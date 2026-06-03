SON DAKİKA! SABAH, SelçukSports'un sahibinin ifadesine ulaştı! Yasa dışı bahis baronlarıyla bağlantı! "İnşaatçıydım bilgisayardan anlamam"

"YASA DIŞI BAHİSE ARACILIK ETMEDİM" SAVUNMASI

Kendisinin yasa dışı oynanmasına kesinlikle aracılık etmediğini iddia eden Yılmaz, "Herhangi bir reklam faaliyetinde bulunmadım. Bir yasa dışı bahis sitesi nasıl kullanılır bilmem bu konularla ilgili fikrim yoktur" iddasında bulundu. Sorgusunda kendisine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda "SelçukSports" isimli siteden yasa dışı bahis içerikli reklamların paylaşılması, "@hd3sports" kullanıcı hesabından yapılan paylaşımların kim ya da kimler tarafından yapıldığı soruldu.

TELEFONUMU KAYBETTİM BİLGİLERİMİ ÇALDILAR

Yılmaz, 2022 yılında Türkiye'ye geldiğinde telefonunu kaybettiğini ve içindeki kişisel bilgilerinin başkaları tarafından kullanıldığını iddia ederek, "Telefonum kaybolduktan sonra herhangi bir yere müracatta bulunmadım. Bu SelçukSports isimli siteye hiç girmedim, ismini insanlardan duymuşumdur ancak site ile alakalı bilgim yoktur. Hattın kapatılması amacıyla ilgili operatöre mail attım ve hattın kapatılmasını talep ettim. Almanya'da kullandığım telefonu Türkiye'ye gelirken orada bırakırım. Bilgisayardan anlamam, böyle siteler kullanmam mümkün değil. Çalınan telefonumdan kayıtlı e-mail adresimle SelçukSports sitesinde kayıt açılmış. " dedi.