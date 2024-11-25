Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: Sarıyer’de denize düşen 2 kişinin kimliği belli oldu! Ayşe Can ve Velat Can tatile gelmişler!

SON DAKİKA: Sarıyer’de denize düşen 2 kişinin kimliği belli oldu! Ayşe Can ve Velat Can tatile gelmişler!

Son dakika haberi: Aşiyan Sahili'nde denize düşerek kaybolan 2 kişinin kimliği belli oldu. Denizde kaybolan iki kişinin Ayşe Can ve Velat Can kardeşler olduğu belirtildi. İki kardeşin için tatil için yurtdışından Türkiye'ye geldikleri öğrenildi. İşte detaylar