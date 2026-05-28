SON DAKİKA | Sahte avukatlardan WhatsApp tuzağı! Uzmanlardan resmi tebligat uyarısı...
Son dakika haberi: Sahte avukatlar, "Hakkınızda şikayet var" yalanı ve şantajla vatandaşları dolandırmaya devam ediyor. Resmi süreçlerin sadece e-Devlet veya PTT üzerinden yürüdüğünü belirten uzmanlar, başka kanallar üzerinden para gönderilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.
Giriş Tarihi: 28.05.2026 07:05
Güncelleme Tarihi: 28.05.2026 07:06