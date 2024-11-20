SON DAKİKA... Seçil Erzan davasında çarpıcı gelişme: Hakan Ateş’in 240 yıla kadar hapsi isteniyor!

SON DAKİKA... Türkiye'nin konuştuğu yüksek karlı özel fon vaadiyle vurgun davasında iddianame hazırlandı. İddianamede, aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Buse Terim, Emre Belözoğlu, Emre Çolak, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 24 kişi ise "müşteki" sıfatıyla yer aldı. Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş için ise 240 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Hakan Ateş "Bizim bu konuda herhangi bir inisiyatif almamız zaten söz konusu değildir. Hiçbir şekilde özel bir fon olarak adlandırılabilecek bir fon, sadece bizim bankamız özelinde değil, dünyada mümkün değildir" savunması yaptı. Eski Denizbank Genel Müdür Yardımcısı Aydoğdu ise "Ben fon ile alakalı bir genel müdür yardımcısı değilim, fonlarla ilgili hususları bilmem. Hiçbir şube müdürü bana bağlı değildir. Benim konu hakkında herhangi bir ilgim ve bilgim yoktur" ifadelerini kullandı.