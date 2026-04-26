SON DAKİKA| Sarıyer’de üniversitelilerin kabusu olmuştu! Etiler’de kuaför çıkan İstinye sapığından şok savunma: Şeytana uydum...

Trend Galeri Trend Yaşam

İstanbul Sarıyer'de gece saatlerinde evlerine dönen üniversiteli genç kızlara motosikletiyle kabusu yaşatan 'İstinye sapığı' kıskıvrak yakalandı. Etiler'de lüks bir kuaförün sahibi çıkan zanlı, emniyette öyle bir savunma yaptı ki duyanlar şaşkına döndü. Peki, kentin göbeğinde art arda iğrenç saldırılara imza atan şüpheli güvenlik kameralarından nasıl deşifre edildi ve polise verdiği o pes dedirten ifade neydi? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.04.2026 12:07 Güncelleme Tarihi: 26.04.2026 12:13
Sarıyer'de Üniversitelilere Çirkin Saldırı İstanbul'un Sarıyer ilçesinde meydana gelen cinsel taciz olayları, duyanların kanını dondurdu.

Gece saatlerinde sokakta yalnız yürüyen üniversite öğrencisi iki genç kadın, farklı günlerde motosikletli bir şahsın iğrenç saldırısına uğradı. Olayın ardından kayıplara karışan zanlı, Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu tespit edildi.

İŞTE O İĞRENÇ GÖRÜNTÜLER

Sarıyer'de üniversite öğrencisi kızları taciz eden sapık kamerada... 'Şeytana uydum' dedi | Video

DEHŞET ANLARI PEŞ PEŞE YAŞANDI

İlk olay, 15 Mart Pazar günü saat 04.00 sıralarında Rumelihisarı Mahallesi'nde yaşandı. İstinye'de özel bir üniversitede eğitim gören 23 yaşındaki Cansu Yaren K., evine doğru giderken yanına yaklaşan motosikletli şahsın fiziksel tacizine maruz kaldı.

Korkan genç kadın hızla olay yerinden uzaklaşarak polise sığınırken, ikinci olay sadece üç gün sonra Maslak Mahallesi'nde patlak verdi. Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 24 yaşındaki Burcu P. de gece yarısı evine yürüdüğü esnada aynı motosikletli saldırganın hedefi oldu. Genç kızlara kabusu yaşatan şüpheli, karanlıktan faydalanarak izini kaybettirdi.

KAMERA KAYITLARI ELE VERDİ: YAKALANDIĞI YER ŞOKE ETTİ

Peş peşe gelen şikayetler üzerine harekete geçen Sarıyer asayiş polisi, iğneyle kuyu kazar gibi bir çalışma başlattı. Ekipler, her iki olayın yaşandığı noktalardaki güvenlik kameralarını saniye saniye izleyerek şüphelinin geliş ve gidiş güzergahını deşifre etti.

Yapılan kimlik tespitinin ardından şüphelinin 22 yaşındaki Berkan B. olduğu ortaya çıktı. Şahsın yakalandığı yer ise görenleri şaşkına çevirdi; zanlı, Etiler'de sahibi olduğu kuaför salonunda polis ekiplerince gözaltına alındı.

"ŞEYTANA UYDUM" SAVUNMASI KURTARAMADI

Emniyete götürülen şüpheli Berkan B.'nin ifadesi duyanları adeta çileden çıkardı. Güvenlik kameralarına yansıyan anların ardından suçunu itiraf etmek zorunda kalan zanlı, kendini "Alkolün etkisiyle bir anlık şeytana uyarak böyle bir davranışta bulundum.

Pişmanım" sözleriyle savundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece 'Cinsel taciz' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anlarına ait kamera görüntüleri ise dosyanın en önemli delili olarak kayıtlara geçti.

#İSTANBUL #SARIYER #ETİLER #İSTİNYE SAPIĞI