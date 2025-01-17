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SON DAKİKA... Sahte alkolden can kaybı 37’ye yükseldi! Ölüm kokteyli yapan sevgililerden akılalmaz savunma: Öyle olsa ben de ölürdüm
SON DAKİKA... Sahte alkolden can kaybı 37’ye yükseldi! Ölüm kokteyli yapan sevgililerden akılalmaz savunma: Öyle olsa ben de ölürdüm
SON DAKİKA... İstanbul'da sahte alkol kabusu devam ediyor… Son bir haftada hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükselirken Başakşehir'de sahip oldukları Türkmen Lokantası'nda sattıkları sahte alkolle en az 10 kişinin ölümüne neden oldukları gerekçesiyle tutuklanan sevgililerin ifadesi şaşkına çevirdi. Öyle olsa ben de ölürdüm!
Giriş Tarihi: 17.01.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 11:55