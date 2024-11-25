Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: Sarıyer’de denize düşen 2 kişinin kimliği belli oldu! Ayşe Can ve Velat Can tatile gelmişler!

SON DAKİKA: Sarıyer’de denize düşen 2 kişinin kimliği belli oldu! Ayşe Can ve Velat Can tatile gelmişler!

Son dakika haberi: Aşiyan Sahili'nde denize düşerek kaybolan 2 kişinin kimliği belli oldu. Denizde kaybolan iki kişinin Ayşe Can ve Velat Can kardeşler olduğu belirtildi. İki kardeşin için tatil için yurtdışından Türkiye'ye geldikleri öğrenildi. İşte detaylar

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 25.11.2024 16:41 Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 17:34
SON DAKİKA: Sarıyer’de denize düşen 2 kişinin kimliği belli oldu! Ayşe Can ve Velat Can tatile gelmişler!

Acı olay, Cumartesi günü saat 18.30 sıralarında Aşiyan Sahili'nde yaşandı.

SON DAKİKA: Sarıyer’de denize düşen 2 kişinin kimliği belli oldu! Ayşe Can ve Velat Can tatile gelmişler!

İskelede bulunan bir kadın denize düştükten sonra yanındaki erkek de onu kurtarmak için denize atladı.

SON DAKİKA: Sarıyer’de denize düşen 2 kişinin kimliği belli oldu! Ayşe Can ve Velat Can tatile gelmişler!

Şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle akıntıya kapıldığı tahmin edilen 2 kişi denizde kayboldu.

Sarıyer'de kaybolan 2 kişinin denize düştüğü anlar ortaya çıktı | Video

SON DAKİKA: Sarıyer’de denize düşen 2 kişinin kimliği belli oldu! Ayşe Can ve Velat Can tatile gelmişler!

'TATİL İÇİN GELMİŞLER'
Denize düşerek kaybolan kişilerin yurtdışında yaşayıp tatil amacıyla Türkiye'ye gelen Ayşe Can (29) ve kardeşi Velat Can (23) olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA: Sarıyer’de denize düşen 2 kişinin kimliği belli oldu! Ayşe Can ve Velat Can tatile gelmişler!

İki kardeşin kaybolmadan önceki son anları çevredeki bir teknenin güvenlik kamerasına yansıdı.

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