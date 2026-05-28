SON DAKİKA | Sahte avukatlardan WhatsApp tuzağı! Uzmanlardan resmi tebligat uyarısı...

Son dakika haberi: Sahte avukatlar, "Hakkınızda şikayet var" yalanı ve şantajla vatandaşları dolandırmaya devam ediyor. Resmi süreçlerin sadece e-Devlet veya PTT üzerinden yürüdüğünü belirten uzmanlar, başka kanallar üzerinden para gönderilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

ZEYNEP KIZILHAN
Giriş Tarihi: 28.05.2026 07:05 Güncelleme Tarihi: 28.05.2026 07:06
Son dakika haberi: Son dönemde kendilerini avukat olarak tanıtan dolandırıcılar 'Hakkınızda şikâyet var, savcılığa gitmeden bu işi kapatabiliriz' yalanıyla onlarca kişiyi dolandırdı.

Y.E., gerçek avukatların isim, soy isim ve fotoğraflarını kullanarak güven kazanan doalndırıcıların tuzağına düşenlerden biri oldu.

SABAH'a konuşan Y.E., kendisine WhatsApp üzerinden ulaşan kişinin Ankara'da faaliyet gösteren bir hukuk bürosunda çalıştığını söylediğini belirterek "Karşımdaki kişi güven oluşturmak amacıyla avukatlık sicil numarasını paylaşabileceğini söyledi.

İnternette kontrol ettiğimde aynı isimde gerçek bir avukat olduğunu görünce daha inandırıcı geldi" ifadelerini kullandı. Şüphelilerin, "17 yaşındaki bir kişiyle cinsel içerikli konuşmalarınız var. Dosya savcılığa taşınacak.

Yakınlarınız da bunu öğrenecek. 57 bin lira öderseniz dosyayı kapatırız" dediğini anlatan Y.E, "Böyle bir yazışma yapmadığımı ve Ankara'da kimseyi tanımadığımı söylememe rağmen sürekli arama ve mesajlarla baskıyı sürdürdüler" dedi.

Bir süre sonra karşısındaki kişinin avukat olduğuna inandığını belirten Y.E, verilen hesaba ödeme yaptığını ancak mobil bankacılık uygulamasındaki güvenlik uyarısıyla dolandırıldığını anladığını söyledi. Bankayla görüştüğünde savcılığa suç duyurusunda bulunması gerektiğini öğrendi.

MESAJLARI SAKLAYIN

SABAH'a konuşan emekli polis ve adli bilişim uzmanı İsa Altun, hukuki süreçlerin, resmi tebligatların yalnızca e-Devlet, UYAP ve PTT üzerinden yapıldığını hatırlatarak; hiçbir hukuk bürosunun WhatsApp veya SMS üzerinden IBAN göndererek para talep etmeyeceğini ya da linke tıklanmasını istemeyeceğini vurguladı.

Avukat Gizem Gonce ise "Dosyanız var, hakkınızda ceza davası açılacak, ödeme yapmazsanız ailenize anlatacağız" şeklindeki mesajlar tehdit ve şantaj suçunu oluşturur.

Bu durumda kesinlikle ödeme yapılmamalı, tüm mesajlar delil olarak saklanmalı ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmalıdır" diye uyardı.

