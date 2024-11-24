Video Yaşam Sarıyer'de kaybolan 2 kişinin denize düştüğü anlar ortaya çıktı | Video
Sarıyer'de kaybolan 2 kişinin denize düştüğü anlar ortaya çıktı | Video

Sarıyer'de kaybolan 2 kişinin denize düştüğü anlar ortaya çıktı | Video

24.11.2024 | 13:41

Sarıyer Aşiyan Sahili'nde iddiaya göre gece saatlerinde bir kişi denize düştü. Arkadaşının denize düştüğünü fark eden diğer kişi de denize atladı. O anlar çevredeki bir teknenin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

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