Sarıyer'de kaybolan 2 kişinin denize düştüğü anlar ortaya çıktı | Video

Sarıyer Aşiyan Sahili'nde iddiaya göre gece saatlerinde bir kişi denize düştü. Arkadaşının denize düştüğünü fark eden diğer kişi de denize atladı. O anlar çevredeki bir teknenin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.