakam, 2025 yılının tamamında yapılan toplam işlemlerin yaklaşık yüzde 87'sine denk geliyor.

SON DAKİKA | SABAH korsan taksi dosyasını masaya yatırdı! Polise yakalanmamak için akılalmaz yöntem: Erketeli call center sistemi

"KORSAN İLE MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR"

Korsan taksiciliğin günümüzde bu kadar artmasının önünü açan birçok etmen olduğunu dile getiren İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı; "Biz göreve başladığımızdan bu tarafa taksilerimizi daha güvenli ve daha iyi hale getirmek için mücadele veriyoruz. Bunu da kısmen sağladık bir çok tedbir ve önlemler aldık.

SON DAKİKA | SABAH korsan taksi dosyasını masaya yatırdı! Polise yakalanmamak için akılalmaz yöntem: Erketeli call center sistemi

Elbette hizmet anlamında aksaklıklar vardır, ancak elimizden geleni yaptık yapmaya da devam edeceğiz. Korsan taşımacılık artık hem müşteri hem de taksici esnafı için büyük bir güvenlik sorunu haline gelmiştir. Son zamanlarda 3 taksi şoförünün korsan taksi uygulamalarından iş yapan kişiler tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralanması ve bir şahsın saldırısı sonucu sivil trafik polisimizin şehit edilmesine kadar uzanan süreç, artık görmezden gelinemeyecek bir noktaya ulaşmıştır" dedi.

SON DAKİKA | SABAH korsan taksi dosyasını masaya yatırdı! Polise yakalanmamak için akılalmaz yöntem: Erketeli call center sistemi

"VAHİM TABLO ORTADA"

Başkan İsmet Dalcı; "Son üç yıllık süreçte Esra öğretmenimizin kaçırılması, yakın zamanda yaşanan gasp ve taciz vakaları ile bugün geldiğimiz vahim tablo ortadadır. İnsanları yasa dışı taşımacılığa teşvik eden kişi ve olayların meydana geldiği ortamın oluşmasındaki sorumluluğu artık ciddi biçimde sorgulanmalıdır. Yaşanan olaylarla bağlantılı tüm hususların titizlikle incelenmesini, gerekli adli ve idari işlemlerin ivedilikle başlatılmasını ve yasa dışı taşımacılık faaliyetlerine karşı artık gecikmeksizin somut adımlar atılmasını talep ediyoruz." dedi.

SON DAKİKA | SABAH korsan taksi dosyasını masaya yatırdı! Polise yakalanmamak için akılalmaz yöntem: Erketeli call center sistemi

MOTOSİKLETLERLE BİLE YOLCU TAŞIYORLAR

Başkan Dalcı,; "Korsan taşımacılık eskiden olduğu gibi birkaç gece ek gelire ihtiyaç olan insanların, mahallenin ağabeylerinin yaptığı nostaljik bir durum olmaktan çıktı. Artık mobil uygulamalar ile aleni bir şekilde yapılır hale geldi. Bunu kendi araçlarıyla, başkasının araçlarıyla ya da kiralık araçlarla yapanlar var. Öyle ki motosikletlerle bile yolcu taşımacılığı yapanlar var. Uygulama sahibi çıkıp diyor ki ben yasalım ve yediğiniz cezaları öderim diyor. İnsanların korsan taşımadan yediği cezaları ödüyor. Kimse de bunu yapmaktan vazgeçmiyor" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | SABAH korsan taksi dosyasını masaya yatırdı! Polise yakalanmamak için akılalmaz yöntem: Erketeli call center sistemi

KORSAN İÇİN ÖZEL ERKETE SİSTEMİ

Akıl almaz bir sistem kurulduğunu aktaran Dalcı; "Korsan uygulama cezaları ödeme yöntemi için bir Call Center bile kurmuş. Motosikletli erketeler şehrin belli noktalarında duruyor. Bunlar polislerimizin denetim yaptığı noktaları Call Center üzerinden uygulamaya aktarıyorlar. Eğer bir korsan taksi sürücüsü polislerin olduğu yere uyarılara rağmen giderse onun cezasını ödemiyorlar. Böyle bir sistem kurmuşlar." İfadelerini kullandı.

