Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... Sahte alkolden can kaybı 37’ye yükseldi! Ölüm kokteyli yapan sevgililerden akılalmaz savunma: Öyle olsa ben de ölürdüm

SON DAKİKA... Sahte alkolden can kaybı 37’ye yükseldi! Ölüm kokteyli yapan sevgililerden akılalmaz savunma: Öyle olsa ben de ölürdüm

SON DAKİKA... İstanbul'da sahte alkol kabusu devam ediyor… Son bir haftada hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükselirken Başakşehir'de sahip oldukları Türkmen Lokantası'nda sattıkları sahte alkolle en az 10 kişinin ölümüne neden oldukları gerekçesiyle tutuklanan sevgililerin ifadesi şaşkına çevirdi. Öyle olsa ben de ölürdüm!

HUZEYFE ATICI
Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 17.01.2025 11:49 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 11:55
SON DAKİKA... Sahte alkolden can kaybı 37’ye yükseldi! Ölüm kokteyli yapan sevgililerden akılalmaz savunma: Öyle olsa ben de ölürdüm

İstanbul'da sahte içki kabusunda bilanço ağırlaşıyor. Sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 88 kişiden 33'ü hayatını kaybetti. Tedavisi tamamlanan 4 kişi taburcu edildi. Hastanede yatan 48 hastadan 29'unun solunum cihazına bağlı şekilde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

SON DAKİKA... Sahte alkolden can kaybı 37’ye yükseldi! Ölüm kokteyli yapan sevgililerden akılalmaz savunma: Öyle olsa ben de ölürdüm

Hastalardan birinin tedaviyi reddettiği, 2'sinin ise hastaneyi izinsiz terk ettiği kaydedildi. Yapılan operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslardan 4'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından "Kasten Adam Öldürme" suçundan tutuklandı. 8 şüphelinin işlemleri devam ederken, 3 kişi serbest bırakıldı.

SON DAKİKA... Sahte alkolden can kaybı 37’ye yükseldi! Ölüm kokteyli yapan sevgililerden akılalmaz savunma: Öyle olsa ben de ölürdüm

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 10 kişinin ölümüne sebep olan Türkmenistan uyruklu çift Agazhan Ovezov ve Amangul Dovranova tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Çiftin pet şişe içerisinde Fatih'te bulunan bir tekelden aldığı öğrenilen sahte alkolleri Başakşehir'e bağlı Ziyagökalp Mahallesi'nde bulunan, 2022 yılından beri işlettikleri fırında sattığı tespit edildi. Sattıkları sahte alkollerle birçok kişinin ölümüne sebep olan çiftin savcılık ifadelerine SABAH ulaştı.

SON DAKİKA... Sahte alkolden can kaybı 37’ye yükseldi! Ölüm kokteyli yapan sevgililerden akılalmaz savunma: Öyle olsa ben de ölürdüm

"YAKALANMADAN BİR GÜN ÖNCE BEN DE İÇTİM"

Soruşturma kapsamında ifade veren Agazhan Ovezov, ölümlere neden olan alkolden 'Bir gün önce ben de içtim' dedi ve şunları söyledi: "Türkmenistan uyrukluyum. Diğer şüpheli de resmi nikahlı eşim oluyor. 2018 yılında resmi yollardan İstanbul'a geldim. 2022 yılından beri eşim ile birlikte Başakşehir'e bağlı Ziyagökalp Mahallesi'nde fırın işletmeye başladık. Yaklaşık 6 aydır bu fırında kaçak alkol satıyorum. Alkolleri Kumkapı'da tekel bayi işleten bir şahıstan alıyorum. Elimdeki alkoller bittikçe yaklaşık on günde bir almaya gidiyorum.

SON DAKİKA... Sahte alkolden can kaybı 37’ye yükseldi! Ölüm kokteyli yapan sevgililerden akılalmaz savunma: Öyle olsa ben de ölürdüm

En son üç, dört gün önce bu şahıstan yaklaşık 20 yarım kiloluk şişelerde içki aldım. Her gittiğimde 10-20 şişe alıp getiriyorum. Maktullerin hiçbirini tanımıyorum. Bu alkolleri apartmanımda oturan ve arka sokağımda oturan iki şahsa satıyorum. Başka kimseye satmadım. Yakalanmadan bir gün önce bu alkolden kendim de içtim. Eşimin ne zaman içtiğini hatırlamıyorum. Bu alkolü içerken enerji içeceği ile karıştırıyorum. Eğer yaşanan ölümler benim sattığım alkolden dolayı olsaydı ben de ölürdüm. Bu sebeple suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

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