SON DAKİKA… Sakarya'da kuru yük gemisi karaya oturdu! Nefes kesen kurtarma operasyonu AHaber'de…

SON DAKİKA… Sakarya Karasu'da Kamerun bandıralı kargo gemisi, kuvvetli fırtına nedeniyle sürüklenerek karaya oturdu. AHaber, gemide bulunan 8 mürettebatı için gerçekleştirilen kurtarma çalışmalarını takip etti. Tüm müterrabat kurtarılırken, operasyon nefes kesti. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 01.05.2026 14:42 Güncelleme Tarihi: 01.05.2026 15:58