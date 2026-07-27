Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! 'Şapkalılar Çetesi'nden Blok3'e suikast planı! Telefonda 'Blok' grubu kurup anlık konumunu paylaşmışlar!

SON DAKİKA! 'Şapkalılar Çetesi'nden Blok3'e suikast planı! Telefonda 'Blok' grubu kurup anlık konumunu paylaşmışlar!

"Blok3" adıyla bilinen ünlü rap sanatçısı Hakan Aydın'ı hedef alan yeni nesil suç örgütüne yönelik, "Emniyetten Blok155 Operasyonu" adıyla yürütülen başarılı müdahalenin detayları gün yüzüne çıktı. İstanbul'da kurşunlama ve kundaklama olaylarıyla başlayan süreç, Muğla'da film sahnelerini aratmayan bir kovalamacayla son buldu. Yakalanan çete üyelerinin telefonlarında bulunan "Blok" isimli gruptaki o mesajlar ise duyanları şaşkına çevirdi. Peki, gözlerini ünlü yıldıza diken şüpheliler adım adım ne planlamıştı?

Giriş Tarihi: 27.07.2026 12:47 Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 14:05