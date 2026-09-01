SON DAKİKA! Şarkıcı Güllü soruşturmasında şok iddialar! Tuğyan’ın eski nişanlısı anlattı: “Annesinden para çalıyordu…”

Tanık S.C., şüphelinin zaman zaman annesiyle tartışarak evden ayrıldığını ve kendisine "Bir gün ya annemi ya da kendimi öldüreceğim" dediğini iddia ederken, tanık K.T. de anne-kız arasında geçmişten bu yana ciddi sorunlar yaşandığını, Gül Tut'un yükseklik korkusu olduğunu ve Tuğyan Ülkem Gülter'in saldırgan bir yapıya sahip olduğunu öne sürdü.