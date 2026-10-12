Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Sakarya'da Murat İmrağ cinayetinde kan donduran yapay zeka detayı: 'Öldürsem kaç yıl yatarım?'

SON DAKİKA | Sakarya'da Murat İmrağ cinayetinde kan donduran yapay zeka detayı: "Öldürsem kaç yıl yatarım?"

Son dakika haberleri... Sakarya'da ablasının doğum gününde başından vurularak öldürülen 14 yaşındaki Murat İmrağ dosyasında sır perdesi aralanıyor. Tutuklanan 16 yaşındaki şüphelinin olaydan 13 gün önce yapay zekaya sorduğu kan donduran sorular ve telefonundan çıkan silahlı fotoğraflar soruşturmanın seyrini tamamen değiştirdi.

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Hüseyin CUMALI
Giriş Tarihi: 12.10.2026 14:03 Güncelleme Tarihi: 12.10.2026 14:07
SON DAKİKA | Sakarya’da Murat İmrağ cinayetinde kan donduran yapay zeka detayı: Öldürsem kaç yıl yatarım?

Sakarya'da yürekleri yakan olay, 24 Temmuz Cuma günü Arifiye ilçesine bağlı Ahmediye Mahallesi'ndeki bir müstakil evde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 20 yaşındaki ablası N. İmrağ'ın doğum gününü kutlamak amacıyla arkadaşları Y.D.S. (16) ve Y.S. (16) isimli kardeşlerin dedelerine ait eve giden 14 yaşındaki Murat İmrağ, evde başından vurularak yaşamını yitirdi.

SON DAKİKA | Sakarya’da Murat İmrağ cinayetinde kan donduran yapay zeka detayı: Öldürsem kaç yıl yatarım?

OLAY YERİ İNCELEMESİ CİNAYETİ ORTAYA ÇIKARDI

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan 16 yaşındaki şüpheli Y.D.S., İmrağ'ın intihar ettiğini öne sürdü. Ancak olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı detaylı çalışmalarda, silahın İmrağ'ın başına 60-70 santimetre mesafeden ateşlendiği tespit edildi. Elde edilen delillerin ardından gözaltına alınan şüpheli Y.D.S. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan incelemelerde söz konusu silahın Y.D.S.'nin emekli polis olan dedesine ait olduğu ortaya çıktı. Olayın ardından alınan tanık ifadelerindeki değişiklikler ve incelemeler doğrultusunda soruşturmanın seyri değişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Y.D.S. tutuklandı.

SON DAKİKA | Sakarya’da Murat İmrağ cinayetinde kan donduran yapay zeka detayı: Öldürsem kaç yıl yatarım?

YAPAY ZEKAYA "ÖLDÜRSEM KAÇ YIL YATARIM?" SORUSU

Sakarya'da ablasının doğum günü kutlaması için bulunduğu aile dostlarının evinde başından vurularak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Murat İmrağ cinayetinde yeni ve kan donduran detaylar gün yüzüne çıktı. Dosyaya giren kayıtlara göre, şüphelinin yapay zekaya; "Pompalı tüfek can yakar mı?", "Kuru sıkı can yakar mı?", "Hangi silahla vurursam adam ölür?", "Birini öldürsem kaç yıl hapis yatarım?" şeklinde sorgulamalar yaptığı, ayrıca olayda kullanılan silahın modelini ve özelliklerini araştırdığı belirlendi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA | Sakarya’da Murat İmrağ cinayetinde kan donduran yapay zeka detayı: Öldürsem kaç yıl yatarım?

TELEFONDAN ÇETE FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

Şüphelinin cep telefonunda sadece yapay zeka yazışmalarıyla sınırlı kalmayan delillere de ulaşıldı. Yapılan incelemelerde telefon içerisinde silahlarla çekilmiş çok sayıda fotoğrafın yanı sıra, çetelerle bağlantılı olabileceği değerlendirilen bazı görsel dokümanların da bulunduğu öne sürüldü.

SON DAKİKA | Sakarya’da Murat İmrağ cinayetinde kan donduran yapay zeka detayı: Öldürsem kaç yıl yatarım?

BABADAN "BÖCEKTEN KORKAR" SAVUNMASI

Tutuklanan şüphelinin babası Muhammed Silsüpür, oğlunun suçlamalarla ilgisi olmadığını iddia ederek: "Benim çocuğumun silahla hiçbir zaman olayı olmamıştır. Benim çocuğum odasında böcek görse 'gelin şu böceği alın' diyen bir çocuktur." Savunması yaptı.

SON DAKİKA | Sakarya’da Murat İmrağ cinayetinde kan donduran yapay zeka detayı: Öldürsem kaç yıl yatarım?

ACILI BABADAN PLANLI CİNAYET İDDİASI: "DELİLLERİ KARARTTI"

Olayın kesinlikle kaza olmadığını, cinayetin soğukkanlılıkla planlandığını belirten acılı baba Özkan İmrağ ise "Çocuk 'Silah boştu' dedi. Ancak gelen bilgilere göre silah doluydu. Silahın içinde 10 mermi vardı ve bunlardan biri ateşlenmişti. Silahın her tarafında parmak izi var. Benim oğlumun üzerinde barut isi çıkıyor, onda çıkmıyor. Onu bile aramış, olaydan sonra gidip kendi elini yıkamış, üstünü değiştirmiş." dedi.

SON DAKİKA | Sakarya’da Murat İmrağ cinayetinde kan donduran yapay zeka detayı: Öldürsem kaç yıl yatarım?

Anne Yeliz İmrağ da oğlunun öldürüldüğü silahın markasının dahi önceden internetten aratıldığını vurgulayarak, "Benim oğlumu öldürdüğü silahın markasını bile telefondan araştırmış, 'Bu marka silahla öldürsem ne kadar ceza alırım?' diye" diyerek isyan etti. Şüphelinin babasının "böcekten bile korkar" savunmasına tepki gösteren anne Yeliz İmrağ, "Benim oğlum 'Silahlı fotoğrafları yok' dedi, 'Silahı eline almadı' dedi. Bunlara cevap vermek zorundalar" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

SON DAKİKA | Sakarya’da Murat İmrağ cinayetinde kan donduran yapay zeka detayı: Öldürsem kaç yıl yatarım?

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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