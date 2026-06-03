Trend
Galeri
Trend Yaşam
SON DAKİKA! SABAH, SelçukSports'un sahibinin ifadesine ulaştı! Yasa dışı bahis baronlarıyla bağlantı! "İnşaatçıydım bilgisayardan anlamam"
SON DAKİKA! SABAH, SelçukSports'un sahibinin ifadesine ulaştı! Yasa dışı bahis baronlarıyla bağlantı! "İnşaatçıydım bilgisayardan anlamam"
Son dakika haberi: Milyonlarca kişinin yıllardır kaçak bir şekilde maç yayınlarını izlediği "SelçukSports" isimli sitenin sahibi Selçuk Yılmaz'a yönelik yapılan operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Tutuklanan Yılmaz'ın uzun yıllardır yurt dışında yaşadığı MİT'in ayrıntılı analiz çalışmalarıyla kimliğinin deşifre edildiği belirlenirken, kimliğini tespit edilmesinden sonra yurda ilk girişinde yakalandığı öğrenildi. Yılmaz ifadesinde Almanya'da dövüş kulübü sahibi olduğunu, aylık 2 bin 500 euro geliri olduğunu belirtti. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 03.06.2026 11:44
Güncelleme Tarihi: 03.06.2026 12:08