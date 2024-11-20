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SON DAKİKA... Seçil Erzan davasında çarpıcı gelişme: Hakan Ateş’in 240 yıla kadar hapsi isteniyor!

SON DAKİKA... Türkiye'nin konuştuğu yüksek karlı özel fon vaadiyle vurgun davasında iddianame hazırlandı. İddianamede, aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Buse Terim, Emre Belözoğlu, Emre Çolak, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 24 kişi ise "müşteki" sıfatıyla yer aldı. Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş için ise 240 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Hakan Ateş "Bizim bu konuda herhangi bir inisiyatif almamız zaten söz konusu değildir. Hiçbir şekilde özel bir fon olarak adlandırılabilecek bir fon, sadece bizim bankamız özelinde değil, dünyada mümkün değildir" savunması yaptı. Eski Denizbank Genel Müdür Yardımcısı Aydoğdu ise "Ben fon ile alakalı bir genel müdür yardımcısı değilim, fonlarla ilgili hususları bilmem. Hiçbir şube müdürü bana bağlı değildir. Benim konu hakkında herhangi bir ilgim ve bilgim yoktur" ifadelerini kullandı.

AA
Giriş Tarihi: 20.11.2024 09:16 Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 09:25
SON DAKİKA... Seçil Erzan davasında çarpıcı gelişme: Hakan Ateş’in 240 yıla kadar hapsi isteniyor!

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık olayına ilişkin Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu hakkında 24 müştekiye karşı "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri iddiasıyla 72'şer yıldan 240'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davayla birleştirilmesi talebiyle hazırlanan iddianamede, Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu şüpheli olarak yer aldı.

SON DAKİKA... Seçil Erzan davasında çarpıcı gelişme: Hakan Ateş’in 240 yıla kadar hapsi isteniyor!

İddianamede, aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Buse Terim, Emre Belözoğlu, Emre Çolak, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 24 kişi ise "müşteki" sıfatıyla bulundu. Seçil Erzan'ın 600 şubesi bulunan Denizbank'ın bir şubesinin müdürü olduğu aktarılan iddianamede, Erzan'ın ifadesinde belirttiği gibi kendisinin ayrıcalıklı olarak tanındığı, herhangi bir şube müdürünün bu şekilde "illegal fon" adı altında müştekilerden para almasının mümkün olmadığı vurgulandı. İddianamede, bu nedenle müştekilerin bir kısmı ile yakinen iletişim ve ilişki halinde olan şüpheliler Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun "yüksek faiz getirili illegal fondan" haberdar olduklarının değerlendirildiği kaydedildi. İddianamede, Seçil Erzan'ın beyanında, müştekilerle arasındaki para alışverişinden şüphelilerin bilgilerinin olduğunu belirttiği aktarıldı.

SON DAKİKA... Seçil Erzan davasında çarpıcı gelişme: Hakan Ateş’in 240 yıla kadar hapsi isteniyor!

İddianamede, "bir banka içerisine yüklü miktarda paraların girip çıkması, tüm çalışanların bu duruma şahit olmaları, banka içerisine giren paraların resmi müşteri hesaplarına girdilerinin yapılmaması, yine para alışverişinin bankanın Levent şubesi içerisinde müdür odasında kameralar önünde gerçekleştiği" değerlendirmesi yapıldı.

SON DAKİKA... Seçil Erzan davasında çarpıcı gelişme: Hakan Ateş’in 240 yıla kadar hapsi isteniyor!

Müşteki Arda Turan'ın yüksek meblağlı kredi işleminin şüphelilerin bilgisi ve talimatı dahilinde hızlandırılıp gerçekleştirildiği vurgulanan iddianamede, Fatih Terim'in kredi borcunun Mehmet Aydoğdu'nun talimatıyla Seçil Erzan tarafından karşılanmasının da şüpheliler ile Erzan arasındaki fikir ve eylem birliğini gösterdiği aktarıldı.

İddianamede, bu nedenle şüphelilerin üzerine atılı dolandırıcılık suçunun iştirak halinde işlendiği hususunun birlikte değerlendirilmesi için, dosyanın hukuki ve fiili bağlantı nedeniyle İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dosya ile birleştirilmesi gerektiği ifade edildi.

SON DAKİKA... Seçil Erzan davasında çarpıcı gelişme: Hakan Ateş’in 240 yıla kadar hapsi isteniyor!

ATEŞ SUÇLAMALARI REDDETTİ

İddianamede, ifadesine yer verilen Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, 7 Nisan 2023'te dolandırıcılık olayından haberi olduktan sonra bankanın avukatlarıyla savcılığa gelerek suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Aynı gün müşteki Fatih Terim'le telefonda konuştuklarını, bir gün sonra görüşmek üzere randevulaştıklarını aktaran Ateş, Terim'in, müştekiler Turan ve Belözoğlu ile yanına geldiğini dile getirerek, söz konusu olayla ilgisinin olmadığını savundu.

Ateş, müştekiler Selçuk İnan, Emrah Çolak, Musa Mert Çetin ve Nestor Fernando Muslera vekili tarafından yapılan şikayet dilekçesinde, "Seçil Erzan'ın Denizbank AŞ'nin CEO'su Hakan Ateş ve İcra Kurulu Üyesi Mehmet Aydoğdu önderliğinde özel bir fon kurduğu ve bu fonun Hakan Ateş ile Mehmet Aydoğdu tarafından yönetildiği" şeklindeki iddiaları kabul etmediğini bildirdi.

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