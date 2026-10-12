SON DAKİKA | Sakarya'da Murat İmrağ cinayetinde kan donduran yapay zeka detayı: "Öldürsem kaç yıl yatarım?"

ACILI BABADAN PLANLI CİNAYET İDDİASI: "DELİLLERİ KARARTTI"

Olayın kesinlikle kaza olmadığını, cinayetin soğukkanlılıkla planlandığını belirten acılı baba Özkan İmrağ ise "Çocuk 'Silah boştu' dedi. Ancak gelen bilgilere göre silah doluydu. Silahın içinde 10 mermi vardı ve bunlardan biri ateşlenmişti. Silahın her tarafında parmak izi var. Benim oğlumun üzerinde barut isi çıkıyor, onda çıkmıyor. Onu bile aramış, olaydan sonra gidip kendi elini yıkamış, üstünü değiştirmiş." dedi.

