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SON DAKİKA: Sarıyer’de denize düşen 2 kişinin kimliği belli oldu! Ayşe Can ve Velat Can tatile gelmişler!
SON DAKİKA: Sarıyer’de denize düşen 2 kişinin kimliği belli oldu! Ayşe Can ve Velat Can tatile gelmişler!
Son dakika haberi: Aşiyan Sahili'nde denize düşerek kaybolan 2 kişinin kimliği belli oldu. Denizde kaybolan iki kişinin Ayşe Can ve Velat Can kardeşler olduğu belirtildi. İki kardeşin için tatil için yurtdışından Türkiye'ye geldikleri öğrenildi. İşte detaylar
Giriş Tarihi: 25.11.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 17:34