SON DAKİKA | SABAH korsan taksi dosyasını masaya yatırdı! Polise yakalanmamak için akılalmaz yöntem: Erketeli call center sistemi

"DEVLETİN KURALINA MEYDAN OKUYORLAR"

Korsan taşımacılık faaliyeti tüm yönleriyle yasak diyen İsmet Dalcı; "Devlet bu yasağı koymuş. Polislerimiz denetimlerini yapıyor cezasını kesiyor. Adamlar resmen devlet kuralına karşı çıkıyor. Cezayı öderim deyip devam ediyorlar" dedi.

SON DAKİKA | SABAH korsan taksi dosyasını masaya yatırdı! Polise yakalanmamak için akılalmaz yöntem: Erketeli call center sistemi

"SADECE EK GELİR" DEMEK SORUMLULUĞU KALDIRMIYOR

Korsan taşımacılığın yalnızca kayıt dışı bir faaliyet olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çeken Avukat Gizem Gonce, sürücü ve yolcular açısından önemli hukuki sonuçlar bulunduğunu belirtti. Gonce, gerekli izin ve ruhsat olmadan ticari amaçla yolcu taşıyan sürücüler açısından 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu Ek 2/3-a kapsamında ciddi yaptırımlar uygulanabildiğini ifade etti.

SON DAKİKA | SABAH korsan taksi dosyasını masaya yatırdı! Polise yakalanmamak için akılalmaz yöntem: Erketeli call center sistemi

Gonce'nin verdiği bilgilere göre, 2026 itibarıyla korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen sürücüye 100 bin lira idari para cezası uygulanabiliyor. Bunun yanı sıra sürücü belgesi 30 gün süreyle geri alınırken, araç da 60 gün süreyle trafikten men edilebiliyor ve otoparka çekilebiliyor. Korsan taşımacılıktan yararlanan yolcu açısından da yaptırım bulunuyor. Gonce, yolcuya 3 bin 870 lira idari para cezası uygulanabildiğini belirtti.

SON DAKİKA | SABAH korsan taksi dosyasını masaya yatırdı! Polise yakalanmamak için akılalmaz yöntem: Erketeli call center sistemi

SOSYAL MEDYADAN MÜŞTERİ BULUNUYOR

Gonce, özellikle sosyal medya, uygulamalar veya mesajlaşma grupları üzerinden müşteri bulan kişilerin, gerekli izin ve ruhsatları bulunmadığı durumda "Ben sadece ek gelir elde ediyorum" şeklindeki savunmasının tek başına hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmadığını vurguladı.

SON DAKİKA | SABAH korsan taksi dosyasını masaya yatırdı! Polise yakalanmamak için akılalmaz yöntem: Erketeli call center sistemi

SADECE PARA CEZASI DEĞİL

Korsan takside yaptırımın yalnızca para cezasıyla sınırlı olmadığına dikkat çeken Gonce, sürücüyü 100 bin lira idari para cezası, 30 gün ehliyete el koyma ve 60 gün trafikten men yaptırımının bekleyebildiğini belirtti. Gonce ayrıca, korsan taşımacılık faaliyetinin yanında sahte plaka, tehdit, dolandırıcılık veya belge sahteciliği gibi başka suçların unsurlarının bulunması halinde, bu eylemlerin trafik cezasından bağımsız olarak Türk Ceza Kanunu kapsamında ayrıca cezai sorumluluk doğurabileceğine dikkat çekti.

SON DAKİKA | SABAH korsan taksi dosyasını masaya yatırdı! Polise yakalanmamak için akılalmaz yöntem: Erketeli call center sistemi

DENETİMLER 7 GÜN 24 SAAT

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin korsan taşımacılıkla mücadelesi ise 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor. Ortaya çıkan rakamlar, korsan taksi meselesinin yalnızca kayıt dışı birkaç araçtan ibaret olmadığını gösterirken, Esenyurt'ta şehit olan polis memuru Mehmet Ali Topatan'ın ölümüyle sonuçlanan saldırı, yapılan denetimlerin taşıdığı riskin de acı bir örneği oldu. İstanbul'da 2025 ve 2026'nın ilk 9 ayında sürücü ve yolcular dahil 44 binden fazla kişiye işlem yapılması, korsan taşımacılığın kentteki boyutunu bir kez daha ortaya koydu.

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