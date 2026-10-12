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SON DAKİKA | Sakarya'da Murat İmrağ cinayetinde kan donduran yapay zeka detayı: 'Öldürsem kaç yıl yatarım?'
SON DAKİKA | Sakarya'da Murat İmrağ cinayetinde kan donduran yapay zeka detayı: "Öldürsem kaç yıl yatarım?"
Son dakika haberleri... Sakarya'da ablasının doğum gününde başından vurularak öldürülen 14 yaşındaki Murat İmrağ dosyasında sır perdesi aralanıyor. Tutuklanan 16 yaşındaki şüphelinin olaydan 13 gün önce yapay zekaya sorduğu kan donduran sorular ve telefonundan çıkan silahlı fotoğraflar soruşturmanın seyrini tamamen değiştirdi.
Giriş Tarihi: 12.10.2026 14:03
Güncelleme Tarihi: 12.10.2026 14:07