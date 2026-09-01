Trend
Galeri
Trend Yaşam
SON DAKİKA! Şarkıcı Güllü soruşturmasında şok iddialar! Tuğyan’ın eski nişanlısı anlattı: “Annesinden para çalıyordu…”
SON DAKİKA! Şarkıcı Güllü soruşturmasında şok iddialar! Tuğyan’ın eski nişanlısı anlattı: “Annesinden para çalıyordu…”
Yalova'da evinin penceresinden düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden merhum sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili sarsıcı detaylar gün yüzüne çıkıyor. Annesini öldürmekle suçlanan tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülteri'nin ilk duruşmasına sayılı günler kala, eski nişanlı Kervan Eminoğlu sessizliğini bozdu. ATV Haber'e konuşan Eminoğlu'nun anlattıkları, cinayet dosyasının seyrini tamamen değiştirecek cinsten. İşte ortaya çıkan mesajlar ve kan donduran iddialar...
Giriş Tarihi: 01.09.2026 09:46
Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 09:58