Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! 'Şapkalılar Çetesi'nden Blok3'e suikast planı! Telefonda 'Blok' grubu kurup anlık konumunu paylaşmışlar!

SON DAKİKA! 'Şapkalılar Çetesi'nden Blok3'e suikast planı! Telefonda 'Blok' grubu kurup anlık konumunu paylaşmışlar!

"Blok3" adıyla bilinen ünlü rap sanatçısı Hakan Aydın'ı hedef alan yeni nesil suç örgütüne yönelik, "Emniyetten Blok155 Operasyonu" adıyla yürütülen başarılı müdahalenin detayları gün yüzüne çıktı. İstanbul'da kurşunlama ve kundaklama olaylarıyla başlayan süreç, Muğla'da film sahnelerini aratmayan bir kovalamacayla son buldu. Yakalanan çete üyelerinin telefonlarında bulunan "Blok" isimli gruptaki o mesajlar ise duyanları şaşkına çevirdi. Peki, gözlerini ünlü yıldıza diken şüpheliler adım adım ne planlamıştı?

Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 27.07.2026 12:47 Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 14:05
SON DAKİKA! ’Şapkalılar Çetesi’nden Blok3’e suikast planı! Telefonda ’Blok’ grubu kurup anlık konumunu paylaşmışlar!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen organize suç soruşturması kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kamuoyunda "Blok3" adıyla tanınan rap sanatçısı Hakan Aydın'a yönelik saldırı hazırlığında oldukları öne sürülen şüpheliler, "Emniyetten Blok155 Operasyonu" adıyla düzenlenen operasyonla yakalandı.

SON DAKİKA! ’Şapkalılar Çetesi’nden Blok3’e suikast planı! Telefonda ’Blok’ grubu kurup anlık konumunu paylaşmışlar!

POLİS TEK TEK TESPİT ETTİ

Beşiktaş'ta araç kundaklama Beylikdüzü'nde ise işyeri kurşunlama olayının peşine düşen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri yeni nesil çete üyelerini tek tek tespit etti. İlk olarak olayı gerçekleştirenlerden F.K. ardından onunla bağlantılı 6 kişi tespit edildi.

SON DAKİKA! ’Şapkalılar Çetesi’nden Blok3’e suikast planı! Telefonda ’Blok’ grubu kurup anlık konumunu paylaşmışlar!

YENİ NESİL ÇETE ÜYESİ ÇIKTILAR

Polis ekiplerinin yaptığı soruşturma kapsamında kamuoyunda "Şapkalılar" olarak bilinen organize suç yapılanmasına yönelik çalışma aşladı. Emniyet ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucunda, bazı şüphelilerin Hakan Aydın'a yönelik saldırı planı içerisinde olduğu iddia edildi.

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SON DAKİKA! ’Şapkalılar Çetesi’nden Blok3’e suikast planı! Telefonda ’Blok’ grubu kurup anlık konumunu paylaşmışlar!

Soruşturma dosyasında, saldırıda kullanılacağı değerlendirilen silah ve maddi desteğin örgüt bağlantılı kişiler tarafından sağlandığı öne sürüldü.

SON DAKİKA! ’Şapkalılar Çetesi’nden Blok3’e suikast planı! Telefonda ’Blok’ grubu kurup anlık konumunu paylaşmışlar!

ŞİFRELİ HABERLEŞME İDDİASI

Şüphelilerin yurt dışı kayıtlı GSM hatları kullandıkları ve Signal uygulaması üzerinden kapalı bir grup aracılığıyla iletişim kurdukları öne sürüldü. Dosyada yer alan iddialara göre, söz konusu grup içerisinde saldırıya ilişkin talimat ve konum bilgilerinin paylaşıldığı belirtildi.

SON DAKİKA! ’Şapkalılar Çetesi’nden Blok3’e suikast planı! Telefonda ’Blok’ grubu kurup anlık konumunu paylaşmışlar!

MUĞLA'DA KOVALAMACA SONRASI YAKALANDILAR

İddiaya göre şüpheliler, İstanbul'dan kiraladıkları araçlarla Muğla'ya doğru hareket etti. 21 Temmuz 2026 tarihinde Muğla sınırları içerisinde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan araçların kaçmaya çalıştığı, yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından şüphelilerin yakalandı.

SON DAKİKA! ’Şapkalılar Çetesi’nden Blok3’e suikast planı! Telefonda ’Blok’ grubu kurup anlık konumunu paylaşmışlar!

SUİKAST GRUBUNUN ADI "BLOK"

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemede bahse konu grup tespit edildi.

SON DAKİKA! ’Şapkalılar Çetesi’nden Blok3’e suikast planı! Telefonda ’Blok’ grubu kurup anlık konumunu paylaşmışlar!

"Blok" adı verilen grupta şarkıcı Hakan Aydın'ın kaldığı otellerin konumu, araçlarının görselleri ve farklı bilgilerinin yer aldığı görüldü. Ayrıca şüphelilerin kendi aralarında "Türkiye'de ses getirecek bir iş olacak" dediği belirlendi.

SON DAKİKA! ’Şapkalılar Çetesi’nden Blok3’e suikast planı! Telefonda ’Blok’ grubu kurup anlık konumunu paylaşmışlar!

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 7 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#HAKAN AYDIN #MUĞLA #İSTANBUL