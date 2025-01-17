SON DAKİKA... Sahte alkolden can kaybı 37’ye yükseldi! Ölüm kokteyli yapan sevgililerden akılalmaz savunma: Öyle olsa ben de ölürdüm

En son üç, dört gün önce bu şahıstan yaklaşık 20 yarım kiloluk şişelerde içki aldım. Her gittiğimde 10-20 şişe alıp getiriyorum. Maktullerin hiçbirini tanımıyorum. Bu alkolleri apartmanımda oturan ve arka sokağımda oturan iki şahsa satıyorum. Başka kimseye satmadım. Yakalanmadan bir gün önce bu alkolden kendim de içtim. Eşimin ne zaman içtiğini hatırlamıyorum. Bu alkolü içerken enerji içeceği ile karıştırıyorum. Eğer yaşanan ölümler benim sattığım alkolden dolayı olsaydı ben de ölürdüm. Bu sebeple suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.