SON DAKİKA… Sakarya’da kuru yük gemisi karaya oturdu! Nefes kesen kurtarma operasyonu AHaber’de…

SON DAKİKA… Sakarya Karasu'da Kamerun bandıralı kargo gemisi, kuvvetli fırtına nedeniyle sürüklenerek karaya oturdu. AHaber, gemide bulunan 8 mürettebatı için gerçekleştirilen kurtarma çalışmalarını takip etti. Tüm müterrabat kurtarılırken, operasyon nefes kesti. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 01.05.2026 14:42 Güncelleme Tarihi: 01.05.2026 15:58
Edinilen bilgiye göre, saat 09.00 sıralarında Karasu açıklarında seyreden Kamerun uyruklu "NINOVA" isimli kuru yük gemisi, şiddetli rüzgar ve olumsuz hava şartları nedeniyle sürüklenmeye başladı.

Kontrolden çıkan gemi, bir süre sonra sahile yakın noktada karaya oturdu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, fırtına, dev dalgalar ve zaman zaman etkili olan yağış nedeniyle denizden gemiye yaklaşmanın riskli olması üzerine alternatif kurtarma planını devreye soktu.

Ekipler tarafından karadan gemiye roket aracılığıyla halat fırlatıldı. Fırlatılan ipin gemiye başarılı şekilde ulaşmasının ardından deniz üzerinden kıyıya tahliye hattı oluşturuldu.

Gemide mahsur kalan ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 8 personelin kurulan halat sistemiyle deniz üzerinden karaya çıkartılacağı bildirildi.

Karaya oturan gemi ise ikinci katına kadar su alarak, kuzey yönünde açığa doğru yan yattı. Toplam 83 metre uzunluğa ve 12 metre genişliğe sahip gemi, dron ile havadan görüntülendi.

Öte yandan, Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan da bölgede yürütülen kurtarma çalışmalarına refakat ediyor. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

MÜRETTEBATIN TAMAMI KURTARILDI

Sakarya'nın Karasu ilçesinde saat 08.00 sıralarında karaya oturan gemideki 8 mürettebat, saat 15.30 sıralarında kurtarıldı. Mürettebatın tamamı kurtarıldıktan sonra kıyı emniyetinden görevli bir personel de son olarak çelik halatla gemiden kıyıya ulaştı.

Kıyı emniyeti personeli, başarılı geçen kurtarma operasyonunu kutlamak için halatla kıyıya geldiği sırada Türk bayrağı açtı. Kurtarılan mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldılar

